Bauzaun errichtet: Weißfrauenkirche: Zaun statt Roma-Lager

Die Flächen an der Weißfrauenkirche, auf denen bis Dienstagnacht noch wohnsitzlose Rumänen lagerten, sind von einem Bauzaun umgeben. An dem Gebäude, in dem die Diakonie einen Tagestreff für Bedürftige betreibt, stehen nach Angaben des evangelischen Hilfswerks Fassadenarbeiten an. Wann diese beginnen, ist allerdings noch unklar.

Wie berichtet, hat ein Immobilienunternehmer die meisten Rumänen von der Weißfrauenkirche in Privatwohnungen untergebracht. Den Schmutz rings um die Kirche, der zu heftigen Beschwerden von Nachbarn geführt hatte, ließ die Stadt beseitigen. (chc)