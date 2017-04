Interview mit Niederurseler Landwirt Martin Stark: Wie das Osterei perfekt gelingt und wann die Hühner glücklich sind

Was wäre Ostern ohne bunte Eier? Sie gemeinsam zu färben, sie zu verstecken und zu suchen, die blauen und grünen Finger beim Pellen vor dem Verzehr – all das gehört hierzulande zu diesem höchsten christlichen Feiertag längst genauso dazu wie das Gedenken an das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Über das Huhn und sein Ei unterhielt sich unser Reporter Andreas Haupt mit dem Niederurseler Landwirt und Eierproduzenten Martin Stark.

Sicher stellen Sie sich gelegentlich auch die klassische Frage: Wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Kennen Sie die Antwort?

MARTIN STARK: Das ist eine gute Frage. Die Wissenschaft hat keine Antwort darauf – und ich auch nicht.

Was ist Ihr Lieblingsei? Haben Sie schon einmal Schildkröten- oder Krokodileier gegessen?

STARK: Nein danke, da bleibe ich doch lieber beim Hühnerei.

Wie essen Sie Ihr Frühstücksei am liebsten?

STARK: Eigentlich esse ich kaum Eier. Rühreier oder Spiegeleier esse ich gerne, einfach gekochte Eier eher selten.

Info: Ein Bauer aus Leidenschaft Seit mehr als 200 Jahren betreibt die Familie Stark in Niederursel Landwirtschaft. Und so wuchs Martin Stark (41) früh in seinen heutigen Beruf als Landwirt hinein. clearing

Stammen Ihre Eier von glücklichen Hühnern?

STARK: Ja. Früher, auf unserem alten Hof, hatten wir bis in die 1970er Jahre noch 800 bis 900 Hennen in Käfighaltung, wie das damals eben so war. Mit dem Bau des neuen Stalls haben wir 2004 bewusst auf Bodenhaltung umgestellt. Wir hatten zunächst 4500 Hühner, haben dann 2009 noch einen Stall gebaut mit 6000 Hühnern und 2016 noch einmal einen dritten Stall für 24 000 Hühner. Die Eier vermarkten wir über die Landmarktschiene. Dabei beliefert der Erzeuger direkt die Supermärkte. Wir sind immer noch ein mittelständischer Betrieb. An die Großkunden können wir nicht liefern, denn wir könnten beim Preis mit den Großbetrieben gar nicht mithalten.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Vor vielen Paletten mit Eiern spricht Landwirt Martin Stark (links) mit FNP-Reporter Andreas Haupt.

Schmeckt ein Ei aus Bodenhaltung anders als eines aus Freiland- oder Biohaltung?

STARK: Nein. Der Geschmack hängt in erster Linie mit dem Futter zusammen und nicht mit der Haltungsform. Da gibt es große Unterschiede. Wir mischen unser Futter komplett selbst. 65 Prozent von dem, was wir verfüttern, ist selbst erzeugt. Das heißt, Mais und Weizen bauen wir selber an, nur Schrot, Öl und Kalk kaufen wir zu. Im Freiland picken Hühner automatisch Gras, solange es welches gibt. Der Verbraucher muss selbst wählen, was er essen möchte. Aber wie viel Bio ist noch in einem Ei, wenn es Hunderte Kilometer durch die Landschaft gekarrt wurde? Mit Bio alleine können wir die Menschheit auch nicht ernähren, dazu fehlt es an Fläche. Wir vermarkten unsere Eier in bis zu 50 Kilometern Umkreis, das würde ich als „regional“ bezeichnen. Näher als wir kann man am Endverbraucher kaum produzieren.

Ich habe von Eiern mit zwei Dottern gehört. Was hat es damit auf sich?

STARK: Ja, die gibt es, auch wir haben welche. Das sind die ganz großen. Die Eier werden bei uns ja automatisch gewogen und sortiert. Bei den ganz großen XXL-Eiern kann man zu 90 Prozent davon ausgehen, dass zwei Dotter drin sind.

Das sind dann Zwillinge?

STARK: Ja, genau. Es hätten zwei Eier werden sollen, das Huhn hat aber nur eine Schale für die beiden produziert. Diese Eier sind sehr beliebt, viele haben wir aber nicht davon.

Ist das Geschäft mit Eiern eigentlich kompliziert?

STARK: Wichtig ist, dass man die richtigen Eier zum optimalen Zeitpunkt hat. Ich kann an Weihnachten sehr gut die kleinen Eier von jungen Hennen vermarkten, weil die optimal sind zum Aufschlagen für den Kuchen. Und für Ostern habe ich dann relativ junge Hennen, die Eier mit guter Schale in super Qualität legen.

Was heißt „jung“? Wie alt sind die Hühner? Und wie viele Eier legen sie?

STARK: Ein Huhn legt rund 280 Eier im Jahr. Da sie drinnen leben, haben sie ein immer gleiches Klima und legen auch im Winter. Mit 18 Wochen werden sie eingestallt, mit 20 Wochen fangen sie an, Eier zu legen. Aus hygienischen Gründen lassen wir alle neuen Tiere gleichzeitig in den Stall. So können wir vorher alles gründlich reinigen und desinfizieren. Wir halten die Hühner 14 Monate lang. Dann werden sie geschlachtet und beispielsweise als Suppenhuhn verkauft.

Verkaufen Sie auch bunte Eier?

