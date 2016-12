Frankfurter Weihnachtsmarkt: Weihnachtsmarkt: 3,2 Millionen Gäste und 69 Straftaten

3,2 Millionen Besucher kamen in diesem Jahr zum Frankfurter Weihnachtsmarkt. Das waren nach Angaben der städtischen Tourismus + Congress GmbH (TCF) 600 000 mehr als im Jahr 2015. TCF-Geschäftsführer Thomas Feda zeigte sich gestern zufrieden mit dem Verlauf. Die gestiegene Besucherzahl führte er unter anderem auf das gute Wetter in den vergangenen Wochen zurück. Der Budenzauber in der Innenstadt begann am 23. November und endete gestern Abend. „Wenn der Anschlag in Berlin nicht gewesen wäre und die Stimmung zum Schluss etwas getrübt hätte, wäre alles perfekt gewesen“, sagte Feda.

Polizeipräsident Gerhard Bereswill brachte gestern seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass die Zahl der festgestellten Straftaten trotz der höheren Besucherzahl nur leicht gestiegen ist. Wie der Behördenleiter ausführte, wurden beim diesjährigen Weihnachtsmarkt bis gestern genau 69 Straftaten angezeigt – das waren neun mehr als im Jahr 2015.

Der Großteil der Straftaten seien erwartungsgemäß Taschendiebstähle gewesen, sagte der Polizeipräsident: 41 Fälle seien gemeldet worden (Vorjahr: 40). Erfreut zeigte sich Bereswill darüber, dass sich die Zahl der festgenommenen Taschendiebe im Vergleich zu 2015 von 7 auf 13 erhöht hat. „Daran sieht man, dass der Frankfurter Weihnachtsmarkt kein gutes Pflaster für Straftäter ist.“ Außer den Taschendiebstählen wurden fünf Falschgeldfälle, acht einfache Diebstähle und zwei Beleidigungen angezeigt. Es habe eine gefährliche Körperverletzung gegeben, die restlichen der 69 Straftaten seien Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und andere Delikte gewesen.

Bereswill führte den friedlichen Marktverlauf auch auf die hohe Präsenz uniformierter und ziviler Polizisten zurück, die eine provisorische Wache im Haus Paulsplatz 9 hatten. Auch die Präventionsmaßnahmen gegen Taschendiebstahl und die temporäre Videoanlage auf dem Römerberg hob der Behördenleiter positiv hervor.

(chc)