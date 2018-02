OB-Stichwahl: Welche Strategien Peter Feldmann und Bernadette Weyland wählen

Mit einer Stichwahl hatte die SPD gerechnet. Denn die neuen Plakate mit dem Hinweis auf den zweiten Wahltermin am 11. März waren schon gedruckt, bevor am Sonntagabend das Ergebnis feststand. Noch in der Nacht zum Montag wurden die ersten aufgehängt. Feldmann hatte am Sonntag mit 46 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit zwar verfehlt, aber einen deutlichen Vorsprung vor der CDU-Kandidatin Bernadette Weyland (25,4 Prozent).

SPD-Chef Mike Josef tritt trotzdem dem Eindruck entgegen, die Wahl sei für Feldmann schon gelaufen. „Wir werden uns auf unsere Stärken konzentrieren und eine klare Haltung zeigen“, kündigte er am Montag an. „Unserer Inhalte werden glaubwürdig vom Oberbürgermeister vertreten“, sagte er. „Die CDU-Kandidatin dagegen hat gar keine Themen, das ist eine Selbstaufgabe.“ Tatsächlich hatte Bernadette Weyland schon am Wahlabend im Interview mit dieser Zeitung gesagt, dass ihrer Ansicht nach die Stichwahl nicht über Inhalte entschieden wird. Sie setzt darauf, dass sie als Person die Wähler überzeugt. Im Gegensatz zu Feldmann werde sie keinen Dauerwahlkampf betreiben, sondern die Probleme anpacken.

Neue Plakate aufgehängt

Am Montag wurden die Großflächenplakate von Weyland aktualisiert. Sie zeigen neue Fotos der Kandidatin und den Slogan „Oberbürgermeisterin für alle Frankfurter“. Weyland ist außerdem an deutlich mehr Standorten als bisher vertreten. Sie hat nämlich die Stellwände gemietet, die bisher der unabhängige Kandidat Volker Stein genutzt hatte, der mit 5,9 Prozent der Stimmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

Feldmann hingegen wirbt auf seinen Plakaten für seine drei Kernthemen („Kitas kostenfrei“, „Mieten stoppen“, „Fahrpreise senken“). Außerdem hat er noch einen vierten Punkt ergänzt. „Ökologisch handeln“ ist dort zu lesen. Feldmann wirbt damit ganz gezielt um die 9,3 Prozent der Wähler, die sich für die Grünen-Kandidatin Nargess Eskandari-Grünberg entschieden haben.

Das ist bei der Stichwahl zu beachten Offiziell wird das Ergebnis der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl erst morgen vom Wahlausschuss festgestellt. Da die Auszählung der Stimmen am Sonntag aber auf einen eindeutigen Ausgang hindeuten, ist das reine Formsache. clearing

Diese aber hat auch Weyland im Auge. Sie will sich zu einem Gespräch mit den Grünen treffen und die inhaltlichen Schnittmengen ausloten. Bildung, öffentlicher Nahverkehr oder Erhalt von Grünflächen könnten das sein, heißt es in ihrem Umfeld. CDU-Chef Jan Schneider betont, dass Weyland als Staatssekretärin in Wiesbaden gezeigt habe, dass sie schwarz-grüne Politik umsetzen kann. Wer eine Frau an der Stadtspitze wolle, müsse sich für die CDU-Politikerin entscheiden.

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass am Ende eine Wahlempfehlung der Grünen herauskommt. Vorstandssprecherin Beatrix Baumann hat sich bereits dagegen ausgesprochen, entscheiden wird aber die Mitgliederversammlung morgen Abend. Nur der Grünen-Veteran Daniel Cohn-Bendit ist bereits vorgeprescht und plädiert dafür, Feldmann zu wählen. Das hat er auch 2012 schon getan. Die Linken-Kandidatin Janine Wissler, die mit 8,8 Prozent der Stimmen einen Überraschungserfolg erzielte, steht Feldmann politisch deutlich näher als Weyland. Und auch Volker Stein hat angekündigt, dass er die CDU-Kandidatin nicht wählen werde.

CDU will mobilisieren

Die Junge Union (JU) versucht unterdessen, Feldmann als einen Oberbürgermeister darzustellen, der mit Ökologie nichts am Hut habe und somit für Grüne nicht wählbar sei. Er sei „weiterhin Anhänger der großflächigen Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen und damit der Betonierung von Frischluftschneisen“, sagte der JU-Kreisvorsitzende Martin-Benedikt Schäfer. Der CDU-Nachwuchs verbreitet eigene Plakate mit schwer verständlichen Wortspielen wie „Bei Bildung Feldmann mit Peter durch.“

Kommentar Die mündigen Wähler ernst nehmen Vor der Oberbürgermeister-Stichwahl wird jetzt in den Parteien intensiv diskutiert, welche Wahlempfehlungen unterlegene Kandidaten abgeben könnten. Eine merkwürdige Diskussion. clearing

Am Montagmittag analysierte der CDU-Kreisvorstand das für die Partei enttäuschende Wahlergebnis. Weyland hat das schlechteste CDU-Ergebnis seit der ersten OB-Direktwahl im Jahr 1995 eingefahren. „Wir wussten, dass es schwer werden würde“, sagte Parteichef Schneider nach der Sitzung. „Aber wir haben die Stichwahl erreicht.“ Jetzt gelte es, auch Nichtwähler zu mobilisieren. Der CDU-Chef gibt sich optimistisch: „Unsere Chancen in der Stichwahl liegen bei 50 zu 50.“ Es komme auf jede Stimme an.

Zahlen, Daten, Fakten

