Sturmschäden Spielvereinigung Oberrad läuft nach der Winterpause die Zeit davon

Oberrad. Seit dem Sturmtief am 5. Januar ist der Kunstrasenplatz der Spvgg Oberrad nicht mehr bespielbar. Ein umgefallener Baum zerstörte den Fangzaun und riss Löcher in den Boden. Ob der Platz bis zum ersten Heimspiel am 23. Februar wieder bespielbar ist, ist unklar. mehr