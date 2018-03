Stichwahl: Weyland oder Feldmann: Stichwahl am Sonntag

Kooperative Gesamtschule Bilder-Collage an der Brandruine

Niederrad. Wann die Überreste des Blauen Hauses am Niederräder Ufer abgerissen werden, steht noch nicht fest. An dem Ort, an dem Kultur, Begegnung und Austausch im Mittelpunkt stehen, soll bis dahin eine Ausstellungsfläche kreativ von Kindern und Jugendlichen bespielt werden.