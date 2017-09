OB-Wahl: Weyland will Bettler vertreiben

Bernadette Weyland hat es eilig: Nur zwei Tage nach der Bundestagswahl – und 7,3 Prozentpunkten Verlust für ihre Partei in Frankfurt – präsentiert sie ihren Zehn-Punkte-Plan. Hat der Bürger im Augenblick nicht genug von Wahlen? „Dem Bürger kann man einiges zumuten“, findet sie. „Um die Stadt zukunftsfähig zu machen, kann man nicht früh genug anfangen.“ Die ehemalige Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium trägt einen mintfarbenen Hosenanzug und eine weiße Bluse. Der Zehn-Punkte-Plan der CDU-Frau enthält die übliche Politik-Lyrik, beispielsweise Punkt 5: „Frankfurt qualitativ, nachhaltig und bezahlbar entwickeln.“

Kommentar Mit seinen sechs Programm-Punkten hat Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) 2012 die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Die CDU-Kandidatin für die OB-Wahl 2018, Bernadette Weyland, versucht es nun mit zehn Punkten. clearing

„Nicht geliefert“

Die Kandidatin wird aber auch konkret und dann wird es interessant: Die Dezernatsverteilung will sie im Falle ihrer Wahl nicht antasten. Einzige Ausnahme: Das Integrationsdezernat soll wieder eigenständig geführt werden, am besten ehrenamtlich. Derzeit ist Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) auch für das Thema Integration zuständig, aber Weyland findet: „Eine Dezernentin hat mit Bildung genug zu tun.“ Webers Vorgängerin, die ehrenamtliche Integrationsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) habe „eine Super-Arbeit“ gemacht. „Der Weg vorher war besser“, bilanziert die promovierte Juristin.

Sie will die Stabsstelle für Fluglärm abschaffen, denn „die hat nicht geliefert“. Stattdessen müsse das Fluglärmproblem auf Landesebene angegangen werden.

Dafür will Weyland als Oberbürgermeisterin eine Stabsstelle für Sicherheit und Sauberkeit einrichten. Die CDU stellt in Markus Frank den Ordnungsdezernenten, aber „ein Dezernent kann das Thema nicht alleine spielen“. Es liege immer am Stadtoberhaupt, erklärt Weyland und betont: „Markus Frank macht alles, was er in seinem Rahmen tun kann.“ Der Oberbürgermeister umgebe sich nur mit schönen Themen. Sie, Weyland, wolle dagegen nicht nur ankündigen, sondern darstellen, wie es gehe.

Zu Oberbürgermeister Peter Feldmanns (SPD) Forderung, die komplette Kinderbetreuung in Frankfurt für die Eltern kostenlos anzubieten, sagte sie: „Ich frage zurück: Was kostet es? Ist es vom Haushalt gedeckt?“

Zu viel Krach auf der Zeil

Sorgen macht sich Weyland bereits um den Weihnachtsmarkt. Sie vermisse ein Sicherheitskonzept wie in München für das Oktoberfest. „Wir können nicht nur Betonklötze von A nach B fahren, sondern müssen mit Pollern arbeiten. In anderen Städten macht man das längst.“

Am Herzen liegt ihr auch Frankfurts Einkaufsmeile, die Zeil. „Es ist zu viel Krach auf der Zeil, weil die Musikanten zunehmen.“ Auch die fliegenden Händler und Künstler sind ihr ein Dorn im Auge: „Ich wurde angepöbelt, weil ich keinen Scherenschnitt wollte.“ Sie fordert ein Durchgreifen, „dann wird die dort herrschende Respektlosigkeit aufhören“. Das Betteln der Punks, vor denen beispielsweise ein Becher mit der Aufschrift „Für LSD“ steht, empfindet sie als Provokation. „Da fühlen sich Polizeibeamte auf den Arm genommen.“ Sie ist daher für ein Bettelverbot auf der Zeil, das allerdings von Sozialarbeit begleitet werden müsse. „Durch Verscheuchen der Bettler löst man keine Probleme“, sagt sie.

Ortswechsel: Das Punk--Pärchen auf der Zeil hat derweil andere Sorgen. „Die Geschäfte laufen schlecht“, sagt der Mann im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es gibt zu viel Konkurrenz.“