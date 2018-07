Kleingärtenanlagen überflutet: Wasserleitung am Oberen Schafskopfweg geborsten

Der Schock war groß, als gestern früh Kleingärtner der Vereine „Frankfurt Süd“ am Ziegelhüttenweg 70 und „Ziegelhütte“ in der Nummer 175 zu ihren Gärten kamen. Sie sahen nicht wie gewohnt Wiesen, Wege und Blumenbeete, sondern bräunliches Wasser. Unzählige Hütten standen kniehoch, teilweise hüfthoch unter Wasser, Gartenmobilar und lose Gegenstände trieben in den Fluten – ein Anblick zum Verzweifeln. Über eine Fläche von vier Fußballfeldern hinweg stand das Wasser, schätzte die Feuerwehr. „Der Keller unseres Vereinshauses ist vollgelaufen, der Vorratsschuppen und eine Garage sind auch abgesoffen“, sagte der Vereinsvorsitzende der KGV Frankfurt-Süd, Michael Roth.

In der Senke des abschüssigen Geländes war ein hüfthoher See entstanden. Dort sammelte sich das Wasser wie in einer Badewanne und schien zunächst nicht abzufließen. Warum, war den Gartenfreunden schnell klar. Hier befand sich früher nicht ohne Grund die Ziegelhütte: Lehm wurde abgebaut. Der Boden besteht aus Tonerde, in der kein Wasser versickert.

120 Jahre altes Rohr

Bei der Hessenwasser ging beim Ingenieur in Rufbereitschaft früh morgens gegen 6 Uhr ein Anruf ein. Der Schaden war bald lokalisiert: Ein Wasserrohr am Oberen Schafskopfweg hatte Leck geschlagen. Das 60 Zentimeter dicke Rohr, eine von mehreren Leitungen zum Hochbehälter auf dem Sachsenhäuser Berg, war gebrochen, womöglich aus Altersgründen, vermutete Hessenwasser-Sprecher, Hubert Schreiber. Das Rohr ist eins der ältesten in Frankfurt: Seit 120 Jahren ist es in Betrieb. „Das heißt aber nicht, dass alte Rohre per se unter Verdacht stehen, zu brechen.“ Man wisse noch nicht genau, was der Grund sei.

Ein gut 20-köpfiges Krisenteam der Mainova war schnell vor Ort. Auch das Grünflächenamt schickte Vertreter, um die Lage zu sondieren. Die Ingenieure der NRM Netzdienste GmbH, Tochter der Mainova, machten sich daran, die Leitung abzuschiebern, also den Wasserzulauf zur kaputten Stelle im Rohr zu stoppen. Um anschließend das defekte Rohr zu entfernen und ein neues einzusetzen, musste aber noch, so entschied das Grünflächenamt, eine 100 Jahre alte Eiche gefällt werden, die nur etwa drei Meter von der Stelle entfernt stand und umzukippen drohte. Bis der Baum wiederum gefällt werden konnte, musste noch die Oberleitung der Straßenlaternen abgeklemmt werden.

Zuviel Wasser für Feuerwehr

Die Arbeiten zogen sich bis in den Nachmittag, berichtete der Mainova-Sprecher Sven Birgmeier. Jetzt gehe es darum, das Rohr wieder einsatzfähig zu machen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, so Birgmeier. Die Wasserversorgung für die umliegenden Haushalte sei zu keiner Zeit unterbrochen worden. Lediglich der Wasserdruck könne kurz geschwankt haben.

Während die Ingenieure arbeiteten, riefen die Kleingärtner die Feuerwehr, die jedoch unverrichteter Dinge wieder abrückte: „Es war zu viel Wasser, als dass wir etwas hätten tun können“, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Koch. „Wenn der Wasserspiegel so hoch steht, bringt es nichts, einen Keller auszupumpen, denn dann läuft ja gleich wieder Wasser nach“, erklärt er. Die Feuerwehr erfülle überdies nur eine Notfallfunktion. „Da aber nun alles unter Wasser steht, ist der Schaden bereits angerichtet. Es bringt nichts, sich zu beeilen oder zu fragen: ,Warum machen die nichts?‘“, so Koch.

Man gehe davon aus, dass das Wasser in den nächsten Tagen versickert, sagte Mainova-Sprecher Birgmeier. Gutachter von Hessenwasser sahen sich gestern die Kleingartengelände an und versicherten den Pächtern, dass sie Schäden geltend machen können. Die Kleingärtner waren zwar schockiert, hatten aber Verständnis dafür, dass der Schaden nicht vorhersehbar war.