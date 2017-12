Ausstellungstage fehlen: Weihnachtsmarkt: 20 Prozent weniger Besucher

Nur rund 2,6 Millionen Besucher wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr verzeichnen, 20 Prozent weniger als im Vorjahr, das mit 3,25 Millionen Besuchern allerdings ungewöhnlich gut war. Dass das Konzept des Weihnachtsmarkts überholt werden müsse, bestreitet die TCF.

20 Prozent weniger Besucher auf dem Weihnachtsmarkt, schätzt Kurt Stroscher von der Tourismus und Congress GmbH (TCF) in diesem Jahr. Aber: „Das heißt nicht, dass der Markt nicht beliebt sei.“ Bei schönem Wetter komme man kaum über den Römerberg.

Stimmt. Am Dienstag gegen Mittag, mithin einem normalen vorweihnachtliche Arbeitstag, drängten sich die Besucher. Bei weitem nicht nur Berufstätige in der Mittagspause – die Freundinnen Bea und Steffi, beide 34, treffen sich einmal im Jahr zum Bummel über den Weihnachtsmarkt. „Zuerst fahren wir Karussell“, sagt Bea und deutet auf das zweistöckige Karussell der Schaustellerfamilie Roie, das auf dem Platz vor dem Rathaus steht. „Danach trinken wir Glühwein.“ Sie stoßen an.

Konzept bleibt

Das Konzept von Frankfurts Weihnachtsmarkt will Stroscher, bei der städtische TCF verantwortlich für Außenveranstaltungen, nicht ändern. „Jedes Mal, wenn ich vor ein paar Jahren etwas Neues einführen wollte, bekam ich auf den Hut.“ Vor allem von der Presse. „Weihnachtsmärkte sind gemütlich, konservativ und rustikal.“ Auch der Frankfurter.

Am besten keine Veränderung also – nicht einmal beim Karussell auf dem Römerberg. „Früher“, bedauert Stephanie Ernst, Inhaberin eines Schaustellerunternehmens in Friedberg, „hatte mein Vater unser altes Holzkarussell auf dem Römerberg vor dem Schwarzen Stern stehen.“ Dann wurde der Römerberg umgestaltet und das neue, zweistöckige Karussell der Roies bekam den Zuschlag. Dem Veranstalter gefalle das besser, bedauert Ernst: „Es ist das Recht eines Veranstalters.“

„Es gibt nicht viel Wechsel bei den etablierten Ständen auf dem Römerberg und dem Paulsplatz“, bestätigt Stroscher. Der Grund sei aber ganz praktisch: „Es ist wie ein Puzzle. Die Stände passen genau auf ihre Fläche und auf den Platz, so dass Fluchtwege, die Sicherheit und alles andere gewährleistet sind.“ Das könne man nicht jedes Jahr neu aufmischen. Zum Teil seien die Stände extra für den Römerberg oder den Paulsplatz mit seinen Platanen maßgeschneidert.

Dass in diesem Jahr weniger los ist als in den Vorjahren, sehen Stroscher und die Händler übereinstimmend als Folge des Kalenders an. Insgesamt fehlen fünf Tage, verglichen mit dem Vorjahr. Hinzu kommt das Wetter. „An zwei Sonntagen hat es geschneit. Man sollte meinen, das ist gut für uns“, sagt Alexander Köhler vom Karussell Evergreen, „aber die Gäste aus dem Umland kommen schlicht gar nicht erst.“ Folge: Umsatzrückgang.

Keine Klagen zu hören

Nichtsdestotrotz: Klagen wollen die Schausteller und Händler nicht. Das sagt Thomas Roie, der Vorsitzende der Frankfurter Schausteller. „Was soll’s. Wir sind das ganze Jahr im Freien. Mal ist das Wetter gut, mal nicht. Wir müssen damit zurecht kommen...“ Zufrieden trotz allem sind viele Händler auch. So etwa Leonhard Bauer, der handgemachte Keramik verkauft. „Meine Kunden sind Touristen aus den USA, China und Japan. Die kaufen immer.“ Zum Beispiel ein Modell der Friedberger Warte für 62,50 Euro.