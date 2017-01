Geschichte, Kunst und Kultur mit allen Sinnen erfahren - Museen und immer raffiniertere Ausstellungen machen es möglich. Aber wie steht es um Blinde und Gehörlose? Wie um Menschen, die in ihrer Mobilität und ihrem Verständnis eingeschränkt sind? Die FNP hat sich in der Frankfurter Museumswelt umgesehen.

Barrierefrei geht es mit dem Fahrstuhl ins Untergeschoss des hochmittelalterlichen staufischen Saalhofs. „Ein eckiger Wehrturm mit einem Zinnenkranz und einem spitzen Dach“, stellt der blinde Geschäftsführer des Dialogmuseums Matthias Schäfer fest, als er das rekonstruierte aufklappbare Modell des Stauferturms ertastet. „Dadurch bekommt jeder Besucher eine Vorstellung von der ursprünglichen Gestalt und dem Innenleben. Und auch die Kinder haben etwas zum Anfassen“, erklärt die Museumssprecherin Corinna Engel.

Die Miniatur des Stauferturms gilt heute als exemplarisch, auch wenn sie zugegebenermaßen ursprünglich nicht als „Inklusionsmodell“ für Blinde und Sehbehinderte gedacht war. Doch der seit fünf Jahren andauernde Um- und Ausbau im Historischen Museum bietet neben haptischen Exponaten auch die Gelegenheit zum Einbau barrierefreier Zugänge und unterfahrbarer Vitrinen sowie einer Homepage mit Multimediaguide, an der Schäfer mit der zuständigen Beauftragten des Historischen Museums Tine Nowak arbeitet: „So kann jeder Interessierte seinen Besuch schon zu Hause online planen und im Museum mit Tablet oder Smartphone dank Spracherkennung, Apps und spezieller Hilfestellungen für Blinde oder Gehörlose und Erklärungen in leicht verständlicher Sprache abrufen“, sagt Nowak. Barrierefreies Internet heißt hier das Zauberwort.

Zu diesen und anderen Möglichkeiten tauschten sich kürzlich Experten auf der Fachtagung „Mit allen Sinnen – das inklusive Museum“ aus. Auch im Geldmuseum der Deutschen Bundesbank, im Jüdischen Museum und im Senckenbergmuseum erlauben größere Umbaumaßnahmen die Konzeption neuer multimedialer Ausstellungsflächen mit unterfahrbaren Vitrinen, die mit Rollstühlen, Fahrstühlen und Gehhilfen erreichbar sind. Eine Orientierung bietet der Leitfaden „Inklusives Museum“ des Museumsbunds Deutschland.

Nur auf Anfrage

Das Senckenberg-Museum bietet auf Anfrage spezielle Führungen für eingeschränkte Menschen und ein plastisches ertastbares Modell zur Menschwerdung an, das Geldmuseum ein Museumsmodell in Brailleschrift und einen echten Goldbarren zum Anfassen – faszinierend für Kinder und Erwachsene, auch ohne Einschränkungen. Außerdem eröffnen das Dialogmuseum und das Gehörlosen-Museum auch in Zusammenarbeit mit anderen Museen Einblicke in die Welt der Blinden oder Gehörlosen: „In der sehr erfolgreichen Sonderausstellung ,Dialog im Stillen’ etwa agieren Gehörlose und erklärten so den Hörenden, wie sie sich orientieren“, sagt Julia Bastian, Sprecherin im barrierefreien Museum für Kommunikation. Auch dort gehört Anfassen und Probieren bereits zur Philosophie, etwa bei den historischen Telefonanlagen der Dauerausstellung.

Auch im Bibelhaus Erlebnismuseum sucht man nach Möglichkeiten, alle Sinne anzusprechen – und das im Prinzip schon seit Anbeginn: „Wir verstanden unseren Ansatz schon als inkludierend, noch bevor sich dieser Begriff allgemein in der Museumskultur eingebürgert hatte“, erklärt Pfarrer Veit Dinkelaker und streicht mit der Hand über die Berglandschaft des Heiligen Landes. An dieser Karte können Blinde und Sehbehinderte die Erhebungen des 800 Meter hoch gelegenen Jerusalems erfühlen.

Die Möglichkeiten im Bibelhaus Erlebnismuseum reichen jedoch noch weiter: Besucher können eine Schekelmünze, zu Jesu Zeiten geläufiges Zahlungsmittel in Israel, als vergrößerte Replik in die Hand nehmen oder ein Fischerboot, aus dem die Jünger auf dem See Genezareth ihre Netze auswarfen, besteigen. Doch auch die technischen und finanziellen Möglichkeiten im Bibelhaus Erlebnismuseum sind begrenzt, wie Dinkelaker erläutert: „Das Erdgeschoss und das Untergeschoss sind über Rampen barrierefrei zu erreichen, nicht jedoch das Obergeschoss.“

Technische Grenzen

So kostet die Anschaffung eines Fahrstuhls für den ersten Stock rund 100 000 Euro, die technischen Umbaukosten noch nicht eingerechnet. Geld, für das man aber Fördermittel beantragen könne, etwa mit Hilfe der Stabsstelle Inklusion.

Auch im Historischen Museum stößt man an technische und finanzielle Grenzen: „Durch die enge Wendeltreppe im Rententurm komme ich zwar als Bergsteiger“, räumt Schäfer ein. Doch anderen Blinden und auch Sehenden, die sich in engen Räumen unwohl fühlen, würde hier schwindelig.

Dafür gibt es Hörstationen, die die Glocken der Altstadtkirchen erklingen lassen oder erzählen, wie die Reichsinsignien in die Kapelle des Stauferturms gelangt sind. Und in der Sammlung „Waffen für Frankfurt“ von Christian Alexander Fellner können Kinder mit Blei beschwerte Kettenhemden aus Stoff anziehen, um das Gewicht einer Rüstung nachzuempfinden.

„Seh-, Hör- und Gehbehinderungen sind so unterschiedlich, dass man kaum alle Bedürfnisse zufriedenstellen kann“, erklärt Schäfer abschließend. „Doch am besten sind Ausstellungen, die gar nicht für diese Gruppen speziell eingerichtet werden müssen, sondern für alle Besucher gleichermaßen funktionieren.“