Vögel in Frankfurt: Wer brütet da am Mainufer?

Höckerschwan

Wissenschaftlicher Name: Cygnus olor

Besondere Kennzeichen: schwarzer Höcker auf dem Schnabel

Brutplatz: Seen, Fischteiche, kleinen Tümpel, Feuchtgebiete

Anzahl der Eier: 5-8

Brutdauer: 36 Tage

Nestlingszeit: Nestflüchter

Nahrung: Wasserpflanzen, Gras, Muscheln, Schnecken, Brot

Feinde/Gefährdung: Parasiten, Hunde, Menschen, Füchse, Seeadler, Marderhunde

Größe: 160 cm

Flügelspannweite: 245 cm

Bild-Zoom Foto: Candy Welz (dpa) Foto: dpa

Der Höckerschwan wurde schon zur Zeit der alten Griechen aufgrund seiner Schönheit verehrt. Er kann bis zu 16 Kilo wiegen und zählt damit zu den schwersten flugfähigen Vögel unserer Breiten. Seinen Namen hat er wegen des Höckers auf seinem Schnabel. Er benutzt seine Nester über Jahre, sofern sie nicht zerstört werden. In der Brutzeit sind Schwäne sehr aggressiv, sie haben einen starken Beschützerinstinkt. Nachdem die Küken geschlüpft sind, flüchten sie aus dem Nest und können sofort schwimmen. Sie bleiben den Winter über in ihrer Heimat.

Nilgans

Wissenschaftlicher Name: Alopochen aegyptiacus

Brutplatz: Wiesen mit hohem Gras, zwischen Steinen, auf hohen Bäumen

Anzahl der Eier: 5-12

Brutdauer: 28 Tage

Nestlingszeit: Nestflüchter

Nahrung: Gras, Würmer, Schnecken, Samen

Feinde/Gefährdung: Mensch, Marder, Greifvögel, Füchse

Größe: 75cm

Flügelspannweite: 135cm

Bild-Zoom Foto: Franziska Kraufmann (dpa) Foto: dpa

Die Nilgänse kommen ursprünglich aus Afrika und wurden in Großbritannien als Ziervögel angesiedelt. Von dort aus breiteten sie sich über Mitteleuropa aus. Den Winter verbringen sie in wärmeren Breitengraden in Afrika. Nilgänse sind an Feuchtgebieten zu finden. Ihre Jungen brüten sie oft in verlassenen Nestern aus. Sie sind sehr aggressive Tiere und attackieren oft andere Vogelarten, vor allem Küken. In Frankfurt machen sie sich in vielen Parks und Seen breit. Zum Teil vertreiben sie heimische Stockenten oder Blässhühner.

Stockente

Wissenschaftlicher Name: Anas platyrhynchos

Besondere Kennzeichen: blaue Spiegelfeder (seitlich)

Brutplatz: Bodenbrüter, Bäume, Gebäude

Anzahl der Eier: 9-12

Brutdauer: 28 Tage

Nestlingszeit: Nestflüchter

Nahrung: Pflanzen, Samen, Frösche, Schnecken, Brot

Feinde / Gefährdung: Fuchs, Marder, Seeadler, Menschen, Wetter, Vogelgrippe

Größe: 60cm

Flügelspannweite: 94cm

Bild-Zoom Foto: Felix Kästle (dpa) Foto: dpa

Die Stockente ist die am weitesten verbreitete Ente in Deutschland. Sie gehört zu den einheimischen Enten, kommt in ganz Europa vor und ist ein Zugvogel. Stockenten werfen ihre unbefruchteten Eier aus dem Nest.

Lachmöwe

Wissenschaftlicher Name: Larus ridibundus

Besondere Kennzeichen: Brütet in großen Kolonien

Brutplatz: Küsten, Wattenmeer, Seen

Anzahl der Eier: 3

Brutdauer: 24 Tage

Nestlingszeit: 30 Tage

Nahrung: Fisch, Würmer, Insekten, Würmer, Abfälle von Müllkippen

Feinde/Gefährdung: Vogelgrippe, Falken, Mensch, Habicht, Plastik

Größe: 37cm

Flügelspannweite: 112cm

Bild-Zoom Foto: Patrick Pleul (dpa-Zentralbild) Foto: dpa

Lachmöwen überwintern viel in Städten oder im Landesinneren. Sie gehören damit zu den Kurz- und Teilstreckenziehern, je nach Winter. Sie können außerdem sehr gut tauchen und schwimmen.

