Polizei und Feuerwehr geben Auskunft: Was passiert nach einem Anschlag in Frankfurt?

Ein Anschlag mit vielen Toten und Verletzten, wie er jetzt Berlin erschütterte, ist für alle Beteiligten ein Horrorszenario. In Frankfurt ist man dafür aber gewappnet: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben spezielle Einsatzpläne. Darin sind die Maßnahmen für den Ernstfall bis in Details festgeschrieben.

Wenn in Frankfurt ein Schwertransporter in den Weihnachtsmarkt rasen und dabei viele Menschen töten und verletzten würde, müsste man in der Branddirektion nicht erst über Einsatzmaßnahmen nachdenken. Für einen „Massenanfall von Verletzten“ (MANV) hat die Branddirektion spezielle Einsatzpläne entwickelt. Die Hierarchien, Zuständigkeiten und Maßnahmen sind darin so genau festgelegt, dass der Großeinsatz vom Ausrücken der Feuerwehr- und Rettungskräfte bis zur Einlieferung der Schwerverletzten ins Krankenhaus wahrscheinlich mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks ablaufen würde.

Ausgeklügeltes Konzept

Wie Andreas Mohn, Sprecher der Branddirektion, auf Nachfrage erläuterte, unterscheidet das MANV-Konzept nach Schadenslagen mit 25, 50, 100, 250, 500 oder 1 000 Verletzten. „Daran ist dann jeweils eine bestimmte Anzahl von Rettungskräften gekoppelt.“ Bei einem Anschlag der Berliner Größenordnung wäre womöglich „MANV 100“ ausgelöst worden. „Nach der computergesteuerten Alarmierung würden etwa 140 Einsatzkräfte ausrücken“, schätzt Behördensprecher Mohn. Auch Unterstützungskräfte aus benachbarten Landkreisen würden angefordert – „schließlich müsste auch für das ,Alltagsgeschäft‘ wie Wohnungsbrände und Herzinfarkte noch ausreichend Personal da sein“.

Nach dem Anlaufen des Rettungseinsatzes würde der Einsatzstab, ein spezieller Leitungskreis, in einem eigens dafür vorgesehenen Raum zusammenkommen, um die weiteren Maßnahmen zu koordinieren. Zu dem Stab würde auch ein Polizeivertreter stoßen, um den Kommunikationsweg zum Frankfurter Polizeipräsidium möglichst kurz zu halten – das seinerseits einen Stab bilden würde.

Rettung unter Polizeischutz

Zusammen mit der Polizei wird nach einem Anschlag auch die Frage geklärt, ob noch eine Gefahr für die Rettungskräfte der Feuerwehr, der Hilfsdienste und anderer Organisationen besteht. „Sollte das der Fall sein, würden die Rettungsarbeiten von Polizisten geschützt“, erläutert Polizeisprecher Andrew McCormack. Auch Einsatzlagen, in denen die Rettungskräfte erst einmal abwarten müssten, seien denkbar. „Dann würden die Polizisten – wenn es die Situation zulässt – zumindest Erste Hilfe leisten.“

Die Rettungskräfte, die zuerst an einem Schadensort mit vielen Verletzten ankommen, beginnen nach Mohns Angaben sofort mit der „Sichtung“. Dabei geht es um die Frage, wie schwer die einzelnen Personen verletzt sind. Zur Kategorie Rot gehören die Schwerverletzten, die sofort ins Krankenhaus gebracht und behandelt werden müssen. „Gelb“ steht für mittelschwere Verletzungen, bei denen der Rettungstransport noch etwas warten kann, „Grün“ für leichte Verletzungen, die die Rettungskräfte direkt am Schadensort versorgen können.

Über das Computersystem IVENA, auf das alle Rettungswagen Zugriff bieten, werden die Einsatzkräfte darüber informiert, welches Krankenhaus gerade die erforderlichen Kapazitäten hat und angesteuert werden soll. IVENA informiert auch die Zielkrankenhäuser darüber, dass ein Patient naht, so dass sie schon vor dessen Eintreffen die nötigen Spezialisten und Räume organisieren können.

Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) zeigt sich erfreut darüber, dass in Frankfurt inzwischen nicht nur die Rettungswagen, sondern auch alle Löschfahrzeuge der Feuerwehr mit Rettungsassistenten und Notfallsanitätern ausgestattet sind. Das ist im Großstadtvergleich eine Seltenheit. Der Stadtrat weist darauf hin, dass die Löschfahrzeuge auch über medizinische Ausstattung verfügen, so dass sie jederzeit als Rettungswagen eingesetzt werden können. Das sei „in Frankfurt, einer Stadt mit hochkomplexer Infrastruktur, unabdingbar“.

Schwere Schutzausrüstung

Aufseiten der Polizei würde bei einem Anschlag wie in Berlin sofort der Polizeiführer vom Dienst, ein hochrangiger Beamter, übernehmen und Interventionsteams zum Tatort und in seine Umgebung schicken. Diese Teams bestehen nach Angaben von Behördensprecher McCormack aus speziell geschulten Streifenpolizisten. Sie sind unter anderem mit Schutzhelmen, -westen und -brillen, aber auch mit Maschinenpistolen und Erste-Hilfe-Sets ausgerüstet.

Parallel dazu würde sofort der Führungsstab alarmiert, der sich aus etwa 30 Polizeifachleuten verschiedener Bereiche – etwa Verkehr, Funk und den Spezialabteilungen – zusammensetzt. Der Stab würde Spezialeinsatzkräfte und Polizisten in Bereitschaft herbeirufen und über die Anforderung auswärtiger Einsatzkräfte beraten. Die Zugänge zum Tatort würden abgesperrt, Spuren gesichert und Zeugen befragt. McCormack führt aus, dass auch eine Hotline für Angehörige und Hinweisgeber geschaltet und der Einsatz über soziale Medien wie Twitter begleitet würde, um die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten.

Falls der Täter wie in Berlin flüchtig wäre, liefe nach den Worten des Behördensprechers sofort eine Fahndung in der Umgebung an. Erkenntnisse über die Identität oder Aufnahmen des Tatverdächtigen würden, falls vorhanden, sofort ins Fahndungssystem der Polizei gegeben – damit auch benachbarte und übergeordnete Polizeibehörden informiert sind.

