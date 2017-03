Digitale Welt: Webweek: Vernetzen Sie sich mit Frankfurt

Worum geht es bei der Webweek?

Was bietet die Webweek?

Bild-Zoom Foto: Dominik Rinkart Die Organisatoren der WEbweek: (von rechts nach links) Roman Keßler, Make Rhein-Main, Roland Judas, Webmontag Frankfurt, Paula Landes, Digital Media Women, Felix Scheffka, FinTech FFM.

Was sind die Highlights?

Informieren und Netzwerken: Das steht im Mittelpunkt, wenn am Montag, den 13. März die erste Frankfurter Webweek zu zahlreichen Veranstaltungen lädt.Die digitale Subkultur in Frankfurt ist vielfältig. Regelmäßig treffen sich hier IT-Experten, interessierte Jungunternehmer oder Web-Pioniere auf der Suche nach fruchtbarem Austausch. Bei Meetups, Vortragsreihen und Vereinstreffen: In Frankfurt wimmelt es vor Experten und Nerds, die sich an vielen Orten in vielen verschiedenen Gruppen treffen. Bei der Webweek sollen nun alle zusammenfinden.Auch inhaltliche sollen dabei wertvolle Synergien geschaffen werden. Denn die Möglichkeiten, die das Internet bietet, sind unendlich und jeder nutzt es auf seine Art. Gründer, die Rat von Experten bekommen, Künstler die Tipps von Web-Designern erhalten, sie alle sind ebenso das Zielpublikum wie Privatleute, die einfach mehr über die Weiten des Netzes lernen wollen oder Unternehmer, die auf der Suche nach dem nächsten Pitch sind. Sogar für Kinder gibt es digitale Bastelspäße.Bei 13 Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet bleibt kein Web-Enthusiast unbeglückt. Es wird diverse Vorträge, Informationsveranstaltungen und Treffen geben. Besucher lernen so nicht nur die Akteure der Frankfurter Digital-Szene kennen, sondern treten in Kontakt mit Internet-Begeisterten aus den verschiedensten Bereichen der Digitalen Welt. Spanende Vorträge informieren die Zuschauer über neuste Entwicklungen im Internet und Diskussionen laden zum Weiterdenken ein. Wer selbst im Internet aktiv ist und Expertenrat sucht, wird sicherlich auch fündig werden. Auf der Messe zum Abschluss der Woche gibt es zudem einige Spielerein zu erleben.Als besonderen Reiz haben die Organisatoren darauf geachtet, die Webweek an schönen und eindrucksvollen Orten stattfinden zu lassen: „Hier treffen sich nicht die Kellerkinder, wir haben auch schöne Locations“, betont Initiator Roman Keßler.Das Programm, das die Organisatoren rund um Roman Keßler zusammengestellt haben, gibt einen Überblick über alle Facetten der Frankfurter Web-Szene. Mit dabei sind auch arrivierte Formate, wie der Webmontag . Die Veranstaltungsreihe ist bereits seit 10 Jahren ein fester Treffpunkt für alle Web-Begeisterten in Frankfurt. Hier können sie sich informieren und austauschen. Zum Start der Webweek stehen unter anderem die Themen digitale Infrastruktur sowie das Dark-Net auf dem Programm.Die Themenwahl der 13 Veranstaltungen ist vielfältig. Sie reicht von Content Management über E-Books und Data-Hacking bis zu Java-Script. Den Veranstaltungen kann dabei selbstverständlich auch per Stream beigewohnt werden.Den krönenden Abschluss der Woche macht die Messe Make Rhein-Main . 26 Aussteller geben hier auch Einblicke in den Gaming-Bereich, zeigen ein Laserspiel und präsentieren einen mannsgroßen, intelligenten Androiden.Das komplette Programm gibt es

Ich bin kein IT-Experte, kann ich da trotzdem hingehen?

Warum in Frankfurt?

Bei der Webweek ab dem 13 März sollen Menschen aus den verschiedensten digitalen Bereichen zusammenfinden und sich austauschen. Die Veranstalter äußern sich bewusst offen gegenüber jedem der dabei sein will. Von Personen, die bloß Ideen diskutieren wollen, bis hin zu Experten börsennotierter Unternehmen, ist jeder Willkommen. Die Szene lebe von ihrer Vielfallt, betonen die Veranstalter. So eignet sich die Webweek für jeden, der neugierig ist mehr über das Internet zu erfahren. Vor allem die Make Rhein Main richtet sich an ein breites Publikum, an jung und alt, hauptsache technikbegeistert. Wer die Vorträge besuchen will, sollte jedoch eine grundlegende Portion Fachwissen mitbringen oder zumindest etwas Englisch sprechen können.„Keine Branche in Frankfurt wächst derzeit schneller als die digitale Wirtschaft“, erklärt Oliver Schwebel, Geschäftsführer der Frankfurter Wirtschaftsförderung. So verfügt Frankfurt mit dem „DE-CIX“ über den größten Internet-Knoten der Welt. Nicht nur die Banken greifen auf das große digitale Potential der Stadt zurück, auch Kreative sind hier tätig. So kommt unter anderem die Drachen aus der Erfolgsserie Game of Thrones aus Frankfurt.Das selbst die digitale Subkultur der Stadt ganz real zusammen kommt, hat Gründe: „Es ist ein Unterschied, ob ich von jemandem nur seinen Avatar kenne, oder ob ich mit ihm ein Bier getrunken habe,“ erkärt Paula Landes vom Digital Media Women e.V.. Initiator Roman Keßler fügt hinzu: „Uns geht es darum, Frankfurt zu gestalten“. Am effektivsten ginge das selbst für Digital-Natives wenn sie sich ganz analog in der Realität treffen.