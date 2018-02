Frankfurt: Wie die OB-Kandidaten auf der Zielgeraden Stimmung machen wollen

Endspurt im Oberbürgermeister-Wahlkampf: Die CDU-Kandidatin Bernadette Weyland setzt auf Attacken, Amtsinhaber Peter Feldmann fürchtet, in den Abwärtssog seiner Partei zu geraten. Und kein Kandidat sagt, wie er seine Versprechen bezahlen will.

Am Wochenende haben die Parteien noch einmal ordentlich Präsenz gezeigt: 26 Infostände in den Stadtteilen hatte allein die CDU angemeldet, an vielen schaute die OB-Kandidatin Bernadette Weyland selbst vorbei. Aber auch Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) und seine Herausforderinnen Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) und Janine Wissler (Linke) waren auf den Straßen unterwegs.

Zum Endspurt holen sie sich in dieser Woche noch einmal prominente Unterstützung: Weyland ist heute mit der früheren Oberbürgermeisterin Petra Roth auf Stimmenfang, am Mittwoch wirbt Ministerpräsident Volker Bouffier für sie. Gleichzeitig spricht im Südbahnhof Gregor Gysi, der früherer Fraktionschef der Linken im Bundestag, um seiner Parteifreundin Wissler zu einem guten Ergebnis zu verhelfen. Am Tag darauf laden die Grünen zu ihrem Wahlkampfhöhepunkt mit dem ehemaligen Europaabgeordneten Daniel Cohn-Bendit. Bei der Veranstaltung in einem Club im Bahnhofsviertel wird übrigens der Musiker Stefan Hantel auflegen – er wollte einst selbst als OB kandidieren.

Nur für Feldmann ist in der letzten Woche vor der Wahl kein prominenter Fürsprecher angekündigt. Ein Gast aus der Bundespolitik wäre derzeit wohl auch kontraproduktiv. Denn Feldmanns Partei, die SPD, ist weiter im Sinkflug, die letzten Umfragen sehen sie bundesweit bei nur noch 16 Prozent. Dieser Trend macht dem Feldmann-Lager derzeit die größten Sorgen. Kann es sein, dass sich die desolate Lage der Sozialdemokraten auf das Abschneiden ihres Frankfurter OB-Kandidaten auswirkt? CDU-Politiker wittern bereits eine unerwartete Chance für Weyland, die in den vergangenen Wochen nicht immer eine glückliche Figur machte und sich heftigen Vorwürfen ausgesetzt sah, weil sie sich als Staatssekretärin in den einstweiligen Ruhestand versetzen ließ.

Amtsinhaber gelassen

Feldmann selbst wirkt gelassen. Bei seinen öffentlichen Auftritten gibt er sich staatsmännisch, Angriffe auf seine Gegenkandidaten überlässt er SPD-Parteichef Mike Josef. Weyland hingegen arbeitet sich – gegen den Rat von Parteifreunden – zunehmend am Amtsinhaber ab. Die Attacken sind scharf: Feldmanns Auftritte seien peinlich, sagte sie beim Politischen Aschermittwoch der CDU. Und er wolle Teilzeit arbeiten, um sich um sein Kind zu kümmern. Dieser Vorwurf ging selbst einigen in Weylands Partei zu weit.

Sonst aber sekundiert die CDU ihrer Kandidatin eifrig, wenn es gegen Feldmann geht. „Feldmann schwänzt“, plakatierte der CDU-Stadtbezirksverband Frankfurt-Sachsenhausen unter Hinweis auf die Sitzungen des Fraport-Aufsichtsrats, die der OB versäumt habe. Und auch Grünen-Kandidatin Eskandari-Grünberg wirft ihm Untätigkeit vor. Bei der Podiumsdiskussion dieser Zeitung behauptete sie, er sei nicht zum Diesel-Gipfel des Bundesverkehrsministers nach Berlin gereist, in dem es um die Verbesserung der Luftqualität in den Städten ging. Doch der Pfeil der Grünen traf nicht: Zumindest bei der ersten Veranstaltung im vergangenen Sommer war Feldmann dabei.

Über fehlende Angriffe auf seine Person braucht sich auch Volker Stein nicht zu beschweren. Dem parteiunabhängigen Kandidaten passt das gut ins Konzept, pflegt er doch gerne das Image des von allen geschnittenen Außenseiters. Es konnte ihm also nichts besseres passieren, als dass ihm die Kirchengemeinde, in der er pikanterweise auch geheiratet hat, wegen seiner Haltung gegenüber Migranten Hausverbot erteilte.

Inhalte fehlen zumeist

Von Kandidaten, die nicht für eine der großen Parteien antreten, hat Stein das mit Abstand größte Budget, was man auch an den Großflächenplakaten sieht, die er aufstellen ließ. Öffentlich wahrnehmbar ist – neben den Spaßplakaten von Nico Wehnemann („Die Partei“) – vor allem Ming Yang, dessen Slogan „Frankfurt am Ming“ im Kopf hängen bleibt. Michael Weingärtner (Freie Wähler) und Karsten Schloberg haben sich wenigstens die Mühe gemacht, eine Reihe von inhaltlichen Vorstellungen zusammenzutragen, während bei Hein Fischer bis heute unklar bleibt, warum er überhaupt antritt. Der Wahlkampf von Juli Wünsch und Felicia Herrschaft findet vor allem im Internet statt.

Die ganz große inhaltliche Auseinandersetzung fehlte dem Wahlkampf bisher. Zwar gibt es unterschiedliche Positionen zum neuen Stadtteil im Nordwesten. Aber bis dieser realisiert wird, vergeht noch viel Zeit. Die Sicherheitsdebatte blieb meist auf die Situation im Bahnhofsviertel beschränkt. Und so sind es meist Versprechen, mit denen die Kandidaten Wähler gewinnen wollen: Kostenlose Kitas (Feldmann), 365-Euro-Ticket (Eskandari-Grünberg), Gratis-Nahverkehr (Wissler), kabelloses Internet an den Schulen (Weyland), mehr Polizisten (Stein). Kaum jemand spricht darüber, wie die Versprechen zu erfüllen sein könnten. Denn die angespannte Finanzlage der Stadt ist im Wahlkampf kein Thema.