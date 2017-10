Drogentrends: Weniger Schüler greifen zum Joint

Seit dem Jahr 2011 gab es beim Cannabis-Konsum der Frankfurter Schüler nur eine Tendenz: nach oben. Bei der Schülerbefragung für die jährliche Drogentrendstudie der Goethe-Universität hatten 2011 noch 15 Prozent der befragten Schüler angegeben, im zurückliegenden Monat zum Joint gegriffen zu haben. Dieser Anteil wuchs in den Folgejahren stetig, bis auf 23 Prozent im Jahr 2015. Trotz des verstärkten Cannabis-Handels im Bahnhofsviertel, der über die Stadtgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgte, setzte sich der Aufwärtstrend 2016 nicht fort: Bei der Schülerbefragung taten in diesem Jahr nur noch 19 Prozent der Jugendlichen kund, in den vergangenen 30 Tagen Cannabis geraucht zu haben – der Anteil verringerte sich also um vier Prozentpunkte.

Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) nannte die kleine Trendwende beim Cannabis-Konsum gestern „überraschend“, zeigte sich aber erfreut darüber. Schließlich ziele die Präventionsarbeit der Stadt darauf ab, „Schüler stark zu machen“, so dass sie „keine Wege gehen, die sie gefährden“. Im Hinblick auf Cannabis habe sich die Stadt zuletzt „richtig Mühe gegeben“, findet Majer. Er verwies zum Beispiel auf die zwei großen, bundesweiten Fachtagungen zum Thema. Außer 40 Cannabis-Workshops habe es in Frankfurt auch Informationsveranstaltungen für Lehrer und Eltern gegeben.

Cannabis zum Stressabbau

Stadtrat Majer stellte die Hypothese auf, dass beim rückläufigen Cannabis-Konsum der Schüler auch die Rückkehr von der acht- zur neunjährigen Gymnasialzeit (G 8/G 9) eine Rolle spielte. Entsprechende Einschätzungen von Lehrkräften gebe es, und aus den Befragungen wisse man, dass Schüler häufig zu Haschisch und Marihuana greifen, wenn sie Stress abbauen möchten. Zeitlich fielen die Rückkehr zu G 8 und der sinkende Cannabis-Konsum jedenfalls zusammen. Majer warb für einen offenen Umgang mit der Droge und bekräftigte, dass er „ein riesengroßes Fragezeichen“ hinter die Prohibition, also hinter das Verbot von Haschisch und Marihuana setze.

Kommentar Cannabis war im Jahr 2016 ein großes Thema in Frankfurt. Im Bahnhofsviertel hatte sich eine Szene aggressiver Dealer an der Düsseldorfer Straße etabliert. clearing

Die Schülerbefragung ist Teil der MoSyD-Studie (die Buchstaben stehen für Monitoring-System Drogentrends), die das Centre for Drug Research der Goethe-Uni seit dem Jahr 2003 jährlich erstellt. Das städtische Drogenreferat fördert die Studie und nutzt die Ergebnisse, um ihr Präventionsangebot immer wieder anzupassen. Eine jährliche Studie zu Drogentrends gibt es in keiner anderen deutschen Stadt. MoSyD hat aber seinen Preis: Allein für die Schülerbefragung zahle die Stadt jährlich 30 000 Euro, hieß es gestern.

Nach der Befragung von 1074 Schülern im Alter von 15 bis 18 Jahren gab es gestern viele positive Ergebnisse zu vermelden: Im Fall der meisten Drogen war der Konsum rückläufig. Was Zigaretten betrifft, gaben nur 15 Prozent der Befragten an, täglich zu rauchen, das war der Tiefststand seit der ersten Befragung. Das durchschnittliche Einstiegsalter in den Tabakkonsum stieg in der Zeit von 2003 bis 2016 von 12,8 auf 14,3 Jahre, was Renate Lind-Krämer vom Drogenreferat als „sehr positive Entwicklung“ bezeichnete.

Erfreulich ist auch, dass die sogenannten harten Drogen bei Schülern weiter an Bedeutung verloren haben: Danach befragt, ob sie im vergangenen Monat Crack, Ecstasy oder ähnliche Substanzen genommen haben, antwortete nur ein Prozent der Befragten mit ja, im Vorjahr waren es noch fünf Prozent gewesen. Und der Anteil der Jugendlichen, die zu Protokoll gaben, in ihrem ganzen Leben noch nie eine Droge genommen zu haben, stieg auf ein neues Rekordhoch von 13 Prozent.

Mehr Konsum von Alkohol

Zwei negative Ausreißer in den insgesamt positiven Studienergebnissen gab es aber doch: Der Alkoholkonsum unter Schülern hat zuletzt zugenommen. Die Frage, ob sie in den zurückliegenden 30 Tagen Alkohol getrunken haben, bejahten 59 Prozent der Befragten (Vorjahr: 57 Prozent). 45 Prozent der Schüler taten sogar kund, betrunken gewesen zu sein (Vorjahr: 41 Prozent).

Auch E-Zigaretten (mit und ohne Tabaksticks) und E-Shishas erfreuen sich insgesamt immer größerer Beliebtheit bei Schülern. Der Anteil derer, die kundtaten, im vergangenen Monat zu entsprechenden Produkten gegriffen zu haben, stieg im Zeitraum von 2014 bis 2016 von 14 auf 18 Prozent. Gesundheitsdezernent Majer führte das auch auf die äußerst aggressiven Werbekampagnen der Herstellerfirmen zurück. Der Stadtrat plädierte für Werbeverbote, die – zum Beispiel im Hinblick auf den Tabak – nachweislich Wirkung zeigten. Er betonte aber, dass die Entscheidung über solche Verbote nicht bei der Stadt liege.