Die Diesel-Fahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart sind rechtmäßig. Damit werden auch Fahrverbote in anderen deutschen Städten und Regionen denkbar. Wie stehen Sie zu einem Diesel-Verbot? Stimmen Sie ab!

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Diesel-Fahrverbote in Düsseldorf und Stuttgart als rechtmäßig beurteilt hat, sind weitere Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten und Regionen möglich - und zum Teil auch wahrscheinlich. Wie stehen Sie zu Diesel-Fahrverboten? Fahren Sie selbst Diesel? Verorten Sie sich auf unserem Meinungskompass und sehen Sie, wie andere Frankfurter abgestimmt haben! So geht's: Ziehen Sie einfach das Icon in der Mitte des Kompasses an die Stelle, die Ihrer Meinung entspricht.