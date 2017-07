Unweit der schillernden Bankentürme offenbart sich das Elend: Wenn es Nacht wird im Bahnhofsviertel

Das Bahnhofsviertel ist nur einen halben Quadratkilometer groß, und doch hält gerade dieser Teil Frankfurts die Stadt in Atem. Viel ist in den vergangenen Wochen diskutiert und geschimpft worden über die Dealerbanden, die zwischen den Bars, Wohnungen und Rotlicht-Etablissements unterwegs sind und sich auch von den vielen Polizeistreifen nicht beirren lassen. Nachts, so heißt es oft, sei es am schlimmsten. FNP-Reporter Ben Kilb hat sich das angesehen.

„Klar, Melinda kenne ich. Alle kennen sie“, sagt Jeremy, der in seinem Imbiss „Currywurst Taunus 25“ gerade die Lichter ausknipst. Es ist Mitternacht im Bahnhofsviertel, das jetzt an einigen Stellen geschäftiger wirkt als tagsüber. Melinda*, so erzählt der Wurstverkäufer, laufe manchmal nackt durchs Viertel und schreie herum. Er tritt vor den Eingang seines Ladens an der Taunusstraße, deutet auf das jüngste Werk der berüchtigten Drogenabhängigen.

Ein völlig verdreckter, klappriger Kinderwagen, Melinda habe ihn dort abgestellt. Ein paar noch verdrecktere Kinderschuhe liegen darin. Aus welchem Grund die Frau beides hier hinterließ, weiß vielleicht nicht mal sie selbst.

Völlig ausgerastet

Um Melinda kreist das Gespräch, weil sie in der vergangenen Woche mal wieder völlig ausgerastet ist. Da kreuzte sie abends vor dem Kiosk „Yok Yok“ an der Münchener Straße auf, griff sich ein herumliegendes Stück Holz und schlug damit einer Hochschwangeren zwei Mal auf den Bauch. Denen, die das gesehen haben, gehen die Bilder lange nicht aus dem Kopf. Auch wenn alles glimpflich abging. Die werdende Mutter und ihr Baby nahmen keinen physischen Schaden. Melinda wurde wenig später von der Polizei festgenommen. „Doch nur Stunden danach ließ der Haftrichter sie wieder ziehen“, sagt Nassim Alemdar, dem der Kiosk gehört. Er ist auch einer, den im Viertel jeder kennt, seit 30 Jahren lebt er hier. „Yok Yok“ ist Kult bei den Hipstern, die zum Feiern ins Viertel kommen, und jenen, die dort arbeiten und wohnen. Alemdar kennt die meisten.

Bild-Zoom Am U-Bahn-Abgang Kaisersack warten Rauschgiftdealer in der Dunkelheit auf ihre Kundschaft.

Der Fall Melinda lässt ihm keine Ruhe. Die Frau tut ihm leid. „Sie gehört in eine Therapie, nicht hier auf die Straße.“ Dort, auf den Straßen des Bahnhofsviertels, mischt sich vieles, zugleich hat jeder darin sein Revier. In der Regel blieben die Junkies unter sich, seien keine Bedrohung für die Gäste im Viertel, sagt Alemdar. „Vor allem nicht hier in der Münchener Straße.“ Dass Melinda auch nach ihrer Stock-Attacke so schnell wieder da war, sei eine Bestätigung für all jene, die sich angesichts der Drogenszene von Stadt und Behörden im Stich gelassen fühlten.

Bild-Zoom Taxifahrer Selcuk fühlt sich im Bahnhofsviertel nicht mehr wohl. Früher, sagt er, sei es längst nicht so schlimm gewesen.

„Die Frau mit dem Babybauch hat natürlich gesagt, dass sie nie mehr her kommt“, erzählt Alemdar. Solche Reaktionen von Kiez-Besuchern fürchtet auch Ulrich Mattner, Anwohner, Fotograf und Vorsitzender des Gewerbevereins im Bahnhofsviertel. Er hatte jüngst wieder einen Brandbrief veröffentlicht und vor allem nachts mehr Polizeipräsenz gefordert.

Dabei ist die Münchener Straße in dieser Nacht eine heile Welt im Vergleich zur oberen Taunusstraße. Dort belagern Dealer die Treppen zur B-Ebene des Hauptbahnhofs. Sie sind wachsam, halten immer Ausschau nach der Polizei. Weil sie hier sind, ist der „City Kiosk“ nebenan weit mehr als seine Name verrät. Die Kriminellen nutzen ihn als Drogenversteck, Selbstbedienungsladen, zum Geldwechseln, manchmal auch für Schlägereien.

Bild-Zoom Jeremy arbeitet im Imbiss „Currywurst Taunus 25“. Er erzählt von der drogenabhängigen Melinda, die vergangene Woche ausgerastet ist.

Inhaber Rameshwaran kann dagegen wenig tun. Er zeigt auf die Süßigkeiten-Fächer, dazwischen haben die Dealer früher ihre Drogen versteckt, wenn eine Polizeikontrolle drohte. Rameshwaran hat reihenweise Schlitze in Wänden und Decken abgeklebt, um das zu unterbinden. Mit Dutzenden Kameras versucht er, sich vor Diebstahl zu schützen.

Zwei Männer, Typ Nordafrikaner, treten in seinen Laden, der Kioskbesitzer mustert sie. Einer leert eine kleine Tüte voll verklebter Münzen auf den Tresen. „Drogengeld“, sagt Rameshwaran so laut, dass es keinem im Laden entgeht. Er wechselt es dann trotzdem gegen Scheine, weil der Laden Kleingeld braucht. An das, was daran haftet, verschwendet er schon lange keine Gedanken mehr.

