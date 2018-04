Fankultur: Wie Jürgen Vieth den Eintracht-Fans eine Stimme gab

Wenn Jürgen Vieth hört, dass sich Fans von Eintracht Frankfurt daneben benommen haben, muss er meist schmunzeln. Sämtliche heutige Schandtaten von SGE-Anhängern erscheinen ihm so harmlos wie das Programm einer Kaffeefahrt, denkt er zurück an die wilden Siebziger.

Im Alter von sieben Jahren verfolgte er zum ersten Mal ein Spiel im Waldstadion. Drei Jahre später traute sich der kleine Sachsenhäuser Bub zum ersten Mal in den berüchtigten G-Block. „Dort galt klassisches Faustrecht. Es gab kaum Polizei. Die miesesten Straßenschläger gaben den Ton an, andere Fans wurden unterdrückt. Eine Art Fangemeinschaft wie heute existierte nicht“, erinnert er sich. Für den jungen Jürgen Vieth stellte das kein Problem dar. Fan eines Fußballvereins zu sein, war für ihn keine Frage von Sympathien für den Klub. Er wählte auch nicht den erfolgreichsten Verein: „Ich habe nie die Entscheidung gefällt, Eintracht-Fan zu sein. Man war es einfach.“

Im G-Block zeigte sich Vieth weitaus reflektierter. Ab Mitte der 1970er-Jahre verpasste er kein Heimspiel der SGE, fuhr mit zu den meisten Auswärtspartien und begann allmählich damit, die Fankultur im Waldstadion nachhaltig zu prägen. Das bisherige Miteinander der Eintracht-Anhänger nervte ihn: Stärkere Fans drangsalierten immer wieder schwächere, beklauten und verprügelten sie auch schon mal. Manche SGE-Fans gingen mit Gleichgesinnten um wie mit Fans der Offenbacher Kickers. Bloß von jetzt auf gleich konnte der Halbstarke die Verhältnisse nicht verbessern.

Vieth fing bei sich an. Er machte im Block im Lauf der Jahre immer öfter seinen Mund auf, wenn Fans einander schikanierten und erntete dafür Respekt. Anhängern, die arbeitslos und klamm waren, besorgte er Jobs und sammelte Geld, um sie zu Auswärtsspielen mitnehmen zu können. „Man hat sich sozial engagiert und somit nach und nach ein Klima unter den Fans geschaffen, das sich bis heute fortgesetzt hat. Es setzte sich die Einstellung durch, dass SGE-Fans Freunde sind. Und Freunden tue ich nichts.“

Viele Freunde

Freunde fand er im G-Block viele. Vieths Durchsetzungsvermögen, sein Einsatz für andere sprach sich herum. Er wurde zu einer Art Anführer unter den Anhängern der Eintracht, weil er sich unermüdlich für deren Gemeinschaft einsetzte. Es war wohl nur logisch, dass er mit Anfang 20 ganz den Ton im G-Block vorgab. Vieth wurde zum ersten Vorsänger der Eintracht. Fortan stimmte er die Schlachtgesänge des SGE-Publikums im Waldstadion und auf Auswärtsspielen an.

Vieth verband sein damaliges Amt mit weit mehr als mit Gesang und Schlachtrufen: Er war Mitbegründer des ersten Eintracht-Fanclubs, organisierte Fahrten zu Auswärtsspielen und Theateraufführungen, in denen auf die Probleme zwischen Fans und Polizei aufmerksam gemacht wurde.

Ebenso bemühte er sich um den Bau eines Fan-Jugendhauses. Aus letzterem wurde damals zwar nichts. Doch der Bau des Fanhauses an der S-Bahn-Station Louisa in Sachsenhausen im Jahr 2005 wurde im Sinne Vieths realisiert und bildet heute einen der wichtigsten sozialen Treffpunkte von SGE-Anhängern.

Keine Skinheads

Der erste Eintracht-Vorsänger genoss außerdem das Vertrauen von weniger gemäßigten Anhängern wie der Adlerfront. Auch sorgte er dafür, dass sich in den 80er-Jahren keine Rechtsradikalen im G-Block einnisteten: „Skinheads waren damals sehr verbreitet in Deutschland. Als sie sich in der Fanszene breit machen wollten, wurde das von uns im Keim erstickt.“

Mittlerweile haben andere Vieths Aufgaben übernommen. Er selbst verfolgt zwar noch immer die meisten Heimspiele. Als Sachsenhäuser Gastronom mit fünf Kneipen im Stadtteil steht das eigene Geschäft jedoch im Vordergrund.

Doch die Mühen von Vieth und seinen Mitstreitern leben fort, in der Nordwestkurve oder wo auch immer sich Eintracht-Fans treffen. „In Dortmund kloppen sich Hooligans mit Rechtsradikalen. Auch die Szene in München ist gespalten“, macht er klar. Unter SGE-Fans gebe es so etwas nicht. Daher sei deren Fanszene so stark. „Die stärkste in Deutschland“, findet Jürgen Vieth.