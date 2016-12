Tourismus in Frankfurt: Wie es ist, als Frankfurter Familie Luxusurlaub um die Ecke zu machen

VERLOSUNG Kurzurlaub in Frankfurt Sie wollen auch zu Gast in der eigenen Stadt sein? Sie lechzen nach Entspannung, ohne Hunderte von Kilometer fahren zu müssen? Wir machen es für Sie möglich. clearing

Mit anderen Augen

Champagner-Frühstück

Ein Koffer, eine Handtasche und ein Zwillingskinderwagen. Das Gepäck für unser Wochenende im Grandhotel Hessischer Hof ist übersichtlich. Trotzdem sind wir dankbar, dass der Portier uns unter die Arme greift. Allein das Tragen des Kinderwagens samt den Zwillingen Johanna und Jonathan über die elf Stufen bis ins Foyer ist eine Herausforderung. Dort angekommen, sind wir heilfroh: Denn wir bleiben hier. Für eine Nacht. Als „Gast in der eigenen Stadt“ – im Rahmen der Aktion, die die städtische Tourismus + Kongress Gesellschaft zum mittlerweile neunten Mal anbietet.Für 59 oder 69 Euro pro Person konnten die Arrangements – eine Übernachtung inklusive Frühstück – in 25 Frankfurter Hotels online gebucht werden. Rund 1 000 Buchungen, also ungefähr 2 000 Gäste, wurden in diesem Jahr gezählt. 80 Prozent davon kommen aus Frankfurt. Wie wir. 269 Euro kostet unser Zimmer im ersten Stock normalerweise – ohne Frühstück. 121 Zimmer und Suiten gibt es im Grandhotel Hessischer Hof, dem einzigen privat geführten Fünf-Sterne-Hotel in der Stadt.Schnell fühlen wir uns in dem großen Raum mit riesigem Doppelbett, zwei Kinderbetten und Sitzecke wie zu Hause. Daran nicht ganz unbeteiligt sind auch die Zwillinge, die binnen Minuten ihr mitgebrachtes Spielzeug auf dem Boden verteilt haben und jauchzend Fangen spielen. Bis sie die Minibar entdecken. Die ist nicht nur inklusive, sondern auch in kindgerechter Höhe. Fleißig räumt Johanna Flasche für Flasche aus und legt sie wie Trophäen neben sich. Als ihr Bruder ihr dazwischenfunkt und nach dem Apfelsaft greift, ist das Geschrei groß, der Kampf um die besten Drinks eröffnet.Da hilft nur eins: Raus mit der Meute an die frische Luft. Schließlich ist die Lage des Hotels an der Friedrich-Ebert-Anlage ideal für einen Bummel über den Weihnachtsmarkt. Drei Stationen mit der U-Bahn und schon sind wir im Getümmel. Mit Kinderwagen samstags in die überfüllte Innenstadt ist eigentlich keine gute Idee und steht deswegen normalerweise nicht auf unseren Wochenendplänen. Irgendwie fühlt es sich aber anders an als sonst. Weil wir im Hotel und nicht wie sonst auf der anderen Mainseite wohnen. Wir fühlen uns als Touristen in der Stadt, in der wir eigentlich zu Hause sind.Nach dem obligatorischen Besuch im Palmengarten – für große, strahlende Kinderaugen sind die Winterlichter ein Muss – geht es zurück in das Grandhotel Hessischer Hof. Zu Fuß. Das ist problemlos machbar. Auf den Besuch im edlen Restaurant „Sèvres“ verzichten wir lieber, wir haben auf dem Weihnachtsmarkt gegessen. Die Kinder sind müde der allabendliche Kampf fällt recht milde aus, die extra aufgestellten Kinderbetten werden schnell akzeptiert.Wichtig für uns ist jetzt nur, dass das Babyphone funktioniert. Schnell ist klar: Ein Abend im Wellness-Bereich im siebten Stock muss leider ausfallen. Ebenso wie der Absacker in der legendären Jimmy’s Bar im Kellergeschoss. In beiden Locations ist der Empfang zu schlecht. Den kinderfreien Abend genießen wir in der Bar im Erdgeschoss. Einen Caipirinha für 14 Euro und ein Weizenbier für sieben Euro gönnen wir uns. Die Zwillinge scheinen derweil wirklich im Entspannungsurlaub angekommen zu sein. Kein Mucks klingt aus dem Babyphone – die Kinder schlafen besser als zu Hause.Vielleicht geht das auch jenen Menschen so, die seit der ersten Auflage von „Zu Gast in der eigenen Stadt“ vor acht Jahren immer wieder dabei sind. Rund 20 Prozent sind das, sagt Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus + Kongress Gesellschaft. Seit die Aktion in Frankfurt begonnen hat, habe sie eine Welle durch die ganze Republik gemacht. 26 Städte bieten mittlerweile solche Wochenenden an.Obligatorisch dabei ist das Frühstück. Zu dem im Hessischen Hof gibt es nicht nur Pancakes für die Kinder, sondern auch Champagner für die Eltern. Luxus, den man sich sonst nicht gönnt. Beruhigend ist, dass sich die anderen Gäste nicht vom Lärm der Zwillinge stören lassen. Die thronen in den Hochstühlen und trommeln freudestrahlend auf dem Tisch. Bis das Besteck klappert und die Gläser scheppern. Zum Glück bleibt alles heil.Ohnehin sind wir froh, dass die Kinder bis zum Auschecken nichts in dem edel eingerichteten Hotel zerstört haben. Abgesehen von der abgebrochenen Ecke des am Foyer aufgestellten Lebkuchenhauses. Dessen Zuckerschnee ziert nun eben den Kinderwagen. Komisch ist das Gefühl, als wir wieder auf der Straße stehen. Binnen weniger Sekunden ist das Urlaubsgefühl verflogen, schnell ist man wieder im Alltag angelangt und blickt auf die Straße, die man Tag für Tag nutzt. Aber das Gefühl der Entspannung bleibt – es lohnt sich also, zu Gast in der eigenen Stadt zu sein. Auch mit 15 Monate alten Zwillingen.