Bild-Zoom Hat schon viel gesehen: Nassim Alemdar vom Kiosk „Yok Yok“.

Ebenso wenig daran, wie sich die Zustände in und vor seinem Laden beseitigen lassen. „Die Dealer stören sich doch gar nicht mehr an den Behörden. Sie haben immer nur kleine Mengen dabei, die für Haftstrafen nicht reichen“, sagt er und klingt dabei wie jemand, der jede Hoffnung aufgegeben hat.

Im Bahnhofsviertel ist vieles in Umlauf; Marihuana, Heroin, Kokain. Doch Crack ist der Stoff, der Konsumenten am schnellsten verrohen und ins Elend stürzen lässt. Die Folgen lassen sich in der Elbestraße beobachten, nur wenige Meter vom „City Kiosk“ entfernt.

Eingefallene Gesichter

Unweit der funkelnden Bankentürme sitzen Abhängige mit eingefallenen Gesichtern zwischen Müllhäufchen. Manche kratzen mit den Fingern über den Asphalt, in der Hoffnung, dass unter ihren Nägeln etwas hängenbleibt, das sich rauchen oder spritzen lässt – und berauscht. Die Sucht treibt sie in die Beschaffungskriminalität: Mit Einbruch, Diebstahl und Raub finanzieren sie die Drogen, manch einer verkauft den eigenen Körper. Im Gegensatz zum Höhepunkt des Drogenkonsums im Bahnhofsviertel in den Achtzigern und Neunzigern nehmen die meisten Junkies heutzutage verschiedene Drogen. Multitoxisch nennt die Fachwelt das.

Bild-Zoom Ritzen werden abgeklebt, damit Dealer nichts verstecken können.

Crack ist in Frankfurt seit ein paar Jahren noch vor Heroin die meistkonsumierte Droge. Mehr als 80 Prozent der Abhängigen im Viertel rauchen oder spritzen sie sich regelmäßig. „Diese Droge hat den Sittenverfall in den vergangenen Jahren stark beschleunigt. Aggressive Crack-Abhängige sind das große Problem im Stadtteil“, sagt Andrea Brandl, Sprecherin von Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU). Melinda gehört zu dieser Gruppe.

Die Mehrzahl der in Gewaltdelikte im Viertel involvierten Personen sei in der Drogenszene zu finden, sagt Polizei-Sprecher Andrew McCormack im Behördendeutsch. Dann lässt er Zahlen sprechen, um dem Eindruck, dort werde es immer schlimmer, entgegenzutreten: Von November 2016 bis April dieses Jahres seien die Zahlen von „Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung um 43 Prozent, Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte um 35 Prozent und Körperverletzungen um rund 23 Prozent gesunken. Taschendiebstahlsdelikte konnten wir um rund 44 Prozent und Diebstahl aus Gaststätten und Hotels um 49 Prozent reduzieren.“ Bei Raubdelikten gebe es keine signifikanten Veränderungen.

Bild-Zoom Die Finger, die die Crackpfeife halten, sind schmutzig. Viele Abhängige, die nachts im Viertel unterwegs sind, sind völlig verwahrlost.

Der Polizei sei es zudem gelungen, mit verdeckt geführten Ermittlungen Händler mit größeren Drogen-Mengen festzunehmen, die Strukturen der Szene besser zu verstehen. Laut dem Polizeisprecher gibt es die großen, aggressiven Dealergruppen nicht mehr, die ganz offen ihre Drogen anboten. Zu verdanken sei das vor allem der „Besonderen Aufbauorganisation“ (BAO) der Polizei, die in den vergangenen Monaten mit bis zu 100 Beamten im Viertel im Einsatz ist.

Der Forderung nach noch mehr Polizei entgegnet McCormack, „dass die Polizei selbstverständlich auch nachts für Sicherheit im Bahnhofsviertel sorgt und somit auch wirkungsvoll einsatzbereit ist“. Ohnehin sei kein Anstieg an Straftaten im Viertel, sondern nur im Hauptbahnhof zu verzeichnen. Aktuell stammten die meisten Drogenhändler aus Marokko und Tunesien. In der Taunusstraße belagern sie nachts die dunkelsten Ecken. Werden sie erwischt, sind sie meist schnell wieder auf freiem Fuß. In Zukunft, wenn auch in eher ferner, müssen sie schon mit Haftstrafen rechnen, wenn bei ihnen nur ein paar Gramm Crack gefunden werden. Es gebe Pläne, sagt Brandl, die Grenzwerte für den Besitz einer Droge herabzusetzen.

Das Viertel abgeschrieben

Mancher glaubt nicht mehr, dass hier noch was zu retten ist. Selcuk hat das Viertel abgeschrieben. Er fährt seit 25 Jahren Taxi, wie jetzt wartet er nachts an der Taunusstraße auf Kunden. „Als ich hier meine ersten Touren machte, hat man von Straftaten, wie sie heute an der Tagesordnung sind, nichts gehört“, sagt er. Jetzt würden Kollegen überfallen. Einer seiner Freunde, der seit 60 Jahren in der Kaiserstraße wohne, betrete diese nur noch selten nach Einbruch der Dunkelheit.

Selcuk schiebt die Schuld nicht nur auf die Szene im Viertel. „Der Konjunktur geht es angeblich gut, beim Bürger kommt aber immer weniger an. Kein Wunder, dass es Menschen in die Gosse spült.“

* Name von der Redaktion geändert