Blässhuhn

Wissenschaftlicher Name: Fulica atra

Besondere Kennzeichen: Zwei Bruten im Jahr

Brutplatz: Teiche, Seen

Anzahl der Eier: 4-12

Brutdauer: 24 Tage

Nestlingszeit: Nestflüchter

Nahrung: Pflanzen, Fisch, Insekten Muscheln, Schnecken

Feinde/Gefährdung: Seeadler, Weihen, Falken, Möwen, Plastik

Größe: 38cm

Flügelspannweite: 82cm

Bild-Zoom Foto: Lino Mirgeler (dpa) Foto: dpa

Blässhühner kommen in fast ganz Europa vor. Sie gehören zu den Teilziehern und Standvögeln und haben bis zu zwei Bruten im Jahr. Das Männchen übernimmt die Pflege der Jungtiere, wenn das Weibchen eine zweite Brutphase beginnt. Ein großes Problem für Blässhühner ist das Plastik im Wasser. Viele Tiere fressen es und sterben daran.

Mauersegler

Wissenschaftlicher Name: Apus apus

Besondere Kennzeichen: Exzellenter Flieger, erbeutet seine Nahrung ausschließlich in der Luft.

Brutplatz: Bäume, Felsen, hohe Gebäude

Anzahl der Eier: 2-3

Brutdauer: 21 Tage

Nestlingszeit: 1-2 Monate

Nahrung: Käfer, Spinnen, Fliegen

Feinde/Gefährdung: Falke, Sperber, Uhu, Waldkauz

Größe: 15cm

Flügelspannweite: 40 cm

Bild-Zoom Foto: Katrin Mädler (dpa-Zentralbild) Foto: dpa

Mauersegler sind Langstreckenzieher und überwintern in Afrika. Sie verbringen fast ihr ganzes Leben lang in der Luft, paaren sich, jagen und schlafen dort. Dadurch sind sie etwa die Hälfte des Jahres im Flug. Typischerweise fliegen Mauersegler scharf an Gebäuden entlang. Sie brüten in Kolonien.

Taube

Wissenschaftlicher Name: Columba livia

Besondere Kennzeichen: 3-5 Jahresbruten

Brutplatz: an oder auf Gebäuden

Anzahl der Eier: 2

Brutdauer: 16 Tage

Nestlingszeit: 22 Tage

Nahrung: Samen, Müll, Früchte

Feinde/Gefährdung: Mensch, Infektionen, Parasiten, Habicht, Wanderfalke

Größe: 32cm

Flügelspannweite: 68cm

Bild-Zoom Foto: Frank Rumpenhorst (dpa) Foto: dpa

Die Stadttaube stammt von einer Züchtung der Felsentaube ab. Sie wurde als Haustaube gehalten, dadurch verlor sie ihre Scheu zu Menschen. Sie lebt jetzt vorzugsweise in den Städten. Tauben vermehren sich sehr stark und verunreinigen viele historische Gebäude. Die Taube hat in der Stadt kaum natürliche Feinde - auch, weil der Mensch viele Greifvögel ausgerottet hat.

Aaskrähe

Wissenschaftlicher Name: Corvus corone

Besondere Kennzeichen: Die Aaskrähe bleibt ihr Leben lang mit ihrem Partner zusammen.

Anzahl der Eier: 2-6

Brutdauer: 20 Tage

Nestlingszeit: 35 Tage

Nahrung: Aas, Eier, Vögel, Obst, Samen, Muscheln, Krabben, Mülleimer

Feinde/Gefährdung: Parasiten, Infektionen, Habicht, Mensch

Größe: 50cm

Flügelspannweite: 102cm

Bild-Zoom Foto: Wolfram Kastl (dpa) Foto: dpa

Die Aaskrähe ist ein Standvogel. Sie kommt in ganz Europa vor und bleibt über den Winter hier. Die Aaskrähe kommt auf Wiesen und in Wäldern, aber auch in Städten und Industriegebieten vor. Sie gilt als geschicktes und intelligentes Tier. Die Aaskrähe plündert regelmäßig Nester und frisst die Eier.