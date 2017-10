Hundehasser unterwegs: Wieder vergiftete Hundeköder im Frankfurter Stadtwald gefunden

Tina O. war wie jeden Morgen am Freitag, 6. Oktober, mit ihrem Hund Balou im Stadtwald bei Oberrad und Sachsenhausen unterwegs. In der Nähe des inzwischen abgebrannten Goetheturms lief der zweijährige Golden Retriever auf einem schmalen Waldweg ohne Leine hinter ihr her. Am Wegesrand muss er dann irgendetwas abgeleckt oder geschluckt haben. Was genau, ist nicht klar. Nur, dass es sehr giftig war. Denn wenige Minuten später fing der Hund an zu keuchen und legte sich auf den Boden. „Ich habe sofort gemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt und bin gleich zum Tierarzt“, sagt Tina O. Zum Glück. Denn hätte sie nicht so schnell reagiert, wäre es vielleicht zu spät gewesen.

Seit etlichen Monaten schon warnen die städtischen Förster vor Giftködern im Wald bei Oberrad. Ein oder mehrere Hundehasser haben es offenbar darauf angelegt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Im April erst waren zudem in den Revieren Oberrad und Sachsenhausen Wurststückchen mit zerstückelten Messerklingen entdeckt. Den neusten Fall nahmen die Förster zum Anlass zusätzliche Warnschilder aufzuhängen.

Giftart noch unbekannt

Auf dem Weg zur Tierarztpraxis lief ihrem Hund weißer Schaum aus dem Maul, erinnert sich Tina O. mit Schaudern. Der Veterinär gab dem Tier eine Spritze, damit es sich übergeben musste. So konnte das Gift heraus aus dem Magen. Welches Gift es war, konnte der Tierarzt nicht feststellen. Auch die Art des Köders ließ sich nicht erkennen. Balou war noch einige Tage geschwächt, sagt Tina O. Inzwischen geht es ihm wieder besser. Die beiden drehen zwar wieder im Stadtwald ihre Runden, doch die Gegend um die Brandruine des Goetheturms meiden sie dabei. Tina O. ist so misstrauisch, dass sie sogar vermutet, der mutmaßliche Brandstifter und der Hundevergifter könnten derselbe Täter sein.

Bild-Zoom Foto: Leonhard Hamerski Die Stadt warnt, die Polizei kontrolliert: Doch Gefahr besteht immer.

Auch andere Hundehalter sind verunsichert. Sie lassen ihre Tiere nicht aus den Augen und achten sehr genau darauf, dass sie nichts ins Maul nehmen. Eine ältere Dame, die mit ihrem Vierbeiner an der Leine durch den Wald spaziert, reagiert sehr wütend auf das Thema Giftköder: „Wenn ich den finde, der das macht, bekommt er sie in den Hals gesteckt.“

Frankfurts Chef-Försterin Tina Baumann bittet nicht nur Hundebesitzer sondern alle Waldbesucher um Wachsamkeit. „Wir sind auf Hinweise angewiesen, um den Täter zu finden“, sagt sie. „Wer verdächtige Personen beobachtet oder mögliche Köder entdeckt, sollte sich direkt an die Polizei oder an unseren Revierförster wenden.“ Die Telefonnummern stehen auch auf den neuen, roten Warnschildern. Das zuständige Polizeirevier Sachsenhausen ist unter der Telefonnummer (069) 75 51-08 00 zu erreichen, der Förster des Reviers Oberrad unter (01 51) 1207 00 10.

Ein- und dieselbe Person?

Vom Täter fehlt bislang jede Spur, sagt Baumann. Man könne nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob es sich um einen „Serientäter“ handele. „Die Vermutung liegt zwar nahe, dass es sich bei allen bisherigen Fällen um dieselbe Person handelt, aber wir wissen es nicht.“ Die Giftköder sind nicht nur für Hunde eine Gefahr: Auch Füchse und andere Wildtiere würde sie fressen, sorgt sich die Chef-Försterin Baumann. Und bei ihnen kommt, anders als bei Golden Retriever Balou, meist jede Hilfe zu spät.