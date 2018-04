Am 26. Februar 1904 geschieht im Geschäftshaus Zeil 69 ein grausamer Mord. Ein blutiger Fingerabdruck am Hemdkragen des ermordeten Klavierhändlers Hermann Lichtenstein schreibt dabei Kriminalgeschichte.

Am Mittag des 26. Februar 1904 machen vier Männer eine schockierende Entdeckung im Geschäftshaus Zeil 69, ein Klaviergeschäft: Vor einem Bechsteinflügel liegt die Leiche von Hermann Lichtenstein in einer Blutlache. Seine Füße sind seltsam übereinander geschlagen, der Körper ist leicht gekrümmt. Der Kopf ist furchtbar zugerichtet und um den Hals ist ein Strick gewickelt.

An seinem Hemdkragen finden die herbeigeeilten Polizeibeamten einen blutigen Fingerabdruck. Rund drei Monate später wird dieser Fingerabdruck bei dem Prozess um den Raubmord an dem Klavierhändler Hermann Lichtenstein Kriminalgeschichte schreiben. Denn der Gerichtschemiker Dr. Georg Popp wird im Verlauf des Prozesses erstmals in Deutschland zweifelsfrei die Schuld des Angeklagten anhand des Abdrucks feststellen. Doch was war geschehen?

Der Tag des Mordes ist ein nasser, grauer Wintertag. Lichtenstein ist – wie an jedem Morgen – um Punkt 8 Uhr in seinem Laden. Doch dieser Samstag ist für Lichtenstein ein besonderer Tag, vor 20 Jahren hat er sich mit seiner Frau verlobt. Er lässt einen großen Strauß roter Nelken an seine Privatadresse schicken. Für den Abend hat das Ehepaar eine Familienfeier mit seinen vier Kindern geplant. Doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Termin für 13 Uhr

Gegen 11 Uhr besucht ihn sein Bruder. Gegen 12 Uhr verlässt Lichtensteins Ausläufer Andreas Schick das Geschäft, um zu Mittag zu essen. Erst wenn Schick vom Essen zurückkommt, wird der Klavierhändler selbst zu Tisch gehen. So machen sie das immer.

Um kurz nach 12 schließt der Klavierhändler einen Mietvertrag für ein Klavier mit einer Frau Erdbrügge ab. Sie wird später aussagen, dass sie gegen 12.20 Uhr das Geschäft verlassen hat. Etwa 20 Minuten später klingelt in Lichtensteins Büro das Telefon. Ein junger Pianist namens Ernesto Consolo ist am Telefon. Der junge Musiker aus Lugano möchte ein Klavier für ein Konzert mieten, für das er nach Frankfurt gekommen ist. Sie vereinbaren einen Termin für 13 Uhr. Nur wenige Minuten nach dem Telefonat ist der Klavierhändler tot.

Die Zeitungen werden an diesem Tag schreiben, dass seit Jahrzehnten in Frankfurt kein Verbrechen von ähnlicher Grausamkeit verübt worden ist. Lichtenstein ist eine bekannte und beliebte Persönlichkeit in Frankfurt. Der Mitfünfziger hat sich in den vergangenen Jahrzehnten durch ein gutes und ehrliches Geschäft die Gunst der Bürger gesichert.

Kurz vor 13 Uhr betritt ein Weinhändler das Geschäftshaus. Er will einen Flügel kaufen, findet aber nur das leere Geschäft vor. Er stutzt, geht wieder. Im Flur trifft er den Vorsteher des Anwaltsbüros aus der zweiten Etage. Pianist Consolo eilt an den beiden vorbei, fragt, ob sie Angestellte seien, er habe einen Termin um 13 Uhr.

Nach einer kurzen Unterhaltung beschließen die drei Männer, das Geschäft noch einmal gemeinsam zu betreten. Beim Betreten fällt ihnen auf, dass die Schubladen durchwühlt und der Kassenschrank aufgerissen wurde. Consolo läuft los und holt einen Polizisten. Gemeinsam gehen die vier durch die Räume der Klavierhandlung. Im hintersten Zimmer finden sie Lichtenstein. Tot.

Der Polizist ruft die Mordkommission dazu.