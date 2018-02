Wahlanalyse: Wer hat wo bei der OB-Wahl gepunktet?

Wer hat welchen Oberbürgermeisterkandidaten gewählt? Wer hat es geschafft, die Bürger zum Gang an die Urne zu mobilisieren? In welchen Stadtteilen haben Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) und seine Herausforderer die meisten Stimmen bekommen? Wo die wenigsten? Diese und weitere Fragen beantwortet unsere Wahlanalyse.

Die ganze Nacht haben die städtischen Statistiker nach der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag durchgearbeitet. Am Montagmorgen legten sie sogleich eine erste Analyse der Ergebnisse vor. Diese fällt in diesem Jahr allerdings etwas dünner aus als gewohnt. „Ein Drittel unserer Mitarbeiter ist krank“, sagte der für das Wahlamt zuständige Stadtrat Jan Schneider (CDU). Deshalb habe man sich zunächst auf die wichtigsten Zahlen und Fakten konzentriert.

Wahlbeteiligung: „Die meisten Stimmberechtigten haben sich nicht an der Wahl beteiligt“, sagte Schneider. Das waren immerhin 62 Prozent der 505 275 Wahlberechtigten oder, in Zahlen ausgedrückt: 315 359 Frankfurter. 29 Prozent jedoch haben sich dazu entschieden, ihr Wahllokal aufzusuchen. Neun Prozent haben per Brief ihre Stimme abgegeben. Am stärksten hat es die Harheimer ins Wahllokal gezogen. Dort lag die Wahlbeteiligung bei 52 Prozent. In Griesheim gingen hingegen nur 24,6 Prozent der Stimmberechtigten wählen. Der größte Rückgang der Wahlbeteiligung wurde mit einem Minus von 4,4 Prozentpunkten in Sachsenhausen-Süd, gefolgt von Oberrad (minus 4,2 Prozentpunkten) verzeichnet. Die Analytiker gehen davon aus, dass dies an der aus ihrer Sicht nicht mehr so hitzigen Diskussion über die Nordwest-Landebahn liegt.

Peter Feldmann: Das amtierende Stadtoberhaupt von der SPD hat die Wahl „überraschend deutlich dominiert“, wie es in der Analyse heißt. Er konnte frühere Wähler seiner Partei am stärksten mobilisieren. Mehr als neun von zehn Wählern, die auch schon bei der Stadtverordnetenwahl 2016 ein Kreuz bei den Sozialdemokraten gemacht haben, gaben Feldmann ihre Stimme. „Dabei konnte er auch in den CDU-Hochburgen deutlich punkten“, sagte Schneider. Zudem hätten die Wähler der in Frankfurt traditionell starken Grünen sich in großen Teilen für den Amtsinhaber entschieden oder seien gar nicht erst wählen gegangen. Am besten schnitt Feldmann mit 62,9 Prozent im Riederwald ab. Sein schlechtestes Ergebnis bekam er im Westend-Süd mit 31,2 Prozent.

Bernadette Weyland: Die CDU-Bewerberin konnte lediglich in drei von 44 Stadtteilen gewinnen: Westend-Süd (42,6 Prozent), Harheim (41,6 Prozent) und Nieder-Erlenbach (39,9 Prozent). Das schlechteste Ergebnis erzielte sie im Riederwald mit 12,4 Prozent. Die Kandidatin wurde nicht nur von Anhängern der CDU, sondern sehr stark auch von Sympathisanten der FDP gewählt. Zudem erhielt sie Stimmen aus dem Grünen- und AfD-Lager. Allerdings verlor sie auch viele CDU-Wähler an Peter Feldmann.

Nargess Eskandari-Grünberg: Die Grünen-Bewerberin hatte laut Analyse die illoyalsten Wähler. Sie konnte lediglich 43,5 Prozent der Grünen-Anhänger für sich gewinnen. Sie musste viele Stimmen an Feldmann und Janine Wissler (Linke) abgeben. Ihre besten Ergebnisse konnte sie in der Grünen-Hochburg Nordend erzielen (15,7 Prozent). Die wenigsten Stimmen bekam sie in Sindlingen (3 Prozent).

Janine Wissler: Die Kandidatin der Linken profitierte stark von Wählern, die sonst ihre Stimme den Grünen geben. Sie konnte aber auch einige CDU-Wähler für sich gewinnen. Im Riederwald erzielte Wissler mit 13 Prozent das zweitbeste Ergebnis hinter Feldmann und zog an Weyland vorbei. Das ist keinem anderen Kandidaten gelungen. Sonst belegten immer Feldmann oder Weyland die ersten beiden Plätze. Ihr stärkstes Ergebnis erzielte Wissler mit 14,2 Prozent in Rödelheim.

Volker Stein: Das FDP-Mitglied, das als unabhängiger Kandidat zur Wahl angetreten war, verfehlte sein angekündigtes Ziel, in die Stichwahl zu kommen, sehr deutlich. In keinem Stadtteil ist ein Vorsprung erkennbar. Mit jeweils 8,3 Prozent konnte Stein sowohl in Bergen-Enkheim, als auch in der Altstadt seine besten Ergebnisse erzielen, gefolgt von Nieder-Eschbach und Harheim mit 8,2 Prozent. In zehn Stadtteilen reihte er sich hinter Feldmann und Weyland auf Platz drei ein.

Kurios: Bei der Stichwahl am 11. März dürfen mehr Frankfurter als am vergangenen Sonntag ein Kreuzchen machen, nämlich 506 923. Woran das liegt? „In der Zwischenzeit sind dann wohl einige Frankfurter volljährig geworden oder Neu-Frankfurter wohnen dann lange genug hier“, so Schneider. Um an die Urne gehen zu dürfen, muss man nämlich drei Monate in der Stadt leben.

