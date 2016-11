Kirchen und Gewerkschaften lassen nicht locker: Weiter Streit um Sonntagsöffnung

Für die Einzelhändler war der Schock Ende Oktober groß: Zwei Tage vor dem geplanten Einkaufssonntag während der Buchmesse untersagte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel die Ladenöffnung. Alle Vorbereitungen und Ausgaben für Werbung waren vergebens. Es war bereits das zweite Urteil in diesem Jahr, das die Sonntagsruhe höher bewertete als das Interesse von Einzelhändlern und Kunden.

Häufung von Terminen

Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) gibt trotzdem nicht auf. Auch für das kommende Jahr will er vier verkaufsoffene Sonntage erlauben. Zu den vier Terminen während des Museumsuferfestes (27. August), der Internationalen Automobilausstellung (24. September) und der Buchmesse (15. Oktober) kommt der „Stadtteilsonntag“ am 17. September. Diese Häufung der Termine im Spätsommer und Herbst hat damit zu tun, dass es nach dem Hessischen Ladenöffnungsgesetz einen Anlass braucht, um von der Sonntagsruhe abzuweichen. Dafür geeignete Veranstaltungen gibt es in Frankfurt nicht so viele. Die Konsumgütermesse Ambiente – bisher häufig ein Anlasse für verkaufsoffene Sonntage – ist bereits im Februar und liegt damit zu früh. Denn Frank will vermeiden, dass die Händler erneut kurzfristig alle Vorbereitungen abblasen müssen. Die Verfügung zu den verkaufsoffenen Sonntagen soll schon Anfang des Jahres vorliegen. Wird dagegen geklagt, würde das Urteil rechtzeitig vor den geplanten Terminen ergehen.

Dass der VGH erneut entscheiden muss, ist wahrscheinlich. Bernhard Schiederig, Landesfachbereichsleiter Handel der Gewerkschaft Verdi und einer der Sprecher der „Allianz für den freien Sonntag“, kündigte bereits neue Klagen an. Zwar werde man sich die Verfügung erst einmal genau ansehen. Aber er könne bisher nicht erkennen, dass ein berechtigter Grund vorliege, von der Sonntagsruhe abzurücken. „Wirtschaftliche Interessen reichen dafür nicht aus.“

Beschränktes Sortiment

Die Stadt allerdings ist bemüht, die Verfügung möglichst rechtssicher zu gestalten. So wird die Ladenöffnung an den beiden Messesonntagen auf ein bestimmtes Gebiet rund um das Messegelände beschränkt. Details stehen noch nicht fest, die Zeil bis zur Konstablerwache soll aber auf jeden Fall dabei sein. Außerdem werde das Sortiment beschränkt, sagte Franks Büroleiterin Andrea Brandl. Es dürften nur Waren angeboten werden, die einen Bezug zum Messebesuch haben. Auch hier stehen die Details noch nicht fest. Beim Stadtteilsonntag beruft sich die Stadt darauf, dass es sich mittlerweile um eine traditionelle Veranstaltung handle.

„Das Wichtigste für uns ist Rechtssicherheit“, betont Franz Steul, Vorsitzender des Gewerbevereins Bornheim-Mitte. „Aber der Gesetzgeber ist nicht bereit, eine klare Regelung zu treffen.“ Frank Diergardt vom Verein „Neue Zeil“ plädiert dafür, pro Jahr vier verkaufsoffene Sonntage zuzulassen, die unabhängig von Veranstaltungen ansetzt werden können.

Martin Mohr von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Limburg hingegen lehnt eine Ladenöffnung an Sonntag generell ab. „Aber wir müssen im gesetzlichen Rahmen agieren.“ Er plädiert dafür, alle Beteiligten an einem „Runden Tisch“ zusammenzubringen und nach einer vernünftigen Lösung zu suchen.