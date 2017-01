Flughafen Frankfurt und Fraport AG: Wer alles Anspruch auf eine Fluglärm-Entschädigung hat

Viele Menschen in der Rhein-Main-Region leiden unter dem Fluglärm des Frankfurter Flughafens. Sie können sich zumindest ein wenig trösten: Wir haben zusammengetragen, wer was als Entschädigung für den Fluglärm fordern kann.

Wer Gärten, Terrassen und Balkone im südlichsten Frankfurt hat, kann wegen der Belästigung durch Fluglärm Anträge beim Regierungspräsidium Darmstadt stellen. Eigentümer von Häusern oder Wohnungen in der Tag-Schutzzone 1 des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Frankfurt haben Anspruch auf eine einmalige Entschädigung für die Beeinträchtigungen der Nutzung des Außenwohnbereichs wie unter anderem Rasenflächen, Gärten, Terrassen, Balkone, Dachgärten oder Grillplätze. In Frankfurt befinden sich die südlichsten Gebiete von Niederrad und Sachsenhausen in der Tag-Schutzzone 1. Der Anspruch besteht für Gebäude, die vor dem 13. Oktober 2011 errichtet worden sind.

Die Entschädigung wird von der Fraport AG bezahlt. Gesetzliche Grundlage ist die Fluglärm-Außenwohnbereichsentschädigungs-Verordnung. Je nach Höhe der Fluglärmbelastung und Art der Immobilie sind Entschädigungspauschalen festgelegt. So ist für ein Einfamilienhaus eine Pauschale von 3700 Euro festgelegt. Dabei wird pauschal ein Verkehrswert von 250 000 Euro für ein Einfamilienhaus angenommen.

Wenn Eigentümer den Verkehrswert ihres Grundstücks höher einschätzen als den Wert, der den Pauschalbeträgen zugrunde liegt (maßgeblich ist der Verkehrswert am 18.12.2007), muss im Antrag „erhöhte Entschädigung“ angekreuzt werden. In diesem Fall erfragt das Regierungspräsidium (RP) beim Gutachterausschuss eine Verkehrswertermittlung. Diese ist für die Antragsteller kostenfrei.

Die Wertermittlung basiert auf Kaufpreisdaten für vergleichbare Immobilien und berücksichtigt Objektart, Lage, Baujahr, Grundstücks- und Objektgröße. Bei einem Verkehrswert eines Einfamilienhauses von beispielsweise 350 000 Euro beträgt die Entschädigung 5180 Euro. Der Verkehrswert kann auch durch ein Gutachten festgestellt werden. Die Kosten für ein Gutachten müssen zunächst vom Antragsteller vorfinanziert werden.

(pia)