Römerberg: Weihnachtsmarkt-Eröffnung in Frankfurt: Budenzauber für Wetterfeste

„Kerle, isch kann dir net de’ Schirm halte’ un’ noch die Marone’ schälen“, sagt eine Weihnachtsmarktbesucherin zu ihrem Begleiter, der seinerseits zwei Glühweinbecher geschickt von Standschirm zu Standschirm jongliert. Es ist wieder besinnlich in Frankfurt. In der Luft hängt der Duft von Maronen und Glühwein, manche Zahnfüllung kämpft mit gebrannten Mandeln. Gestern wurde der traditionsreiche Frankfurter Weihnachtsmarkt, der erstmals im Jahr 1393 urkundlich erwähnt wurde, in der Innenstadt mit Pomp und Gloria und unter kräftigem Regenfall eröffnet.

Als Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) um 17.10 Uhr den offiziellen Startschuss gab, machte er gute Miene zum Schmuddelwetter: „Wir lassen uns nicht nur vom Wetter, wir lassen uns von nichts und niemandem das Feiern verbieten.“ Damit spielte der OB natürlich auf die Sicherheitslage an. Stolz sei er auf die Stadt und ihre Bürger, er appellierte an Nächstenliebe und gute Vorsätze. Dann schaltete er, nach einer eingangs verfrühten Fehlzündung, die einen Wimperschlag lang dauerte und der beschirmten Menge ein begeistertes Raunen entlockte, die rund 5000 LED-Lämpchen am Weihnachtsbaum ein und vergaß beinahe, Schlagerstar Michelle auf der Bühne vor dem Frankfurter Römer anzukündigen. Tourismus-Chef Thomas Feda sprang ihm zur Seite und das Konzert konnte beginnen.

250 Stände sind dabei

Bis zum 22. Dezember können Besucher nun zwischen Römerberg und Paulsplatz, am Mainkai und an der Hauptwache sowie auf dem Stoltze-Platz ihre Portemonnaies erleichtern. Rund 250 Stände und Buden laden in diesem Jahr täglich bis 21 Uhr zum Schlemmen und natürlich auch Shoppen ein. Das Kaufverhalten der Besucher ist dabei sehr unterschiedlich. Grundsätzlich gehe man, so Kurt Stroschern von der Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt, von einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Umsatz zwischen 15 und 20 Euro aus. Bei mehr als drei Millionen erwarteten Besuchern ist also mit fetten Erlösen zu rechnen. „Man darf außerdem das enorme Tourismus-Aufkommen nicht vergessen. Viele reisen extra an, um den Frankfurter Weihnachtsmarkt zu besuchen. Einige Betriebe veranstalten hier ihre Weihnachtsfeier“, sagt Stroscher. Unterm Strich sei es eine Frage des Wetters.

Bei Liedern von Michelle wird es Besuchern warm ums Herz Wenn Punsch und Glühwein gegen Kälte nicht helfen, hilft vielleicht ein flotter Tanz bei Musik und Gesang? So richtig wollte das gestern jedoch auch nicht funktionieren.

Die Marktleute und Schausteller sehen den starken Zulauf indes auch angesichts der „abstrakten Gefahrenlage“ nicht bedroht. „Wir lassen uns die Stimmung nicht verhageln“, sagt Festzeltwirt Patrick Hausmann. Im Gegenteil: Die Tage nach dem Lkw-Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr hätten gezeigt, dass die Besucher eher trotzig mit einem „Jetzt erst recht“ reagierten. „Die Leute lassen sich nicht verunsichern“, meint Hausmann und betont: „Der jährliche Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist eben einfach Tradition.“

So sieht das auch Thomas Roie. Der Karussellbetreiber und Vorsitzende des Frankfurter Schaustellerverbands steht in engem Kontakt mit Weihnachtsmarkt-Betreibern in der ganzen Republik. „Bei jenen Weihnachtsmärkten, die bereits geöffnet haben, ist der Andrang ungetrübt. Die ersten Besucherzahlen waren gegenüber vergangener Jahre gleichbleibend“, erklärt Roie. Veranstaltungleiter Kurt Stroscher resümiert: „Der Weihnachtsmarkt wird mit Kameras überwacht, es gibt eine zentrale Beschallungsanlage. Und natürlich sorgen Ordnungsdienst und zahlreiche Polizeibeamte vor Ort für Sicherheit.“ Hinzu kommen Absperrungen mit etwa 150 massiven Betonpollern. Und für die Dauer des Weihnachtsmarktes bleiben in der Frankfurter Innenstadt zahlreiche Straßen gesperrt.

Schönen Platz gefunden

Und so verlief die Eröffnung gestern zwar nass, aber ungestört. Am Römer leuchtet jetzt eine 33 Meter hohe Rotfichte. 124 Jahre lang hat der Baum im Hochsauerland gestanden. Im November war er für Frankfurt gefällt worden. Der Bürgermeister der Spendergemeinde Schmallenberg, Bernhard Halbe, ließ das Publikum am Römer wissen: „Der Baum hat einen schönen Platz gefunden. Im Sauerland wäre bloß das Wetter weihnachtlicher.“