STARK: Ja, bunte Eier gibt es heute das ganze Jahr über. Als Frühstückseier, etwa für Bauarbeiter, denn die bunten Eier werden ja stets gekocht verkauft. Der Geflügelhof Lück färbt für uns von Januar bis Ostern die Eier sechsfarbig, dann schaltet er wieder um auf zwei Farben.

Wie ist das mit den braunen und weißen Eiern?

STARK: Es gibt verschiedene Rassen. Typisch für die Hühner, die weiße Eier legen, sind die anders geformten Ohrläppchen. Aber generell legen bei uns die braunen Hühner braune Eier und die weißen legen die weißen Eier.

Zu Ostern wollen die meisten Leute wahrscheinlich eher weiße Eier, weil die sich besser färben lassen.

STARK: Na ja, man kann mit dunklen Farben auch gut die braunen Eier färben. Dann werden die Farben eben etwas kräftiger. Ob braune oder weiße Eier beliebter sind, ist von Stadtteil zu Stadtteil verschieden.

Über das Futter kann man bewusst die Farbe des Eidotters färben, ob es heller oder dunkler gelb ist. Gibt es noch keine Methode, wie man die Schale über die Futterwahl bunt färben kann?

STARK (lacht): Das kriegt man nicht hin, da kann man auch keinen Einfluss drauf nehmen.

Wer den Trick findet, wird wahrscheinlich Milliardär.

STARK: Ja, aber dann sind die Eier ja noch nicht gekocht. Und das muss man ja machen, damit sie fünf Wochen haltbar sind. Wenn die Leute nach frischen Eiern rufen, vor allem an Ostern, das ist eigentlich eine Katastrophe am Frühstückstisch. Frische Eier kann man nur schlecht schälen, denn man bekommt die Schale nicht ab. Das Beste ist, man deckt sich zehn Tage vor Ostern ein, stellt sie in den Kühlschrank und färbt sie zu Ostern. Dann gibt es beim Pellen keine Probleme.

Wie gesund oder ungesund sind Eier?

STARK: Die Diskussion um das Cholesterin im Ei dreht sich hin und her, aber bei normalem Eierkonsum passiert da überhaupt nichts. Die Leute tun sich mit anderen Dingen, die sie essen, weniger einen Gefallen, als wenn sie jeden Tag ein Ei essen. Es gibt anderes, auf das man achten muss: Heute ist fast überall Ei drin, ob das Kuchen ist oder Nudeln oder sonst etwas.

Zu einem weniger erfreulichen Thema: 2016 mussten wieder Hühner eingestallt werden wegen der Vogelgrippe. Wie sehr hat Sie das betroffen?

STARK: Das war für uns relativ spannend, weil wir kurz vor der Einstallung der Tiere in unserem ersten Stall waren. Wir hatten am 24. November in den neuen Stall die ersten 12 000 Hennen gebracht. Und am Tag bevor der Lastwagen kommen sollte, ist der Pelikan im Opel-Zoo positiv getestet worden. Wir hatten dann gleich das Veterinäramt hier, weil wir so gerade eben im Beobachtungsgebiet waren. Das Amt nahm Kotproben aus allen Ställen und hat sie testen lassen. Nach zwei Tagen gab es Entwarnung für uns. Es galt Ausgangssperre, wir durften also auch keinen Mist ausbringen. Und wir hatten eine Desinfektionsschleuse am Eingang aufgebaut. Bei uns ziehen sich sowieso alle Mitarbeiter aus hygienischen Gründen andere Schuhe, ja generell andere Kleidung an, bevor sie in den Stall gehen.

Gab es durch die Vogelgrippe zusätzlichen Aufwand?

STARK: Nein, die modernen Ställe sind so konzipiert, dass sie Platz für Schleusen haben und dass sie vogelgrippesicher sind. Aber auch beim Thema Vogelgrippe muss man die Kirche im Dorf lassen, es wurde viel Panik gemacht. Natürlich, diese Krankheit ist ein ernstes Thema, weil sie hoch ansteckend und gefährlich ist. Wenn ein Tier krank ist, würden alle Tiere in allen Ställen des Betriebes vorsichtshalber getötet. Und die Kontrollen sind streng.

Kann man sich als Landwirt gegen die Seuche versichern?

STARK: Ja, das gibt es, wir haben auch eine Versicherung. Die betroffenen Betriebe kann das sonst die Existenz kosten. Wenn man überlegt, was da an Kapital drinsteckt. Und man braucht neue Tiere, die auf dem Markt knapp sind. So schnell, wie man sie bräuchte, bekommt man keinen Ersatz. Und man kann mindestens sechs Wochen lang die Kunden nicht beliefern. In den Sperrgebieten darf man ohne Ausnahmegenehmigung auch keine Tiere transportieren. Bei der Bodenhaltung haben wir den Vorteil, dass die Tiere sowieso die ganze Zeit im Stall leben. Bei Freilandhaltung können sie ja raus, dann ist bei Stallpflicht die Frage: Wie lange ist das Ei noch ein Freiland- oder gar Bio-Ei? Nach einer gewissen Frist muss man die Eier dann umdeklarieren zu Bodenhaltung.

Merken Sie die Auswirkungen der Seuche noch?

STARK: Ja, aber für uns im positiven Sinne. Die Nachfrage ist noch höher. Dabei ist sie vor Ostern sowieso schon höher als sonst. Auch die Händler, die von großen Ställen beliefert werden, haben nun Lieferengpässe, weil Betriebe ausfallen.