Die Welt vor der Linse: Weltenbummler Marko Roth lebt seinen Traum

Schon wieder auf dem Sprung zur nächsten Reise ist Filmemacher Marko Roth. Der weltoffene junge Mann mit seiner grauen Mütze auf dem Kopf lächelt immerzu, wenn er von seinen Reisen spricht. Dieses Mal geht es für eine Woche nach Thailand. Zunächst war das Reisen und Filmen nur ein Hobby, doch dann wurde es zu seinem Beruf und er ist noch immer davon begeistert, dass er „seinen Traum leben kann“.

Erst vor kurzem hat er sein Abi-Buch durchgeblättert: „Es gab da diese Frage: Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich habe geantwortet: ,Ich will um die Welt reisen und damit mein Geld verdienen.’ Und jetzt – dreieinhalb Jahre später – habe ich diesen Traum schon erreicht. Es ist unfassbar“, sagt der 22-Jährige mit leuchtenden Augen.

Der Student der Medienwirtschaft hatte immer schon eine Leidenschaft für Fotografie und Film. Zunächst ging er dem Hobby nur privat nach, doch schon mit 15 Jahren begann er als freier Kameramann zu arbeiten. Während der Pflichtpraktika in der Schule merkte er, was Arbeit eigentlich bedeutet und dachte sich, dass er im Berufsleben etwas machen will, was er mit Freude bis zum Rentenalter macht: „Diese Einstellung ist wohl ein Phänomen meiner Generation“, sagt er nachdenklich und lehnt sich zurück.

Werbefilme

Auf Reisen war er immer schon und auch die Affinität zum Bild war da. Also begann er anfangs privat die Eindrücke mit der Kamera einzufangen und danach zu kleinen Videos zusammenzufassen. „Je mehr Urlaube es waren, umso besser wurde auch die Qualität meiner Videos. Am Anfang habe ich ja alles noch alleine gemacht – mit etwas Unterstützung meiner Freunde.“ Den Ausschlag gab dann schließlich sein Video zum Oman. Daraufhin kamen einige Reiseveranstalter auf ihn zu. Er sollte in die Länder reisen, die Schönheit der Destinationen mit der Kamera einfangen und dann einen Werbefilm produzieren. Das war er, der Beginn seinen Traum zu leben.

Filmemacher Marko Roth ist schon wieder auf dem Sprung zur nächsten Reise.

Info: Präsentation im Atelier Marko Roth präsentiert zusammen mit seinem Team am Samstag, 25. März, im Atelier Frankfurt in der Schwedlerstraße 1-5 die Patagonien-Reise. clearing

Seit nunmehr zweieinhalb Jahren ist Roth im Geschäft. Mittlerweile begleitet ihn bei seinen Trips ein dreiköpfiges Team: „Es ist echt cool, wenn du dir selbst aussuchen kannst, mit wem du arbeiten willst, wem du die Chance geben willst Teil einer solchen Produktion zu sein.“ Zu welchen Destinationen es geht, das geben die Auftraggeber vor. Sie reisten schon durch Tunesien, Neuseeland, Indien und jüngst durch Patagonien. Etwas war allerdings anders an dieser Reise: Sie war komplett selbst geplant und finanziert.

„Eigentlich sollten wir nach Kanada, doch zwei Tage vorher wurde der Auftrag abgesagt. Nun standen wir da. Ich hatte das Team schon bezahlt und die drei hatten ihre Wohnungen für die zwei Wochen schon untervermietet.“ Ein neuer Plan musste also her: „Ein kurzer Blick auf meine Wunschliste und da stand: Patagonien.“ Also planten die Vier kurzfristig einen Trip nach Südamerika, über den sie jetzt in Frankfurt berichten werden (siehe Info-Box). Als sie in den Flieger stiegen, war ein Mietauto und eine Unterkunft für die ersten zwei Tage gebucht. Danach war noch alles offen. „Gerade als wir gelandet waren, bekam ich zwei Mails von Hotels vor Ort, und das war natürlich der Jackpot“, berichtet Roth immer noch begeistert.

Die etwas andere Reise

Auf der Tour wollten sie endlich wieder das „Reisegefühl“, wie der Filmemacher so schön sagt, aufleben lassen. „Wir waren zwar immer an wunderbaren Orten für unsere Kunden, aber die Destinationen konnten wir nie so wirklich genießen. Man muss sich das so vorstellen: An einem Drehtag besuchst du fünf oder sechs Orte, die du filmen sollst. Hier musst du immer noch auf- und abbauen, und die Fahrtzeiten kommen noch hinzu. Wenn du also Glück hast, bist du etwa 20 Minuten an einem Ort – da geht das Gefühl verloren.“ Es sei wirklich harte Arbeit berichtet er weiter: „Auf solchen Trips schläfst du vielleicht vier Stunden die Nacht. Du bist immer auf der Jagd nach dem besten Bild, das bedeutet, du stehst mit der Sonne auf und nach ihrem Untergang sichtest und sicherst du die Bilder.“

Die Augen des Weltenbummlers strahlen, wenn er von seinem Traum erzählt, aber „man muss immer einen größeren Traum haben“. Sein Wunsch ist es, mehr solcher Trips wie die Patagonien-Reise zu machen und die Kosten dafür durch Verkäufe des Materials wieder reinzuholen. Das Oman-Video hat sich so innerhalb von zweieinhalb Jahren komplett refinanziert.