Mainova: Eigentümer gefragt: Wasserdruck: In manchen Wohnungen tröpfelt's nur noch

Eine ganze Badewanne voll, also rund 148 Liter Wasser, verbraucht jeder Frankfurter durchschnittlich pro Tag – wenn er denn kann. „In manchen Wohnungen im Nordend kann man nicht zur gleichen Zeit die Toilettenspülung nutzen und eine Badewanne einlassen, weil aus dem Wasserhahn dann nur noch ein Rinnsal kommt“, sagt Claudia Ehrhardt, Fraktionsvorsitzende der CDU im Ortsbeirat 3 (Nordend): Der Wasserdruck reicht einfach nicht aus.

Ehrhardt lebt schon lange im Stadtteil, kennt das Problem und hat zuletzt Beschwerden der Anwohner gesammelt. Vor allem zu den Stoßzeiten morgens und abends gilt am Spülbecken oder unter der Dusche: Statt Sprudeln nur noch Tröpfeln.

Einstimmig hat der Ortsbeirat deshalb schon Ende Januar den Magistrat aufgefordert, der Sache nachzugehen. Bisher blieb eine Antwort aus. Doch die Stadtteilpolitiker sind besorgt: Schließlich wächst Frankfurt stetig, im Nordwesten ist ein neuer, 30000 Bewohner starker Stadtteil geplant. Kann die Frankfurter Wasserinfrastruktur das aushalten – oder sitzt das Nordend bald auf dem Trockenen?

Davor müssen die Bürger vorerst wohl keine Angst haben. Der zuständige Versorger Mainova sagt: Der nötige Wasserdruck fehle nicht, weil Wasser knapp sei, sondern weil das Nordend immer weiter in die Höhe wachse.

Mainova: Höhe ist schuld

Derzeit nutzten die Bewohner sogar deutlich weniger Wasser als maximal für sie verfügbar sei, schreibt die Mainova auf Anfrage. Die Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM), eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers, vermutet stattdessen, dass „durch den zunehmenden Ausbau der obersten Stockwerke Kunden mitunter einen geringeren Wasserdruck feststellen“. Das deckt sich mit dem, was die Betroffenen Ortsbeirätin Ehrhardt berichten: Ab dem vierten Stockwerk fehlt dem Wasser häufiger der Druck. Auch im Westend ist das Problem dem Vernehmen nach bekannt.

Was ist nun aber die Lösung des Problems? Man könne den Wasserdruck in einem historisch gewachsenen Versorgungsgebiet, wie es das Nordend sei, jedenfalls nicht ohne Weiteres erhöhen, teilt die NRM mit. Grund sei die „vorliegende Versorgungsinfrastruktur“. Die bestehenden Hausinstallationen, also vor allem Rohre und Leitungen aber auch Armaturen und Geräte, seien teilweise nicht für höhere Drücke ausgelegt.

Besitzer in der Pflicht

Das Unternehmen appelliert deshalb an die Hauseigentümer. Hat das Wasser den Anschluss ihrer Liegenschaft erreicht, sind diese mitverantwortlich für die Versorgung der Bewohner. Die Mainova-Tochter empfiehlt ihnen deshalb, private Druckerhöhungsanlagen zu installieren. So könnten auch die oberen Stockwerke mit höherem Wasserdruck versorgt werden. In vielen Häusern hängen mittlerweile solche Apparaturen, beispielsweise an Häusern an der Ecke Habsburgerallee/Sandweg, wie ein örtlicher Installateur berichtet.

Außerdem rät die NRM, regelmäßig Rohre und Armaturen zu überprüfen. Schließlich könne denen auch ein altbekanntes Problem schwer zusetzen: der Kalk.