Prozess in Frankfurt: Weitere Niederlage vor Gericht: Renn-Klub legt Berufung ein

Für 3,5 Millionen Euro Ehemaliges Bürogebäude am Ben-Gurion-Ring komplett umgebaut

Nieder-Eschbach. Das ehemalige Sozialrathaus am Ben-Gurion-Ring hat eine neue Bestimmung: Schon in einem Jahr soll es ein Wohnhaus sein. Die kleinen Büroräume baut die ABG derzeit in 18 Wohnungen um. mehr