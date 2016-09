Investitionen nötig: Wasserdurst im Raum Frankfurt steigt deutlich

Wegen des Bevölkerungswachstums steigt einer aktuellen Prognose zufolge der Wasserverbrauch in der Rhein-Main-Region stärker als bisher erwartet. Deshalb muss in neue Leitungen und Wasserwerke investiert werden. In der Folge könnten die Preise für Trinkwasser steigen.

67,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser wurden 2014 im Raum Frankfurt/Vordertaunus verbraucht, einem Gebiet mit rund einer Million Einwohnern. Bisher rechneten die regionalen Wasserversorger damit, dass diese Menge bis 2030 um rund zehn Prozent auf 60,6 Millionen Kubikmeter sinkt. Doch diese Prognosen beruhten auf veralteten Schätzungen zur Bevölkerungsentwicklung. In den vergangenen Jahren wuchsen die Städte im Ballungsraum rasant.

Die „Arbeitsgemeinschaft Wasserversorgung Rhein-Main“ (WRM), in der mehrere Unternehmen und Behörden zusammenarbeiten, hat deshalb ihre Situationsanalyse aus dem Jahr 2013 auf der Basis neuer Zahlen aktualisiert. Demnach wird der Wasserbedarf im Raum Frankfurt/Vordertaunus bis 2030 um bis zu 21 Prozent auf 81,7 Millionen Kubikmeter steigen. In trockenen Jahren könnten sogar 86 Millionen Kubikmeter Wasser durch die Leitungen fließen. Das ist das größte Plus in ganz Südhessen. Im Regierungsbezirk Darmstadt wird insgesamt ein Anstieg um rund 15 Prozent auf 255 Millionen Kubikmeter erwartet.

Elisabeth Jreisat, Geschäftsführerin des regionalen Versorgers Hessenwasser und Vorsitzende der WRM, sieht deshalb einen erhöhten Druck auf die Wasserversorgung. „Wir müssen jetzt entschlossen handeln, um auch künftig die Metropolregion zuverlässig mit Trinkwasser versorgen zu können“, sagt sie. Sie hält Investitionen in die Infrastruktur und neue Wasserrechte im Hessischen Ried sowie in Mittelhessen für nötig.

Zentrales Projekt sei der Bau einer zweiten Transportleitung aus dem Ried in den Ballungsraum. Ein erster, vier Kilometer langer Abschnitt zwischen Rüsselsheim-Hassloch und dem Main bei Raunheim ist genehmigt und soll Ende 2018 fertig sein. Acht Millionen Euro soll das Projekt kosten. Insgesamt soll die Wasserleitung aber 30 Kilometer lang sein, bis sie realisiert ist, werden noch einige Jahre vergehen.

Neue Leitungen nötig

Schon weiter ist die 12,5 Kilometer lange Verbindungsleitung zwischen Gießen und Lich. Nach deren Fertigstellung Ende des Jahres wird es möglich sein, bis zu zwei Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus dem Wohratal nördlich von Marburg nach Frankfurt zu pumpen. Wie berichtet, stößt dieses Vorhaben bei Naturschutzverbänden auf Widerstand. Das Regierungspräsidium Gießen hat die nötige wasserrechtliche Genehmigung noch nicht erteilt. Bei der WRM sieht man aber keine Hindernisse. Die Leitung sei erforderlich für die Versorgung des Frankfurter Nordens und angrenzender Gemeinden im Hochtaunuskreis.

Gegner der Fernwasserlieferung verweisen darauf, dass Frankfurt noch viel Wasser sparen könnte. In der Analyse der WRM heißt es dazu: Wegen des „relativ niedrigen Pro-Kopf-Verbrauchs“ dürften die Sparpotenziale nicht überschätzt werden. Seit 1977 sei der Wasserbrauch in Südhessen um mehr als 20 Prozent gesunken.

Die Wasserwerke im Frankfurter Stadtwald haben laut der Analyse „essenzielle Bedeutung vor allem für die Abdeckung der Spitzenlast“. Um den Grundwasserspiegel nicht zu gefährden, wird gefiltertes Mainwasser in den Stadtwald gepumpt. Auch hier muss investiert werden: Die Aufbereitungsanlage in Niederrad stammt aus dem Jahr 1959 und muss ersetzt werden. Konkrete Pläne gibt es dafür aber noch nicht. Darüber hinaus prüft Hessenwasser, das stillgelegte Wasserwerk in Hattersheim wieder in Betrieb zu nehmen und mehr Wasser aus dem Kinzigtal zu importieren.

Preise könnten steigen

Elisabeth Jreisat rechnet mit einem erheblichen Investitionsbedarf in den kommenden zehn bis 15 Jahren. Das müsse auch bei der Diskussion um die Höhe der Wasserpreise berücksichtigt werden. Das hessische Wirtschaftsministerium hatte die Frankfurter Mainova in einem Kartellrechtsverfahren gezwungen, die Preise zu senken. Seitdem sagt das Unternehmen, es verdiene mit der Lieferung von Wasser kein Geld mehr. In einem von Land und Kommunen erarbeiteten Strategiepapier zur Wasserversorgung aber ist von der Notwendigkeit kostendeckender Preise die Rede. Unterschrieben ist es unter anderem vom Frankfurter Kämmerer Uwe Becker (CDU).