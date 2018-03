Ein Bündnis aus Frankfurtern und Nigerianern will die Beziehungen zwischen der Mainmetropole und der Millionenstadt Lagos ausbauen. Mittelfristig soll das auch politisch relevant werden.

Die Initiative „400 Minutes“ macht sich dafür stark, dass Frankfurt und die nigerianische Finanzmetropole Lagos wirtschaftlich und kulturell enger zusammenarbeiten. Perspektivisch soll die Möglichkeit einer Städtepartnerschaft ausgelotet werden.

Am Montagabend stellte sich das neugegründete Bündnis im Code Frankfurt vor. Zu Gast waren neben dem nigerianischen Botschafter Yusuf Maitama Tuggar auch die Ideengeber des Projekts aus Frankfurter Montagsgesellschaft und Keep the World Foundation.

Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler (CDU) hat die Beziehungen nach Westafrika mitgeknüpft. Er sagt: „Frankfurt und Lagos haben viel gemeinsam: Messe, Börse, Flughafen, internationalen Flair. Lagos hat für Westafrika eine ähnliche Bedeutung wie Frankfurt für Europa.“ Mittelfristig sei das Ziel, ein Verhältnis auf Augenhöhe aufzubauen, an dem die städtische Zivilgesellschaft mitwirkt – erst mit diesem Unterbau und damit der Unterstützung der Bürger könne eine Städtepartnerschaft mittelfristig sinnvoll sein. Derzeit hat Frankfurt 17 Partnerstädte auf vier Kontinenten.