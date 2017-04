Zukunftsplanung: Wie soll Frankfurt wachsen?

Wer sich den Metropolen dieser Welt von außen nähert, denkt die Region um sie herum immer mit. Das gilt für Barcelona, Madrid, Paris Berlin, München – und auch für Frankfurt. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat kürzlich darauf hingewiesen, dass das auch für Londoner Banker gilt, die erwägen, nach Frankfurt zu kommen. Sie sehen, dass vom Flughafen aus nicht nur relative kurze Verkehrswege nach Frankfurt führen, sondern auch nach Hofheim, Bad Homburg, Bad Vilbel, Limburg, Marburg oder Fulda.





Die Region müsste vielmehr als Gesamtheit mit ihren Job, Wohn- und Verkehrsmöglichkeiten werben. Stattdessen wird bei uns viel zu kleinteilig gedacht. In Frankfurt wird der Wohnraum immer knapper, man streitet jahrelang über die Bebauung einzelner Flächen im Frankfurter Norden und versucht dem Bevölkerungszuwachs hinterherzuhinken. Aber es kann kaum die Lösung sein, das Wachstum im relativ kleinen Frankfurt zu konzentrieren.

Im großen Stil denken

Professor Georg-Christof Bertsch empfiehlt deshalb größer zu denken – größer im Sinne von regionaler, aber größer auch im Sinne von längeren Zeiträumen. „Wir werden künftig einen erheblich größeren Druck auf unsere Region bekommen, als wir uns heute überhaupt nur vorstellen können. Und das muss einfach mehr mitgedacht werden“, sagt der Stadtdenker, der an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach lehrt. Wir müssen uns fragen: „Was bedeutet es denn eigentlich, wenn Frankfurt um 300 000 Einwohner wächst, oder um 500 000?“ Damit Frankfurt nicht am Druck auf den Wohnungsmarkt und an den Pendlerströmen erstickt, fordert Bertsch Konzepte, die Wohnen und Arbeit wieder näher zusammenrücken lassen.

Prinzipiell denkt auch die Politik in diese Richtung. So heißt es aus dem Büro von Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef (SPD): „Ein interkommunales Bündnis zum Wohnungsbau wäre wichtig. In der Region sind die Wohnbau-Flächen oft nicht an der Stelle, wo wir sie gerne hätten.“ Die Forderung: „Es macht Sinn, dass Flächen, die im Umland ausgewiesen werden, auch ausgeschöpft werden. Aus unserer Sicht sind vor allem die großen Mittelzentren, Städte wie Langen, Oberursel und Hofheim am Zug.“

Nichtsdestotrotz arbeite Frankfurt daran, dass „trotz etwaigen Brexit-Effekts noch bezahlbarer Wohnraum in der Stadt geschaffen wird“. Dass die Mietpreise so hoch sind, sei ja nicht nur ein Frankfurter Problem, sondern das gebe es auch im Umland.

Für Professor Manfred Pohl, Vorstand des Frankfurter Zukunftsrates, ist klar: „Die Region wird gezwungen sein, weiter zusammenzurücken. Die Entwicklung läuft zwangsläufig auf eine große Metropolregion hinaus. Bebauungspläne sind nicht mehr auf einzelne Gemeinden bezogen zu verwirklichen. Die ganze Rhein-Main-Region ist als ein politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum zu sehen.“ Als Konsequenz fordert Pohl einen Generalintendanten oder „Super-Landrat“, der alle gemeinsamen Aktivitäten und Finanzen der Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet koordiniert.

Während Stadtentwickler und Politiker sich noch mit theoretischen Erwägungen beschäftigen, sind die Praktiker längst einen Schritt weiter. Etwa der Frankfurter Immobilienexperte Kilian Bumiller, der seit Jahren in Offenbach investiert. „Durch den ungeheuren Arbeitsplatz-Zuwachs ist es für Außenstehende keine Frage, ob sie in Offenbach oder Frankfurt leben“, so Bumiller.

Der Investor glaubt zwar nicht, dass der Bauboom zu Eingemeindungen von Kommunen führen werde. Die Region werde dennoch zusammenwachsen, wie sich derzeit am Kaiserlei-Kreisel zwischen Frankfurt und Offenbach zeige. Urbanität sei zudem ein wesentlicher Faktor für viele Zugezogene. Daher blieben ländliche Gegenden im Umland auch künftig weniger attraktiv für junge Gutverdiener.