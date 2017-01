Blindgänger unter dem Holbeinsteg: Wegen der Bombe müssen alle am Sonntag bis 9.30 Uhr weg

Ausschlafen ist vielen Sachsenhäusern und den Gästen des Hotels Intercontinental an diesem Sonntag polizeilich verboten. Bis 9.30 Uhr müssen alle, die sich im 300 Meter-Umkreis des Holbeinstegs aufhalten, ihre Wohnungen und Zimmer verlassen haben. Dann beginnt die Bergung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die Anfang der Woche am Südufer neben der Fußgängerbrücke gefunden worden war.

Am Donnerstag gab die Polizei bekannt, wie die Räumung genau ablaufen soll und veröffentlichte zudem eine Karte, die zeigt, welche Straßen und Gebäude betroffen sind. Demnach müssen rund 900 Menschen bis 9.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Das „Interconti“, das ebenfalls in der Gefahrenzone liegt, bucht seine Gäste derzeit auf andere Hotels in der Stadt um. Nur wer ohnehin früh abreisen wolle, dürfe in der Wilhelm-Leuschner-Straße übernachten, so eine Sprecherin der Hotelkette.

Natürlich können alle Betroffenen selbst entscheiden, wo oder bei wem sie den Sonntag verbringen. Wer kein Ziel hat, für den richten die Rettungsdienste zwei Unterkünfte ein: Im Gewerkschaftshaus an der Wilhelm-Leuschner-Straße 69 sowie in der Turnhalle der Schillerschule in der Morgensternstraße 3 warten Helfer mit Speisen und Getränken auf die vorübergehend Wohnungslosen. Voraussichtlich zwischen 15 und 16 Uhr, so die Schätzung der Polizei, werden sie wieder nach Hause können. Die Beamten empfehlen, ihre Informationen via Facebook oder Twitter zu verfolgen.

Mitarbeiter der Feuerwehr kümmern sich um eingeschränkt gehfähige Bewohner, die im Gefahrenbereich wohnen. Sie können sich kostenlos abholen lassen, wenn sie sich bis spätestens Samstag um 18 Uhr unter der Rufnummer (0 69) 21 27 00 01 melden.

Straßen und Museen dicht

Spürbar wird der Einsatz nicht nur für Anwohner, sondern auch für Spaziergänger und Autofahrer. Schon seit gestern sind der Holbeinsteg und die Wege am südlichen Mainufer gesperrt, am Sonntag werden alle Straßen durch die Gefahrenzone dichtgemacht. Die Buslinie 46 sowie die Straßenbahnlinien 15 und 16 müssen für etliche Stunden unterbrochen werden. Aktuelle Informationen veröffentlicht die Verkehrsgesellschaft dazu unter www.vgf-ffm.de. Fragen beantworten auch Mitarbeiter der Stadt, die an einem Bürgertelefon sitzen. Dieses ist das ganze Wochenende unter der Rufnummer (0 69) 21 24 40 44 zu erreichen.

Auch Kunstliebhaber bremst die Bombe, die für 70 Jahre unentdeckt geblieben war, aus: Das Städel und das Liebieghaus bleiben am Sonntag ausnahmsweise geschlossen. „Wer im Internet bereits Karten gebucht hat, kann sie bis zum Ende der jeweiligen Ausstellung an einem anderen Tag einlösen“, sagt Museumssprecherin Alexandra Hahn. Mit großen Verlusten bei den Besucherzahlen rechnet sie nicht, die Leute kämen sicher noch an einem anderen Tag. „Und am Samstag haben wir ja ganz regulär geöffnet.“

Polizei kontrolliert

Ob wirklich alle ihre Häuser verlassen haben, werden Beamte am Sonntagmorgen kontrollieren. „Wir werden durch die Straßen Streife fahren und auch an den Häusern klingeln“, kündigte Polizeisprecher Andrew McCormack an. Gegen 12 Uhr werde dann die 50 Kilogramm schwere Bombe, die Taucher der Feuerwehr bei einer Übung zufällig entdeckt hatten, aus dem Wasser gezogen. „Das wird etwa eine Stunde dauern.“ Erst wenn der Blindgänger auf dem Trockenen liegt, können sich die Experten des Kampfmittelräumdienstes Bombe und Zünder genau anschauen. Mittels eines Roboters soll letzterer gesprengt und damit der Blindgänger unschädlich gemacht werden. Sowie das gelungen ist, können alle wieder nach Hause.