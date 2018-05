Den Wettlauf gegen die Zeit hat sein Fußballverein verloren. Vorsitzender Rainer Schuster will weder seinen richtigen Namen noch den seines Klubs in der Zeitung lesen. Mit Verstößen gegen die 99 Artikel der neuen Datenschutzgrundverordnung drohen Bußgelder – da will man nichts riskieren. 250 Jugendspieler kicken im Verein, 100 Männer, ihre Geburtsdaten, Wohnadressen und Bankverbindungen verwaltet der Vorstand. Aktuell stehen die noch in einem Ordner im Büro, zu dem jeder Zugang hat, der sich im Klub irgendwie engagiert. Der Computer ist noch nicht mit einem Passwort gesichert. Dabei verlangt die Verordnung gerade das: absolute Datensicherheit.

Mehr Hilfe gewünscht

Wenn Schuster bald alles abriegeln lässt, bleibt die wichtige Frage: Wer soll an die Daten dann rankommen können? Sind es mehr als zehn Personen, braucht der Verein laut Verordnung einen Datenschutzbeauftragten. Um den Job reißt sich niemand. „Die Verantwortung ist so groß wie der Ärger, wenn man was falsch macht“, sagt Schuster. Ganz abgesehen von der Freizeit, die drauf geht, macht man die Sache konsequent ordentlich. Das bedeutet auch, dass der Verein die Verarbeitung von Daten, etwa die Weitergabe an den Fußballverband, dokumentiert und auf Anfrage offenlegt. „Wenn da ständig Anfragen kommen . . .“, orakelt Schuster. Viele Vereine haben es deshalb umgekehrt gemacht und ihre Mitglieder vorab über das Wichtigste informiert. „Wir hätten uns da von der Stadt praktische Hilfe gewünscht“, sagt indessen Rainer Schuster.

Wichtige Neuheiten der Dsgvo

Die FTG Frankfurt, mit 9500 Mitgliedern einer der Großvereine der Stadt, hat einen externen Datenschutzexperten beauftragt. Der hat die Homepage sattelfest gemacht, also die aktuelle Datenschutzerklärung eingestellt – in allgemeinverständlichem Deutsch. Auch das ist nun Pflicht. In ihr muss etwa beschrieben sein, ob die IP-Adresse eines Besuchers gespeichert wird. „Mit Daten sind wir aber schon immer sorgfältig umgegangen“, betont der FTG-Datenschutzbeauftragte Holger Wessendorf. Schließlich bietet der Verein auch Rehasport an und verfügt über medizinische Informationen der Krankenkassen. „Zu denen hat nur ein Mitarbeiter Zugang“, so Wessendorf.

Während sich laut Vereinsringen die Aufregung allgemein in Grenzen hält, sind andere alarmierter: Manche Ärzte rufen Patienten nicht mehr mit Namen auf. Versicherer und Steuerberater wollen nichts mehr per Mail austauschen. Zwar können Mails komplett verschlüsselt werden, für die End-to-End-Variante müssen aber beide Seiten das gleiche Tool benutzen. Fachanwälte empfehlen, nur noch passwortgeschützte pdf-Dateien zu versenden.

Angst vor Abmahnern

Kein Wunder also, dass auch Unternehmen und Handwerksbetriebe reichlich aufgeregt waren und sind. Auf zahllosen Seiten mit Musterverträgen und Musterbeispielen klärt die IHK auf. Bei keinem anderen Thema sei der Informationsbedarf je so groß gewesen, berichtet auch Matthias Wiemers, Jurist bei der Handwerkskammer. Zig Veranstaltungen sind ausgebucht gewesen. „Und viele sind unsicherer rausgegangen, als sie reingekommen sind.“ Klar, Fallstricke lauern überall. Das fängt eben schon bei der Homepage an. Jurist Wiemers will nicht ausschließen, dass besonders Abmahnvereine und Fachanwälte da ein Geschäft wittern und mancher Handwerker den Konkurrenten anschwärzt.

Was personenbezogene Daten betrifft, sei die Sensibilität schlagartig gestiegen, so Wiemers. Gewerke, die zum Kostenvoranschlag Fotos von Privaträumen oder mit elektronischen Geräten ein Aufmaß machen, können die Dateien nicht mehr einfach so per WhatsApp oder Mail an Mitarbeiter senden, schon gar nicht ohne Einwilligung des Kunden. Hörgeräteakustiker oder Zahnmediziner müssen angesichts von Gesundheitsdaten besondere Sorgfalt walten lassen. Und bei allem gilt: Transparenzpflicht. Was auch immer man macht, der Kunde, der Patient, das Mitglied muss informiert werden. So hat jeder unlängst zahllose Mails erhalten – und damit einen Überblick, wer alles was von ihm hat und weiß. Jede Firma, die künftig noch unangemeldete Weihnachtsgrüße versendet, muss sich auch auf unfröhliche Kunden gefasst machen.

Fußballboss Rainer Schuster muss jetzt erst mal sehen, was er beim Jugendturnier im Juni macht. Streng gesehen muss er alle Eltern fragen, ob sie mit Fotos einverstanden sind. Selbst Spielszenen sind nun heikel. Die Frage nämlich, ob die neue Verordnung Jugendturniere als öffentliche Ereignisse einstuft, scheidet die Geister. Anwälte empfehlen, nur Spielszenen auf Distanz aufzunehmen. „Herrje“, stöhnt Schuster, der als Privatmensch die gestärkten Rechte natürlich begrüßt. Da sei ja jeder ein bisschen schizophren jetzt, sagt er. Und verspricht: „Wenn mein Heizungsmonteur künftig unverschlüsselte Nachrichten mit dem Foto meines Kellers versendet, steige ich dem aber nicht gleich aufs Dach.“