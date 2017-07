Frankfurt wird immer teurer: Was die SPD gegen die steigenden Wohnungspreise tun will

Mehr als 730 000 Einwohner hat Frankfurt derzeit – die Stadt ist in den vergangenen zehn Jahren um fast 100 000 Personen gewachsen. Auf den Wohnungsmarkt drängen aber noch viel mehr Menschen. Denn in der offiziellen Statistik sind nur diejenigen berücksichtigt, die mit Hauptwohnung in Frankfurt gemeldet sind. Bezieht man die Nebenwohnungen mit ein, muss man noch einmal rund 30 000 Personen hinzurechnen. Das Amt für Wohnungswesen weist in seinem aktuellen Wohnungsmarktbericht für Frankfurt deshalb rund 757 000 Einwohner (2015) aus. Diese verteilen sich auf rund 415 000 Haushalte – eine Steigerung um fast 45 000 innerhalb von fünf Jahren.

Der Wohnungsbau hält mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Zwar ist der Bestand 2015 so stark wie lange nicht mehr gestiegen (um 0,86 Prozent auf rund 375 000 Einheiten), doch der Zuwachs an Einwohnern war mit rund zwei Prozent mehr als doppelt so hoch. Der Trend, dass die Schere zwischen Angebot und Nachfrage immer stärker auseinandergeht, lässt sich auch an den Zahlen der vergangenen zehn Jahre ablesen: Während Frankfurt bei der Bevölkerung um 15 Prozent zugelegt hat, stieg der Wohnungsbestand nur um sieben Prozent. In der Folge ist die Wohnungsversorgungsquote von 98 Prozent (2005) auf 90 Prozent (2015) gesunken. Das heißt: Jeder zehnte Haushalt behilft sich mit provisorischen Lösungen. Junge Paare etwa wohnen bei den Eltern, obwohl sie gerne eine eigene Wohnung hätten.

Günstige und teure Lagen

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Preisen wider. Laut einer aktuellen Übersicht des Immobilienvermittlers Planethome stiegen die Neubaumieten seit 2006 um 52 Prozent (siehe unten). Eigentumswohnungen wurden sogar um 71 Prozent teurer. Um Wohneigentum zu erwerben, muss ein Frankfurter im Schnitt das Zehnfache seines verfügbaren Jahreseinkommens investieren.

Innerhalb des Stadtgebiets ist das Preisniveau sehr unterschiedlich. In günstigen Lagen wie Bonames, Fechenheimer oder den westlichen Stadtteilen kann man laut Planethome eine Bestandswohnung für 9,50 Euro bis 11,10 Euro pro Quadratmeter mieten oder für 2100 bis 2700 Euro kaufen. In teuren Lagen wie Bockenheim oder Sachsenhausen werden dafür 12,50 bis 13,10 Euro (Miete) bzw. 3700 bis 4700 Euro pro Quadratmeter (Kauf) fällig. Noch einmal deutlich übertroffen werden die Zahlen in den exklusiven Wohnlagen Nordend-West und Westend, wo Bestandswohnungen im Schnitt für 15,80 Euro zu mieten und für 5500 Euro zu kaufen sind.

Die Gefahr einer Blase sehen die Immobilienexperten trotz der stark steigenden Preise nicht. Das niedrige Zinsniveau und die anhaltende Nachfrage lassen laut Planethome eine „positive Wertentwicklung“ erwarten. Das heißt: Die Preise steigen weiter.

Damit bekommen vor allem Geringverdiener ein Problem. Deren Zahl ist auch in der wirtschaftlich prosperierenden Mainmetropole erheblich. Nach Angaben des Amts für Wohnungswesen verfügen rund 20 Prozent der Haushalte über ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1300 Euro. Fast 100 000 Frankfurter sind auf Sozialleistungen angewiesen. Die seit Zahl von Bewerbern für eine Sozialwohnung verharrt auf hohem Niveau. 9491 wohnungssuchende Haushalte registrierte das Amt 2016, fast so viele wie 2015 (9592).

Mike Josef (SPD) plädiert für mehr Neubau

Für diese Gruppe stehen immer weniger preisgünstige Sozialwohnungen zur Verfügung. Rund 32 000 waren es Ende 2015. Da Belegrechte auslaufen, könnte der Bestand bis 2024 um fast 4000 Wohnungen sinken, warnt das Wohnungsamt. Dieser Entwicklung versucht die Stadt durch den Bau neuer Sozialwohnungen und den Ankauf von Belegrechten entgegenzuwirken. Geld dafür ist im städtischen Haushalt vorhanden. Dennoch wurden 2016 nur zwei geförderte Neubauprojekte mit 123 Wohnungen fertig. Die Schlagzahl könnte allerdings erhöht werden: Für 685 Wohnungen bewilligte die Stadt im vergangenen Jahr Fördermittel. „Unser Ziel muss es sein, den bisherigen Anteil der geförderten Wohnungen am Gesamtbestand mindestens zu halten, besser jedoch auszubauen“, betont Josef. Weitere Verdrängungsprozesse könnten nur mit einer Ausweitung des Wohnungsneubaus verhindert werden.