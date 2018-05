Benjamin ist ein Jahr alt, als die Ärzte den Krebs entdecken. Seine Eltern sagen: Was dann kam, hätten wir ohne die Mitarbeiter des Kinderhospizdienstes nicht geschafft.

Das Flugzeug ist einige tausend Meter über Frankfurt, aber Benjamin hat es fest im Blick. Der Dreijährige richtet sich im Bollerwagen auf, streckt seinen Arm aus und zeichnet mit dem Zeigefinger die Linie nach, die es über den Himmel zieht.

Ursula Krüger geht neben dem Bollerwagen in die Hocke und grinst. „Ein Flugzeug!“, sagt sie. „Ziemlich cool, was?“ Benjamin dreht seinen Kopf, schaut sie mit großen Augen an, dann wendet er seinen Blick wieder Richtung Himmel. Benjamins Schwester Josephine dreht sich zur Seite. „Bloß ein Flugzeug“, sagt sie gelangweilt.

Aber für Ursula Krüger und Benjamins Eltern ist es nicht nur ein Flugzeug. Es ist ein Zeichen dafür, dass Benjamin sich zurückkämpft. Dass er sich ganz langsam, einen Tag nach dem anderen, sein Leben zurückholt.

„Das war mal ganz anders“, sagt Ursula Krüger.

Bild-Zoom Benjamin isst einen Butterkeks. Foto: Christophe Braun

Die schlimmste Zeit unseres Lebens

Benjamin ist ein Jahr alt, als seine Eltern bemerken, dass etwas nicht stimmt. Der Gesundheitszustand ihres Sohnes verschlechtert sich binnen weniger Wochen dramatisch. Er hat Fieberschübe. Er kann nichts essen, ohne sich zu erbrechen. Nachts kann er vor Schmerzen nicht schlafen. Es dauert Wochen, bis die Ärzte die Ursache finden: ein Tumor am Hinterkopf. Benjamin hat Krebs.

Seine Eltern Joyce und Samuel – sie Ghanaerin, er Brite – leben seit mehreren Jahren in Offenbach; ihre Tochter Josephine ist zwei Jahre älter als Benjamin. Samuel ist Mechaniker und arbeitet am Stadtrand. Joyce will sich um die Kinder kümmern. Aber mit dem Krebs ändert sich alles.

Bild-Zoom Samuel hält eine Kaffeetasse in den Händen. Foto: Christophe Braun

In einen sechsstündigen Eingriff entfernen die Chirurgen den Tumor aus Benjamins Hinterkopf. Dann folgen elf Monate Chemotherapie, anschließend mehrere Wochen Strahlentherapie. Benjamin verbringt sein komplettes zweites Lebensjahr im Krankenhaus.

Samuel und Joyce teilen ihre Zeit zwischen Benjamin, Josephine, der Werkstatt und den Arztbesuchen auf. Sie sprechen kaum Deutsch, müssen sich aber täglich mit den Befunden der Ärzte auseinandersetzen. Während Joyce nicht von Benjamins Seite weicht, versucht Samuel, jeden Tag Zeit mit beiden Kindern zu verbringen – vor oder nach der Arbeit. Immer wieder schläft er im Auto, auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus.

Diese Monate, sagen sie, waren die schlimmsten unseres Lebens.

Bild-Zoom Josephine hält die Hand ihres Bruders. Foto: Christophe Braun

Der größte Schritt

Ein Jahr lang kämpfen die Ärzte mit dem Krebs – das Schlachtfeld ist Benjamins Körper. Die Medikamente schwächen den Einjährigen, werfen ihn in seiner Entwicklung zurück. Er verlernt das Gehen, verlernt auch die paar Wörter, die er brabbeln kann. Josephine, die große Schwester, darf ihn nicht besuchen – zu groß ist die Infektionsgefahr für den Bruder, dessen Immunsystem von der Chemotherapie zerstört wird.

Nach einigen Wochen auf der Station trifft Joyce Barbara, eine Sozialarbeiterin. Hin und wieder, wenn Benjamin schläft, sitzen die beiden Frauen bei einer Tasse Kaffee vor den Patientenzimmern und unterhalten sich.

Irgendwann fragt Barbara Joyce, ob sie vom Kinderhospizdienst gehört hat.

