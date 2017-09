Polizei prüft Neuzuschnitt: Wegen Entlastung der Beamten im Bahnhofsviertel: Großteil des Gallus bald 16. Revier?

Im Kampf gegen die Drogendealerei um den Hauptbahnhof prüft die Frankfurter Polizeiführung einen außergewöhnlichen Schritt: Damit sich die Polizisten des 4. Reviers noch stärker auf das Bahnhofsviertel konzentrieren können, wird vielleicht ein Großteil des Gallus dem 16. Revier in Griesheim zugeschlagen. Dessen Beamte sind von der Idee offenbar nicht begeistert.

Die hessische Landespolizei lässt im Bahnhofsviertel die Muskeln spielen: Im Kampf gegen die Drogenszene und Straßenkriminalität rings um den Hauptbahnhof hat Innenminister Peter Beuth (CDU) vor zwei Wochen die Schaffung einer dauerhaften Schwerpunkteinheit mit 120 Polizisten angekündigt. Das fürs Bahnhofsgebiet zuständige 4. Revier mit seinen 115 Beamten soll nicht nur komplett erhalten bleiben, sondern auch fünf zusätzliche Stellen erhalten, damit eine weitere Streife auf die Straße geschickt werden kann.

Bild-Zoom Foto: Maik Reuß Der Zuständigkeitsbereich des 16. Reviers in Griesheim wird womöglich stark wachsen. Entsprechende Prüfungen laufen.

Wer glaubt, dass mit diesen Maßnahmen das „Ende der Fahnenstange“ erreicht ist, hat sich getäuscht: Wie diese Zeitung aus Behördenkreisen erfuhr, denkt die Frankfurter Polizeiführung bei ihrer Schwerpunktsetzung auf das Bahnhofsgebiet über einen weiteren, außergewöhnlichen Schritt nach. Derzeit wird geprüft, den Zuständigkeitsbereich des 4. Reviers so zu verkleinern, dass sich die Polizisten künftig noch stärker auf das Bahnhofsviertel konzentrieren können.

Konkret denkt die Polizeiführung offenbar darüber nach, das Gallus zwischen der Galluswarte/S-Bahn-Linie und der knapp anderthalb Kilometer westlich gelegenen Eisenbahnlinie dem 16. Revier in Griesheim zuzuschlagen. In dem stark bevölkerten Quartier liegen zum Beispiel die Hellerhof-Siedlung, ein Teil des Europaviertels und Wohngebiete an der Mainzer Landstraße und Frankenallee. Durch große Wohnungsbauprojekte wächst die Einwohnerzahl stetig.

Besorgte Polizisten

Wie aus Polizeikreisen zu hören ist, sind die 60 Beamten des Griesheimer Reviers von der Idee eines größeren Zuständigkeitsbereichs nicht gerade begeistert. Vor allem die Sorge, sich künftig mit gleicher Personalstärke um ein stark vergrößertes Gebiet und entsprechend mehr Menschen kümmern zu müssen, treibe die Polizisten um. Das 16. Revier verfüge derzeit nur über zwei Streifenwagen, die Zuständigkeit könnte künftig aber von der Galluswarte (im Osten) bis zur Niddamündung (im Westen) reichen. Mit einem deutlich erhöhten Einsatzaufkommen sei zu rechnen.

Dass die Polizeiführung für die Schwerpunkteinheit Bahnhofsgebiet und das 4. Revier Personal von mehreren Organisationseinheiten „abgeknapst“ habe, werde mitunter kritisch gesehen, heißt es aus Behördenkreisen. Angesichts der erwogenen Verschiebung der Reviergrenze herrsche vor allem im 16. Revier die Befürchtung, als „Verlierer“ aus der Schwerpunktsetzung auf das Bahnhofsgebiet hervorzugehen und künftig eine noch größere Arbeitslast zu haben. Darunter würde vielleicht auch die Qualität der Arbeit im Revierbereich leiden, heißt es.

Kommentar Dass die Landespolizei einen Schwerpunkt auf das Bahnhofsviertel setzt, ist gut und richtig. Der Stadtteil ist stark von Drogenkriminalität gebeutelt. clearing

Polizeisprecher Andrew McCormack bestätigt auf Nachfrage: „Im Moment stellen wir Überlegungen an, ob eine Anpassung der Reviergrenzen zwischen dem 4. und 16. Polizeirevier möglich ist. Wir prüfen in dem Zusammenhang die Eckdaten für eine Planung.“ Allerdings sei noch keine Entscheidung über eine Planung getroffen worden. Wie sich eine Grenzanpassung auf die Arbeitslast des 16. Reviers auswirken würde, werde derzeit ebenfalls geprüft. Sollte es zu einer Planung und einer Vergrößerung des Zuständigkeitsbereichs kommen, sei ein Ausgleich der Mehrbelastung durch eine Personalzuweisung ans 16. Revier vorgesehen.

Keine fertige Planung

Ziel der Überlegungen ist es nach McCormacks Worten, „die polizeiliche Präsenz im Bahnhofsgebiet noch weiter zu verdichten“. Der Polizeisprecher betont aber ausdrücklich, dass es bislang lediglich „Überlegungen“ gebe, also noch keine fertige Planung vorliege. Es sei durchaus möglich, dass nach der Prüfung alles beim Alten bleibe.

Oliver Strank ist als Vorsteher des Ortsbezirks 1 für das Bahnhofsviertel und Gallus zuständig. „Wenn sich die Polizisten künftig stärker auf das Bahnhofsviertel konzentrieren können, ist das nur zu begrüßen“, sagte der SPD-Politiker gestern auf Nachfrage. Allerdings stelle sich die Frage, ob dann nicht an anderer Stelle Kapazitäten fehlten.

Übrigens: Der Teil des Gallus, über den die Polizeiführung nun nachdenkt, hat bis zu einer Umstrukturierung im Jahr 2001 schon einmal zum 16. Revier gehört. Nachdem man den Zuständigkeitsbereich des Reviers im Osten beschnitten hatte, wurde er aber im Westen bis an die Nidda erweitert. Würde die aktuelle Erweiterungsidee umgesetzt, wäre der Bereich des 16. Revier also größer denn je.