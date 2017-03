Von der Hauptstadt nach Frankfurt: Wie aus einem Flug eine kleine Odyssee wird

„Möglicher Streik an den Berliner Flughäfen.“ Es ist nicht so, als hätte man mich nicht vorgewarnt. Bereits mehrere Tage vor Beginn der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin vergangene Woche, hat der Veranstalter auf seiner Internetseite darauf hingewiesen, dass die Streikbereitschaft der Berliner Flughafenmitarbeiter groß sei.

Aber es gibt ja im Zweifel immer noch die Deutsche Bahn, dachte ich mir. Mich darauf verlassend, gehörte ich ergo nicht zu jenen rund 10 000 Zeitgenossen, die sich diesmal von einem Berlin-Besuch haben abschrecken lassen. Letztes Jahr strömten rund 120 000 Fachbesucher zur ITB, dieses Jahr waren es nur 109 000 – was die Veranstalter per Pressemeldung natürlich auf die Streiks zurückführen.

Gestreikt wurde dann am Freitag, dem vorletzten Messetag. Am Samstag jedoch nicht und am Sonntag auch nicht. Prompt hängte ich an den Aufenthalt in Berlin zwei Tage an – denn ein verlängertes Wochenende in Berlin geht doch immer, oder? Nach der Arbeit ein paar Tage Vergnügen, am Dienstag dann nach Hause mit dem Flug LH 183 von Tegel nach Frankfurt am Main um 10.45 Uhr.

Lufthansa bucht um

Den ersten Dämpfer erhielt meine Reise-Euphorie am Sonntag. Der Streik an den Berliner Flughäfen geht weiter, hieß es. Dann waren plötzlich auch der Montag und „mein“ Dienstag betroffen. Es dauerte keine Stunde, bis die Lufthansa meinen Flug strich: Adieu! Nun, ich war gewarnt, verschob meine Termine von Dienstagvormittag auf den späten Nachmittag und buchte mir eine Zugverbindung. Denn die Lufthansa stellte allen vom Streik betroffenen Passagieren einen Bahn-Voucher aus, mit dem man einen Tag vor, am selben und einen Tag nach dem Flug jeden ICE der Deutschen Bahn an das ursprüngliche Reiseziel nehmen kann.

Zug fast ausgebucht

Pünktlich um 10.30 Uhr sitze ich am Dienstag im ICE 371, der über Frankfurt nach Dinslaken fahren soll. Kurz vor der Abfahrt habe ich mir einen Sitzplatz reserviert, denn der Zug ist bereits relativ ausgebucht. Schade nur, dass man sich nicht schon vor dem Reiseantritt über seine Mitreisenden informieren kann. Ich lande in einem Viersitzer-Eck neben einer Mutter mit Kind. Dagegen wäre nichts einzuwenden, hätte nicht das Kind die Mutter im Griff gehabt statt umgekehrt. Klein-Benni hält die Mama (und irgendwie auch mich) ordentlich auf Trab mit „Milchschnitte ja“, „Milchschnitte nein“, „Milchschnitte doch“. Ich packe derweil meinen Laptop aus und will die Fahrt möglichst sinnvoll nutzen.

Der nächste Schlag folgt hinter Berlin-Staaken. Wir sind vom Hauptbahnhof aus gerade mal gut 20 Kilometer gefahren. Dass wir schon seit mindestens zwanzig Minuten keinen Meter mehr gerollt sind, ist mir – brav in die Arbeit vertieft – gar nicht aufgefallen. Als Mama zu Benni genervt sagt, sie würden wohl mal wieder viel zu spät nach Hause kommen, horche ich auf. Der Zugführer wiederholt seine Nachricht: Der Lokführer habe einen „ganzen Haufen an Störungsmeldungen“ und müsse diese abarbeiten. Wenig später dann folgt die Erkenntnis, der Zug könne nicht weiterfahren, man müsse zurück nach Berlin-Spandau. Der kleine Benni zuckt mit den Schultern und spielt mit seinem Tablet.

Meinen Mitreisenden, darunter viele andere „Flugzeug-Ausweicher“, sind ihre Emotionen nicht anzumerken; kein Stöhnen, kein wütendes Schimpfen auf die Deutsche Bahn. Also setze auch ich sicherheitshalber ein Pokerface auf. In Spandau müssen alle Fahrgäste raus. Der ICE 599 bringe uns nach Frankfurt, heißt es. Abfahrt ist um 11.48 Uhr. Also jetzt. Die Umsteiger kämpfen sich übers Bahnsteig-Nadelöhr und drängeln auf das neue Gleis. Ganz Schlaue versuchen noch schnell via App einen Sitzplatz zu buchen – keine Chance. Der ICE 599 ist voll. Die Schnellsten erwischen noch einen Platz im Bordbistro. „Jetzt gibt’s hier alles gratis“, witzelt mein Tischnachbar. Ein Anderer hat nicht so viel (Galgen-)Humor: „Da müssen’se aber ganz schön was auffahren, um das wieder gut zu machen“, grummelt er. Der Rest sitzt mit Kind und Kegel auf dem Boden im Gang.

Endlich die Skyline

Als ich in der Ferne die Frankfurter Skyline sehe, bin ich erleichtert. Ich habe es nach Hause geschafft. Ganz so lange wie der König von Ithaka in Homers Odyssee war ich zwar nicht unterwegs – aber deutlich länger als die komfortable einstündige Reise von Tegel an den Frankfurter Flughafen war es doch.