Zweitwohnungssteuer: Wie die Frankfurter Koalition versucht, auf Umwegen höhere Einnahmen zu erzielen

Beschlossen ist noch nichts, aber im Grundsatz sind sich CDU, SPD und Grüne einig: Nach dem Vorbild anderer Städte soll auch in Frankfurt eine Zweitwohnungssteuer eingeführt werden. Grund dafür ist die angespannte Haushaltslage – neue Einnahmequellen werden dringend benötigt. Dabei dürfte die Steuer selbst keine hohen Summen einbringen, wie die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen. Ein einstelliger Millionenbetrag gilt als realistisch. Die Kommunalpolitiker setzen aber auf einen anderen Effekt: Mit Einführung der Steuer werden vermutlich viele der rund 32 500 Einwohner, die in Frankfurt eine Nebenwohnung angemeldet haben (Stand 2016), ihren Hauptwohnsitz in die Mainmetropole verlegen. Das bringt der Stadt Vorteile bei der Verteilung der Einkommensteuer und beim Kommunalen Finanzausgleich innerhalb Hessens.

Karteileichen aussortiert

In Wiesbaden jedenfalls, wo die Zweitwohnungssteuer zum 1. Januar 2016 eingeführt wurde, war ein erstaunliches Phänomen zu beobachten: Innerhalb weniger Monate ist dort die Zahl der Zweitwohnsitze von rund 29 000 auf 5300 gesunken, ein Rückgang um 80 Prozent. Größtenteils waren das sogenannten Karteileichen – also Personen, die längst weggezogen sind, sich aber nicht abgemeldet haben. Aber rund 2000 Wiesbadener haben sich mit Hauptwohnsitz angemeldet. Dies bringt der Landeshauptstadt laut den Prognosen im Haushaltsplan pro Jahr rund fünf Millionen Euro zusätzliche Einnahmen aus Einkommensteuer und Kommunalen Finanzausgleich ein, während die Steuer selbst nur etwa 700 000 Euro in die Stadtkasse spült. Ein ganz legaler Steuertrick also.

Zehn Prozent der Nettokaltmiete werden in Wiesbaden fällig. Damit bewegt sich der Steuersatz am unteren Ende des Spektrums. Offenbach verlangt zwölf Prozent, Darmstadt 15 Prozent. Wer also eine Wohnung für 500 Euro monatlich mietet, zahlt in Wiesbaden 600 Euro pro Jahr, in Offenbach 720 Euro und in Darmstadt 900 Euro.

In allen Städten gibt es aber auch Ausnahmen. Das betrifft in erster Linie Ehepaare, bei denen ein Partner aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung unterhält. Sie sind von der Steuer befreit. Das gilt auch für Studenten, die ihre Hauptwohnung am Studienort und bei ihren Eltern einen Zweitwohnsitz haben.

Rekord in Baden-Baden

In den hessischen Städten spielt es keine Rolle für die Berechnung der Steuer, ob die Wohnung günstig oder teuer ist. Andere Kommunen hatten mit einer Staffelung versucht, eine Obergrenze einzuführen. Leipzig zum Beispiel hatte zwar einen Steuersatz von zehn Prozent festgelegt, aber auch bestimmte Höchstbeträge in verschiedenen Kategorien. Maximal waren 600 Euro zu zahlen, auch wenn die Miete bei mehr als 6000 Euro im Jahr lag. Solche Regelungen erklärten Gerichte für unzulässig. Erlaubt ist demnach nur noch ein einheitlicher Steuersatz. In Leipzig liegt er seit Anfang 2017 bei 16 Prozent. Einen anderen, bisher nicht beanstandeten Ansatz verfolgt Baden-Baden: Dort steigt der Steuersatz mit der Höhe der Miete. Bis 2500 Euro Jahresmiete werden 20 Prozent verlangt, bis 5000 Euro sind es 27,5 Prozent und bei allen darüber liegenden Mieten werden 35 Prozent angesetzt – ein Rekordwert innerhalb Deutschlands. In diesem Jahr rechnet die rund 54 000 Einwohner zählende Stadt mit Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer in Höhe von 1,4 Millionen Euro.

Eine Steuerpflicht besteht übrigens auch dann, wenn eine Wohnung leersteht. Frankfurter Kommunalpolitiker verbinden mit dieser Regelung die Erwartung, dass es für Investoren unattraktiver wird, Wohnungen allein zu Spekulationszwecken zu kaufen und sie nicht zu vermieten. Allerdings gibt es keine Zahlen darüber, wie verbreitet dieses Phänomen ist.