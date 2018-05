Geschützt von Mutter Vanessa hat der junge Weißkopfsaki sich jetzt erstmals hinaus ins Gehege getraut. Der erst am 3. April geborene Affe ist ein weiterer Zuchterfolg. Schon seit 2013 gibt es jährlich regelmäßigen Nachwuchs an Jungtieren. Das Geschlecht ist noch nicht bekannt. Denn alle Jungtiere der Weißkopfsakis sind zunächst grau wie ihre Mutter. Männliche Tiere erhalten ihre spezifische Fellfarbe – schwarz am Körper, weiß im Gesicht – erst im Alter von etwa zwei Monaten.

Der Weißkopfsaki gehört zur Gattung der Primaten und kommt in Südamerika in Brasilien, (Französisch-)Guayana, Surinam und Venezuela vor. Die kapuzinerartigen Säuger bevorzugen Gebirgs- und Regenwälder. Sie leben in Familiengruppen.

In ihrem Verbreitungsgebiet sind Weißkopfsakis auch als „fliegende Affen“ bekannt. Sie springen bis zu zehn Meter weit durch Lücken im Blätterdach.

(red)