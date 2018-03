Keime, Plastik, Nitrat und Medikamente: In unserem Trinkwasser findet sich so einiges, was da nicht hingehört. Wir geben einen Überblick über die drängendsten Probleme.

70 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Doch längst sind deutsche Fließgewässer nicht mehr ein Quell frischer Reinheit und Sauberkeit. Keime, Plastik und Pestizide sind inzwischen ein fester Bestandteil deutscher Flüsse und Seen. Zum Tag des Wassers ein Überblick über die drängendsten Probleme:

Problem 1 – Mikroplastik

Seit gerade einmal 110 Jahren wird dieses Material hergestellt und längst hat es weite Teile der Meere und Flüsse erreicht: Plastik. Gigantische Plastikstrudel weit draußen auf den offenen Meeren, Unmengen an Müll in den Tiefen der Ozeane oder bergeweise Plastikabfälle an den Stränden eigenen sich ohne Zweifel gut, um das Ausmaß der Umweltverschmutzung drastisch zu bebildern.

Die wahrscheinlich größere Gefahr lauert jedoch in winzigen, kaum wahrnehmbaren Partikeln: sogenanntem Mikroplastik. Kunststoffteilchen, die kleiner als fünf Millimeter sind. Eine Studie der Landesumweltämter Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen hat nun nachgewiesen, dass die winzigen Plastikpartikel nicht nur in den Ozeanen und Meeren in großer Menge auftreten, sondern auch nahezu flächendeckend an der Wasseroberfläche von deutschen Fließgewässern vorkommen.

Die Gründe:

Zusätze in Kosmetik, Abrieb von Autoreifen oder das Spülwasser der Waschmaschine: Mikroplastik versteckt sich an vielen Orten im Alltag. Hinter kryptischen Bezeichnungen wie Polyethylen (PE) oder Acrylates Copolymer (AC) auf Kosmetikverpackungen verbirgt sich nichts anderes als Mikroplastik. Die Liste lässt sich weit fortführen. Auch in Peelings, Bodylotions und einigen Zahnpasten finden sich kleine Plastikpartikel. Diese dienen darin als Schleifmittel, Bindemittel, Füllmittel oder Filmbildner.

Doch was ist dieses Mikroplastik? Greenpeace hat eine Liste veröffentlicht, die diese Inhaltsstoffe zeigt. Hinter all diesen Abkürzungen verbirgt sich schlicht "Plastik".

Kunststoffe, die im Alltag genutzt werden, wie etwa Autoreifen, produzieren durch Abrieb ebenfalls Mikroplastik, das früher oder später im Wasser landet. Doch auch scheinbar plastikfreie Produkte wie Fleece-Pullover geben bei einem Waschgang rund 1900 Mikroplastikfasern von sich. Auch andere synthetische Stoffe verlieren Kleinstplastik ins Abwasser.

Die Folgen:

Welche Auswirkung das viele Mikroplastik auf Menschen hat, lässt sich noch nicht absehen. Auch wie die Partikel auf das Ökosystem der Flüsse wirken, ist noch nicht wirklich erforscht. Bekannt sind jedoch die Folgen in den Ozeanen und Meeren, dort wo das meiste Mikroplastik schlussendlich landet. So leiden nicht nur Fische darunter, die das Mikroplastik mit der Nahrung aufnehmen und deren Mägen dadurch verstopfen. Auch Kleinstiere wie Wattwürmer nehmen die Partikel auf. Inzwischen wurden Mikroplastikpartikel auch in Plankton und Muscheln nachgewiesen.

Am meisten leidet der Wattwurm. Die kleinen Tierchen durchwühlen den Wattboden und durchlüften ihn so. Damit schaffen sie die Lebensgrundlage für zahlreiche andere Tiere in der Nordsee. Dadurch, dass die Wattwürmer unfreiwillig das Mikroplastik zu sich nehmen, können sie bis zu 50 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit verlieren und ihrer wichtigen Aufgabe im Ökosystem immer weniger nachkommen.

Davon abgesehen, dass die Plastikteilchen im Zweifel auch in Fischen wieder in der eigenen Küche landen können, sind die direkten Auswirkungen auf den Menschen nicht bekannt. „Es lässt sich keine ökotoxikologisch Beurteilung treffen,“ erklärt etwa Jochen Stark von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, „wir können schlichtweg nicht sagen, wie gefährlich das ist.“ Bekannt ist jedoch, dass die Plastikpartikel Schadstoffe adsorbieren können. Im Ozean wurden bereits kleine Mikroriffe aus Plastikteilchen entdeckt, auf deren Grundlage sich Mikroben und Bakterien vermehren.

Das kann helfen:

Ist das Mikroplastik erst einmal im Fluss, gibt es kein zurück. Auf natürlichem Weg ist das Plastik nicht abbaubar und es dauert ewig, bis es sich überhaupt zersetzt. Auch eine vieldiskutierte vierte Reinigungsstufe in Klärwerken wird das Problem voraussichtlich kaum lösen können: „Das wird mit Mikroplastik nicht funktionieren“, erklärt Jochen Stark. So bräuchte jeder Stoff zur Reinigung eine eigene Herangehensweise. Welche das für die Mikropartikel sein könnte, ist Zukunftsmusik.

Nachdem das Mikroplastik bisher hauptsächlich als maritimes Thema im Fokus der Forscher stand, gerät es nun auch ins Blickfeld der innerländischen Beobachtungen. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat inzwischen einen Schwerpunkt auf dieses Thema gelegt. Für die Zukunft ist daher mit neuen Erkenntnissen zum Umgang mit dieser Problematik zu rechnen. Bis es soweit ist, blebit nur die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Mikroplastik in die Flüsse gerät.

Problem 2 – Keime und Arzneimittelreste

Für Frankfurter ist das kein neues Thema: Seit längerem machen der Eschbach und andere Frankfurter Gewässer Negativschlagzeilen. Dort hatten Experten multiresistente Keime – also Krankheitserreger, gegen die nicht einmal Antibiotika helfen – ausgemacht. Mediziner sehen darin eine der größten Gesundheitsgefahren der kommenden Jahre.

