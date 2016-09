CDU und SPD streiten um den Umgang mit dem Bürgerbündnis: Wie rechts sind die Bürger Für Frankfurt (BFF)

Die beiden BFF-Vertreter im Ortsbeirat 11, Jürgen Kuhn und David Mund, trifft die Kritik aus heiterem Himmel. Noch nach Ende der Sitzung zittert Kuhns Stimme vor Erregung: Als Nazis, sagen er und Mund, wollen sie sich nicht bezeichnen lassen. Doch laut CDU-Ortsbeirat Benjamin Wiewiorra soll die SPD genau dies über die BFF gesagt haben. „Das ist lächerlich und beleidigend“, sagt Mund. Sie seinen auch nicht rechtspopulistisch oder rechtsextrem, wie SPD-Ortsbeirat Peter Schlüter die BFF in der Sitzung nannte. „Wir lehnen jeden Extremismus ab, egal ob von rechts oder links“, betont Kuhn. Sollte „jene Äußerung wirklich so gefallen sein, werden wir überlegen, ob wir rechtliche Schritte einleiten“.

„Die SPD setzt sich nicht mit Rechtspopulisten auf ein Antragspapier. Ich erinnere daran, was Wolfgang Hübner, der BFF-Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung, für Dinger los lässt“, sagt Schlüter. Als Nazis habe in der SPD die BFF niemand bezeichnet, sagen Schlüter und sein SPD-Kollege Werner Skrypalle am Tag nach der Sitzung.

Schlüter zitiert aus einem Internet-Leitfaden, in dem Hübner Aufgaben für einen „möglichen künftigen Massenwiderstand gegen die Ruinierung der Nation und der Entleerung der Demokratie“ definiert: „Offensive Verteidigung des grundgesetzlichen Freiheitsrechte und des National- und Sozialstaates. Denn: „Kein Sozialstaat ohne Nationalstaat!“ „Da hört bei mir der Spaß auf.“

Am Tag nach der Sitzung verweist Skrypalle darauf, die Freien Wähler hätten sich „nicht umsonst von ihrem rechten Flügel“ um Hübner getrennt, der die BFF gründete. Nazis seien sie deshalb aber nicht, „da gibt es einen gravierenden Unterschied“.

Eine Folge dieser Haltung war, dass es in der Sitzung zwei fast gleichlautende Anträge gab, die DLRG Fechenheim solle 3000 Euro für ihr neues Vereinsheim aus dem Ortsbeiratsbudget bekommen: Einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, von dem sich die SPD streichen ließ – und einen nur von der SPD. Beide wurden angenommen.

„Wir machen uns doch lächerlich“, sagt dazu der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Schugar. Die Argumente der SPD seien fadenscheinig, sagt Wiewiorra. Auch die CDU billige Hübners Äußerungen oft nicht. „Aber dies ist der Ortsbeirat 11. Und hier haben sich die beiden Vertreter der BFF, Jürgen Kuhn und David Mund, bislang auf vernünftige Art eingebracht, sowohl im Abstimmungs- wie im Redeverhalten.“ Man könne beides „nicht über einen Kamm scheren“. Zumal darunter ein „nun wirklich unpolitischer Antrag“ über 3000 Euro für die DLRG leide.

Während vor allem SPD und CDU über den Umgang mit den BFF streiten, halten sich Mund und Kuhn selbst zurück. Das sei in dem Moment besser gewesen, sagt Kuhn nach der Sitzung, „ich musste das erst mal sacken lassen“. Wussten sie doch bis zur Sitzung nichts davon, dass die BFF Thema eines Treffens von CDU, FDP, Grünen, Linken und SPD vor der Sitzung war.

„Nur weil eine Partei Probleme mit Herrn Hübner hat, muss man uns nicht damit gleichsetzen. Im Ortsbeirat geht es darum, für die Bürger etwas zu erreichen, sich ihrer Sorgen annehmen. Wenn die SPD einen guten Antrag dazu stellt, stimmen wir selbstverständlich zu“, betont Mund. Das werde auch die SPD bei sinnvollen BFF-Anträgen so halten, betont Skrypalle.

Um ein Hickhack wie beim DLRG-Antrag künftig zu vermeiden, einigten sich die fünf anderen Parteien nach der Sitzung: Gemeinsame Anträge stellen sie künftig ohne BFF.