Der Jude Juda Löb Baruch durfte einiges nicht, was dem Christen Ludwig Börne erlaubt war. Doch das heiß ersehnte Eintrittsbillet in die Gesellschaft war die Taufe für den Publizisten keinesfalls.

Der Ludwig-Börne-Preis gehört zu den renommiertesten Preisen für Essays, Kritik und Reportagen im deutschen Sprachraum. Der 1786 in Frankfurt geborene Namensgeber machte sich mit kritisch-geistreichen Essays und Theaterkritiken einen Namen und gilt als ein maßgeblicher Wegbereiter des Feuilletons. Zu seinen Lebzeiten legte ihm die Stadt allerdings gewaltige Steine in den Weg. Als Juda Löb Baruch durfte er weder eine Höhere Schule besuchen noch später eine Zeitschrift gründen. 1818, im Alter von 32 Jahren, nahm er deshalb den Namen Ludwig Börne an und ließ sich kurz darauf in der Rödelheimer Sankt Cyriakuskirche evangelisch taufen.

Im Kirchenbuch der Gemeinde kann man den Taufeintrag bis heute nachlesen. Nach Ansicht von Berthild Gossel-Raeck wollte der Publizist mit seinem Schritt vor allem dem judenfeindlichen Klima der Restaurationszeit entkommen. Es sei ihm nicht um Glaubensinhalte gegangen. „Er hat sich mit der Taufe vielmehr ein Eintrittsbillet in die Gesellschaft versprochen“, ist sich die Historikerin sicher.

Zeitschrift gegründet

Wenngleich ihm dadurch die Gründung seiner Zeitschrift „Die Waage“ möglich war, habe sich seine Hoffnung nach gesellschaftlicher Akzeptanz nicht erfüllt. Das könne man seinen Schriften entnehmen. „Der Jude ist der Blutflecken der Lady Macbeth, er ist nicht abzuwischen“, schreibe Börne an einer Stelle. 1836, ein Jahr vor seinem Tod, klage er: “... ich wollte, es gäbe mir einer die drei Louisdor zurück, die ich für mein Christentum dem Herrn Pfarrer verehrt. Seit achtzehn Jahren bin ich getauft, und es hilft mir nichts. Es war eine törichte Verschwendung.“

Bild-Zoom Börnes Grab auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise.

Warum der für seine humorvoll-scharfzüngigen Briefe, Essays und Kritiken geschätzte „Zeitschriftsteller“, wie er sich selbst bezeichnete, mit seinem Anliegen zur Rödelheimer Cyriakusgemeinde kam, kann Gossel-Raeck nur vermuten. Sie sei zwar auf einen Hinweis gestoßen, dass er eine Zeit lang in Rödelheim wohnte. Einen sicheren Beleg dafür habe sie aber nicht gefunden. Plausibel scheint ihr dagegen, dass die Taufortwahl mit der dort ansässigen und alle Werke Börnes publizierenden Druckerei zusammenhängt.

Außerdem sei die erst 1910 nach Frankfurt eingemeindete Ortschaft für ihre Liberalität sowie ihre große jüdische Gemeinde und Synagoge bekannt gewesen. „In Rödelheim hatten Juden eine gute Stellung und waren geachtet“, sagt Gossel-Raeck. Im Gegensatz zur Freien Reichsstadt, wo man den Juden mehr versagte als andernorts. „Der Rat betrachtete sie sogar als Eigentum.“ Börnes Vater sei daher nichts anderes übriggeblieben, als seinen kränklichen, aber überaus klugen Sohn nach Berlin zu schicken, wo er das einzige Juden erlaubte Studium absolvieren sollte: Medizin.

In dem Fach schrieb sich der 16-Jährige auch ein, doch hatte das Schicksal mit ihm anderes vor. Börne wohnte bei Henriette Herz, die einen angesehenen literarischen Salon unterhielt und in die er sich verliebte. Nach dem Tod ihres Mannes musste er deshalb das Haus verlassen und siedelte nach Halle um.

Mit seinen unzähligen Briefen an die Angebetete habe er von der Stadt an der Saale aus „die Weichen für sein künftiges Schaffen gestellt“, ist sich Gossel-Raeck sicher. Börne habe zwar weiter studiert, sich in Heidelberg für Rechtswissenschaften eingeschrieben und in dem Fach 1808 in Gießen promoviert, parallel aber literarische Texte und Schriften verfasst. Da der schreibende Jurist unter chronischem Geldmangel litt und Frankfurt durch die Übernahme des Code Napoleon Juden die vollen Bürgerrechte gewährte, verschaffte ihm der Vater 1811 einen Posten bei der Polizei.

Schluss mit liberal

Mit dem war es allerdings schon wenige Jahre später wieder vorbei, der Wiener Kongress hatte der Liberalisierung 1815 ein Ende bereitet. Fortan musste Börne unter widrigsten Umständen seinen Lebensunterhalt verdienen. Dass er 1816 Jeanette Wohl kennenlernte, sei für ihn daher ein Segen gewesen, weiß Gossel-Raeck. Die Freundin habe ihn bei der schriftstellerischen Arbeit sowie der Zeitschriftengründung unterstützt. Wohl habe sie ihm später auch in ihrem Pariser Haus Unterkunft gewährt und nach seinem Tod 1837 seinen Nachlass veröffentlicht und sein Andenken gepflegt. (epd)