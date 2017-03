Die Woche im Römer: Wie wir Benachteiligten zu Wutbürgern werden

Mittlerweile hat die Aufteilung der Gesellschaft in vielfältige benachteiligte Gruppen dazu geführt, dass der Zusammenhalt in Gefahr gerät. So entsteht der Hass aller gegen alle.

Die größte Benachteiligtengruppe der Erde hatte in dieser Woche ihren großen Feiertag: Es handelt sich um den Weltfrauentag. Zwar haben Frauen in Deutschland eine rund fünf Jahre höhere Lebenserwartung als Männer. Das ist aber nicht gesellschaftlich bedingt, sondern gottgegeben. Ein Beweis dafür, dass Gott eine Frau sein muss.

Das Frauenreferat der Stadt hat bereits 2014 festgestellt, dass die Ungleichheit früh beginnt. So bekommen Mädchen 13,45 Euro weniger Taschengeld im Monat als Jungen. Vermutlich wollen die Eltern, dem traditionellen Rollenbild verhaftet, ihre Töchter dazu erziehen, sich beim ersten Rendezvous von den Jungs einladen zu lassen, damit sich diese früh ans Zahlen gewöhnen.

Bei der Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit auf Erden sind Politiker stets auf der Suche nach benachteiligten Gruppen, denen geholfen werden muss. Gibt man im parlamentarischen Informationssystem der Stadt Frankfurt das Stichwort „benachteiligt“ ein, landet man sage und schreibe 323 Treffer.

Es genügt nicht, die Menschheit in Männer und benachteiligte Frauen zu unterscheiden. Nein, der glücklicherweise nicht mehr existierenden Römer-Fraktion war 2013 aufgefallen, dass durch die Einteilung in Männer- und Frauen-Toiletten diejenigen zurückgesetzt werden, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen können oder deren biologisches Geschlecht nicht ihrem gefühlten entspricht, so dass sie bei jedem Gang in eine öffentliche Toilette ihre Gefühle vergewaltigen müssen. Dieser Konflikt ist nur durch ein dritte, neutrale Toilette zu lösen.

Eine bei Politikern besonders beliebte Gruppe der Benachteiligten sind die Alleinerziehenden, hauptsächlich Frauen. Die Linke vermutete 2010, dass diese vor allem bei der Wohnungssuche ins Hintertreffen geraten. Es stellte sich aber heraus, dass beim Amt für Wohnungswesen registrierte alleinerziehende Haushalte „eine gute Chance haben, in einem angemessenen Zeitraum mit Wohnraum versorgt zu werden“. Die Vermittlungsquote lag bei 43 Prozent und damit deutlich über dem Durchschnitt der Gesamthaushalte von 33,8 Prozent.

Offenbar werden nicht die Alleinerziehenden benachteiligt, sondern möglicherweise Familien, in denen sich ein Alleinverdiener mit seinem Angestelltengehalt abmüht, die zahlreichen Häupter seiner Lieben zu ernähren. Dessen Miete übernimmt nicht das Sozialamt als zuverlässiger und solventer Zahler. Die Linke hätte die Suche nach den Unterprivilegierten auf dem Wohnungsmarkt also ausweiten müssen. Beispielsweise auf schwerbehinderte Alleinerziehende. Und wenn das nicht reicht: Auf schwerbehinderte Alleinerziehende mit Migrationshintergrund.

Mittlerweile hat die Aufteilung der Gesellschaft in vielfältige benachteiligte Gruppen dazu geführt, dass der Zusammenhalt in Gefahr gerät. Der Steuerzahler fühlt sich gegenüber dem Hartz-IV-Empfänger vernachlässigt, Männer gegenüber Frauen, Hausfrauen gegenüber berufstätigen Frauen, Heterosexuelle gegenüber Homosexuellen und so weiter. Das gilt selbstverständlich jeweils umgekehrt.

Und alle rufen nach der Politik, die zu wenig für die Familien, die Alleinerziehenden, die Schwulen und Lesben, die Hartz-IV-Empfänger, die Asylbewerber, die Einheimischen, die Autofahrer, die Radfahrer, die Fußgänger etc. tut. Jeder Angehörige dieser vermeintlich unterprivilegierten Kleingruppen fühlt sich als Opfer einer rücksichtslosen Politik, die nicht zuhört und macht, was sie will. Kurzum: Der Wutbürger wird geboren. Eine gefährliche Entwicklung. Denn wenn jeder an sich denkt, ist noch lange nicht an alle gedacht. Dass Politik für ein ausbalanciertes Gemeinwohl zu sorgen hat, dringt nicht mehr durch.

P. S.: Selbstverständlich wurde dieser wütende Text von einem mehrfach Schwerstbenachteiligten verfasst, den die Politik total vernachlässigt.