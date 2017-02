Tag der Liebe: Was ist eigentlich der Valentinstag?

Testen Sie Ihren Wissenstand Valentinstag- Quiz Der 14. Februar – für einige ein Datum voller Geschenke, Liebe, Blumen und Küsse und für andere wiederum der einsamste Tag im Jahr. Der Tag der Liebenden rückt immer näher und hier können Sie Ihren Wissenstand von der Geschichte bis hin zu den Zahlen und Fakten testen. clearing

Am Valentinstag geht es für viele Verliebte traditionell zu: Ein paar Herzchen, ein paar Pralinen und natürlich rote Rosen – fertig ist das perfekte Valentinsgeschenk. Dieser Tage stellt man beim Blumen- und Zierpflanzengroßhandel Frankfurt aber Mut zur Veränderung fest: Ranunkeln in allen erdenklichen Farben würden in diesem Jahr auffallend häufig verkauft. Zehn bis sieben Tage vor dem Festtag der Liebenden beginnt normalerweise die heiße Valentinssphase für Blumenverkäufer. In dieser Zeit machen sie im Vergleich zum normalen Geschäft schon mal den dreifachen Umsatz.Der Valentinstag ist im Gegensatz zur landläufigen Meinung allerdings keine Erfindung der Blumenindustrie. Wem wir diesen Tag der Liebe tatsächlich zu verdanken haben, ist bis heute aber nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise geht seine Herkunft auf den am Ende des dritten Jahrhunderts hingerichteten Bischof Valentin von Terni zurück, der als Heiliger der Zärtlichkeit gilt. Vielleicht hat dieser Tag seine Wurzeln aber auch bei dem römischen Priester Valentin, der trotz eines Verbotes des Kaisers Claudius II. Liebespaare nach christlichem Zeremoniell traute und am 14. Februar 209 als Märtyrer starb. Einer weiteren Geschichte zufolge hat der Valentinstag heidnische Wurzeln: Mitte Februar gedachte man im Alten Rom der Göttin Juno, die als Schützerin von Ehe und Familie galt. Als Höhepunkt dieses Festes fanden in einer „Liebes-Lotterie“ Männer und Frauen per Losentscheid zueinander. Zu diesem Anlass bekamen die Frauen auch Blumen geschenkt. Eine Geste, die bis heute Bestand hat.Bereits seit dem späten 14. Jahrhundert wird der Valentinstag in England und Frankreich als Tag der Verliebten begangen, breitete sich aber auch in andere europäische Länder und mit den Auswanderern nach Nordamerika aus. So gelangte dieses Brauchtum schließlich auch nach Deutschland: Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Valentinsgrüße durch Einflüsse aus den USA hierzulande in Mode.Rund ein Drittel der Deutschen hält den Valentinstag laut Umfragen für einen tollen Tag für alle Verliebten. Dabei nutzen auch Nicht-Verliebte den heutigen Tag, um anderen Menschen in ihrem Umfeld eine Freude zu bereiten.. Wie wir bei einer kleinen Umfrage erfahren haben, freut sich nämlich manchmal auch ein Hund über eine rote Rose.all/fnk