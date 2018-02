Bürgermeisterwahl: Was die Oberbürgermeister-Kandidaten zur Verkehrspolitik sagen

Peter Feldmann (SPD) hat sich vier verkehrspolitische Ziele gesetzt. Er will die Preiserhöhung beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) deckeln, wird in seinem Programm aber nicht konkreter. Am nördlichen Mainufer will er den Autoverkehr verbannen. „Vor allem spielende Kinder müssen auch mitten im Zentrum unserer Stadt ihren geschützten Platz haben“, findet er. Bei der Elektromobilität soll die Stadt „mit gutem Beispiel vorangehen“. Feldmann plädiert für Investitionen in E-Busse und Ladestationen. Für Radfahrer will er mindestens zwei zusätzliche Routen anbieten, eine von Nord nach Süd, eine weitere von Ost nach West.

Bernadette Weyland (CDU) will ebenfalls die Elektromobilität fördern, etwa durch Zuschüsse für die Umstellung von Taxis. Elektroautos sollten im Stadtverkehr durch eigene Fahrspuren oder Parkplätze bevorzugt werden. Dennoch ist Weyland überzeugt, dass Autos mit Verbrennungsmotor noch lange das Frankfurter Stadtbild bestimmen werden. Sie will deshalb eine „ausreichende Anzahl von Parkplätzen“ erhalten. Um einen reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten, müsse das Baustellenmanagement verbessert werden. Fahrradwege will die CDU-Kandidatin dort ausbauen, wo sie mehrheitlich gewünscht sind – „ohne jedoch Individualmobilität mit dem Auto gänzlich zu verhindern“, wie sie betont. Das Problem überfüllter Busse und Bahnen will Weyland durch zusätzliche Fahrzeuge lösen. Sie spricht sich außerdem für eine Verlängerung der Straßenbahn bis ins Stadtzentrum von Offenbach aus. Bei einer Tarifreform im RMV legt sich besonderen Wert auf Vergünstigungen für Senioren.

Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) geht bei der Elektromobilität noch einen Schritt weiter und will binnen fünf Jahren alle städtischen Buslinien auf Batteriebetrieb umstellen sowie die Ladeinfrastruktur ausbauen. Sie wirbt vor allem mit ihrer zentralen verkehrspolitischen Forderung: Ein Jahresticket für Busse und Bahnen, das wie in Wien nur 365 Euro kostet. Sie will Frankfurt außerdem zur „Radhauptstadt“ machen, plädiert zum Beispiel für Radschnellwege nach Kopenhagener Vorbild. Ihr Ziel ist es, den Radverkehrsanteil in Frankfurt von heute 15 Prozent bis 2021 auf 25 Prozent zu erhöhen. „Für eine lebenswerte Stadt muss der Autoverkehr reduziert und der Verkehrsraum allen Nutzern gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden“, ist in ihrem Programm zu lesen.

Janine Wissler (Linke) setzt vor allem auf die Senkung der Fahrpreise. „Um Mobilität für alle Menschen zu garantieren und mehr Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, müssen die Fahrpreise deutlich sinken“, sagt sie. In einem ersten Schritt will sie ein kostenfreies Ticket für Schüler und Auszubildende einführen, finanziert über eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Ihr Ziel ist aber der Nulltarif für alle. Das Geld dafür könnte ihrer Ansicht nach aus neuen Abgaben kommen, die Unternehmen zahlen müssten. Wissler plädiert für eine Verkehrswende: Eine autogerechte Stadt mit viel Lärm, Schadstoffen und langen Staus lehnt sie ab. Stattdessen will sie den öffentlichen Nahverkehr deutlich ausbauen, den Radverkehr fördern und den Autoverkehr reduzieren.

Volker Stein (parteiunabhängig) will „keine ideologischen Verkehrsspielchen auf Kosten der Pendler und Autofahrer zulassen“. Er meint damit Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen und Fahrbahnverengungen. Im öffentlichen Nahverkehr will er die Regionaltangente West „auf den Prüfstand stellen“ und einen Ringschluss für die S-Bahn im Süden der Stadt initiieren. Wie andere Kandidaten auch strebt Stein mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge an. Darüber hinaus fordert er ein „intelligentes Baustellenmanagement“ und grüne Pfeile für Rechtsabbieger an Ampeln. Das Thema Radverkehr kommt in Steins Programm nur an einer Stelle vor: Er will im Gegensatz zu anderen Kandidaten das Radfahren in Fußgängerzonen verbieten.

Bei den übrigen Kandidaten hat Karsten Schloberg (unabhängig) einen originellen Vorschlag, um eine preisgünstige Nutzung von Bussen und Bahnen zu ermöglichen: Er ermuntert die Inhaber von Zeitkarten, bei denen man abends und am Wochenende eine weitere Person kostenlos mitnehmen kann, durch einen Button mit dem Slogan „Fahr mit“ ihre Bereitschaft zur Bildung einer Fahrgemeinschaft zu signalisieren. Michael Weingärtner (Freie Wähler) spricht sich für niedrigere Fahrpreise, eine Neukonzeption des Streckennetzes im öffentlichen Nahverkehr sowie den Ausbau von Park & Ride-Anlagen aus. Auch Ming Yang (unabhängig) plädiert für günstigere Tickets. Er schlägt außerdem eigene Ampeln für Radfahrer vor. Juli Wünsch (unabhängig) will die Menge des Autoverkehrs halbieren, indem die Frankfurter nur noch jeden zweiten Tag ihr Auto benutzen dürfen. Felicia Herrschaft (unabhängig) schlägt vor, Fahrbahnen für Autos in Radspuren umzuwandeln. Hein Fischer (unabhängig) setzt sich ganz allgemein für „saubere Luft“ ein. Mit Satire versucht es Nico Wehnemann (Die Partei) : Er will den Preis für einen Einzelfahrschein auf 10 Euro anheben, damit eine Straßenbahnfahrt zu einem „exklusiven Erlebnis“ wird.

