Ein Jahr nach Merkels Satz: Was WIR schaffen!

Der Satz von Kanzlerin Angela Merkel ist zum geflügelten Wort geworden – „Wir schaffen das!“ Hinter der Aussage steht eigentlich eine positive Nachricht – es gibt kaum etwas, was ein so wirtschaftsstarkes Land wie Deutschland nicht schaffen kann. Doch spaltet die Aussage, auch ein Jahr nachdem sie getätigt wurde, die Nation wie kaum eine zuvor. Zu dem Satz hat jeder eine eigene Meinung. Jedes Individuum verbindet aber auch mit einem solchen Satz – abseits vom Politischen – etwas ganz Persönliches. Wir wollten von Menschen auf der Straße wissen, was sie schaffen wollen. Eine Umfrage von Valerie Muschik und Chris Christes (Foto).

Gabor Bee , 34, Angestellter beim MyZeil, aus Niederrad: „Ich möchte auswandern, nach Bulgarien, Ungarn oder in die Dominikanische Republik. In Deutschland fühle ich mich nicht mehr wohl. Seit neun Monaten bin ich Vater und habe das Gefühl, dass hier nicht genug für die Betreuung meiner Tochter getan wird. Mit der Politik in Deutschland bin ich sehr unzufrieden. Wenn ich ausgewandert bin, möchte ich ein Restaurant eröffnen oder als Tätowierer arbeiten.“

Nina Mujdzic (29) mit Ajla (5) und Nail (1 Monat), Verkäuferin in Elternzeit, Eschersheim: „Mein größtes Anliegen für die nächsten Jahre ist, meine Kinder großzuziehen, für sie da zu sein und Zeit mit ihnen zu verbringen. Vor der Geburt meines Sohnes habe ich als Verkäuferin gearbeitet. Jetzt bleibe ich erstmal drei Jahre lang zu Hause und kümmere mich um ihn und seine große Schwester. Danach würde ich am liebsten wieder in meinem alten Job anfangen, aber eins nach dem anderen.“

Firat Demirel , 36, Obstverkäufer aus Bockenheim: „Mein Job macht mir unheimlich Spaß – ich liebe den Kontakt mit Menschen und arbeite gern mit Lebensmitteln. Ich finde es wichtig, respektvoll mit Obst und Gemüse umzugehen. Demnächst will ich meinen eigenen Obststand in Frankfurt eröffnen. Am liebsten dort, wo viele Menschen vorbeikommen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, in der Innenstadt gegrillte Maiskolben zu verkaufen. Das wäre mal was Neues.“