Bild-Zoom Samuel schaut auf seine Tochter Josephine im Bollerwagen. Foto: Christophe Braun

„Wir sprechen Familien nicht aktiv an“, erklärt Ursula Krüger, die sich seit zehn Jahren ehrenamtlich beim Kinderhospizverein engagiert. „Das würde das falsche Signal senden. Für eine Familie ist es schließlich ein großer Schritt, zu sagen: Wir wenden uns an den Kinderhospizdienst. Das bedeutet, dass man akzeptiert, mein Kind hat eine lebensverkürzende Krankheit. Es kann eine Weile dauern, bis Eltern so weit sind.“

Joyce aber zögert nicht lange. Sie ist dankbar für die Hilfe, die der Dienst anbietet. Fortan besuchen zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Frankfurter Büros - Ursula Krüger und Ruth Burdak-Fritsch - die Familie einmal pro Woche.

„Was wir tun, ist von Fall zu Fall ganz unterschiedlich“, sagt Ursula Krüger. Manchmal treffen wir uns vor allem mit den Kindern, spielen mit ihnen, lesen vor. Manchmal liegt der Fokus stärker auf den Eltern – sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört, oder jemanden, der ihnen bei Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten zur Seite steht."

Bild-Zoom Benjamin und seine Schwester Josephine im Bollerwagen. Foto: Christophe Braun

Für Joyce und Samuel sind die Frauen vom Kinderhospizdienst ein Segen. Ursula Krüger und Ruth Burdak-Fritsch begleiten die Familie bei Arztbesuchen. Sie dolmetschen und helfen beim Ausfüllen von Formularen. Sie organisieren eine Betreuung für Josephine und spielen mit Benjamin. Und ganz nebenbei sorgen sie dafür, dass Joyce etwas bekommt, was sie seit Monaten nicht mehr hatte: einen freien Nachmittag. Benjamins Mutter geht aber nicht weit weg – sie setzt sich bloß für eine Dreiviertelstunde in ein Café. Dann kehrt sie zurück.

„Es ist wichtig für uns, dass wir so früh wie möglich mit der Begleitung beginnen können“, sagt Ursula Krüger. „Dadurch können wir Vertrauen aufbauen – nicht nur zu den Eltern, sondern auch zu den Kindern und ihren Geschwistern. Das ist wichtig, weil dieses Vertrauen uns in den schwierigen Zeiten hilft.“ Die schwierigen Zeiten: Das sind Tage, Wochen und Monate in den Krankenhäusern; das ist die Zeit des Sterbens und die Zeit danach.

Bild-Zoom Benjamin sitzt im Bollerwagen und schaut in den Himmel. Foto: Christophe Braun

„Natürlich ist es auch für uns schwer, wenn ein Kind stirbt“, sagt Ursula Krüger. „Aber es ist wichtig, dass wir gerade in diesen Momenten Abstand wahren. Wenn wir mitleiden, dann helfen wir nicht. Wir müssen immer darauf achten, dass wir eine gewisse Distanz wahren, auch emotional. Nur so können wir handlungsfähig bleiben.“

Benjamins Rückkehr

Mittlerweile besucht Ursula Krüger die Familie von Joyce und Samuel seit gut anderthalb Jahren. In dieser Zeit, erzählt sie, hat Benjamin große Fortschritte gemacht. Er bewegt sich von Tag zu Tag mehr, er interessiert sich für seine Umwelt, er formt zögerlich erste Wörter.

Und die Therapie hat angeschlagen: Der Krebs ist fort.

"Das", sagt Ursula Krüger, "ist natürlich besonders schön - aber die Regel ist es nicht. In den meisten Familien, die wir begleiten, verstirbt das kranke Kind."

Bild-Zoom Samuel zieht seine Kinder im Bollerwagen. Foto: Christophe Braun

Joyce und Samuel hoffen, dass Benjamin, der sein zweites Jahr im Krankenhaus verbracht hat, jetzt aufwachsen kann wie ein gesundes Kind. Und dass seine Eltern ihm irgendwann, in ein paar Jahren, erzählen können, wie sie „Tante Ursula“ eigentlich kennengelernt haben.

Seit knapp 30 Jahren gibt es den Kinderhospizdienst in Deutschland, mittlerweile unterhält er Büros in 23 Städten. In Frankfurt betreuen zurzeit 55 ehrenamtliche Männer und Frauen 33 Familien. Mehr Infos finden Sie hier.