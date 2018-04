Zum Cannabis-Tag werden Sie mit einem Infostand auf dem Paulsplatz zu finden sein. Was wollen Sie mit dieser Aktion bewirken?

INGRID WUNN: Wir wollen zeigen, dass die Legalisierung von Cannabis ein gesellschaftspolitisches Thema ist. In Diskussionen mit Interessierten wollen wir für eine größere Akzeptanz für Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel werben. Auch wollen wir die Vorteile der Legalisierung darstellen. Es ist nicht vernünftig, Cannabis weiterhin zu illegalisieren und die Konsumenten zu kriminalisieren. Bei einer Legalisierung würde der Schwarzmarkt verringert und negative Begleiterscheinungen bekämpft werden. Die Versorgung mit Medical Marihuana würde sich verbessern. Die Polizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte würden entlastet werden. Und zu guter Letzt ist die zu erwartende ökonomische Entwicklung auch nicht zu vernachlässigen. Wir versuchen die Thematik auf der Tagesordnung zu halten und mit vielen darüber zu diskutieren – nicht nur mit dem Infostand am Freitag. Unser Credo ist es rausgehen und mit Interessierten reden, reden, reden.

Bild-Zoom Hanf-Lobbyistin: Ingrid Wunn im Gespräch über Cannabis. Archivfoto: Forst

Bei der Veranstaltung soll es neben Kundgebung und Diskussionen auch ein öffentliches Smoke-In geben, also eine Versammlung von Menschen, die gemeinsam Marihuana rauchen. Welche Reaktionen erwarten Sie vor Ort?

WUNN: Die Veranstaltung ist angemeldet, deshalb gehe ich davon aus, dass Polizei anwesend sein wird. Die Reaktionen der Passanten werden wie immer von "ihr traut euch was" bis "wir sehen und riechen nichts" gehen. Die Reaktionen auf unsere Infostände sind aber überwiegend positiv.

Was sind das für Menschen, die sich bei der Hanf-Initiative für die Legalisierung von Cannabis einsetzen?

WUNN: Die Hanf-Initiative ist ein loser Zusammenschluss, dem Privatpersonen, auch Patienten und hanffreundliche Kommunalpolitiker angehören. Wir haben weder gewerbliches Interesse, noch sind wir Anhängsel einer Partei. Da wir verschiedene Hintergründe haben, haben wir bei unserem Engagement auch verschiedene Schwerpunkte. Ich besuche zum Beispiel öfters den Sozial- und Gesundheitsausschuss der Stadt Frankfurt.

Seit gut einem Jahr können Ärzte Cannabis auf Rezept verschreiben. Wie bewerten Sie dieses erste Jahr?

WUNN: Daumen runter! Die Situation vieler Patienten hat sich nicht verbessert. Es gibt sogar ehemalige Inhaber einer Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Medizinalhanf, denen Krankenkassen eine Kostenübernahme für ihr Medikament verweigern. Da in Deutschland kein Hanf angebaut werden darf, muss Medizinalhanf aus den Niederlanden und Kanada importiert werden. Die Folge sind immer wieder Versorgungsengpässe. Gibt's doch einmal etwas, sind gravierende Qualitätsmängel wie Schimmel und Samen zu finden und das, obwohl Patienten viel für eine Qualitätskontrolle bezahlen. Da gibt es noch viel zu tun. Unser Vorschlag wäre, sogenannte "Cannabis Social Clubs" einzurichten, die dann die Versorgung übernehmen könnten.

Wie könnte ein solcher Club in Frankfurt funktionieren?

WUNN: Ein Cannabis Social Club ist ein Anbauverein in dem mehrere Konsumenten beziehungsweise Patienten gemeinsam Hanf anbauen – eine Pflanze pro Person. Die Behörden sind darüber informiert und haben das Recht zu jeder Zeit eine "Betriebsprüfung" zu machen. ein CSC baut nach ökologischen Gesichtspunkten an und garantiert eine Qualitätskontrolle. Die Ernte wird dann an die Vereinsmitglieder verteilt. Ein CSC ist nicht gewerblich orientiert. Um potenten Medizinalhanf anzubauen, braucht man keine Laborbedingungen. Im Frankfurter Grüngürtel könnte man sicher geeignete Flächen finden. Der Blindtunnel der Miquelallee unter dem Polizeipräsidium wäre bestimmt auch geeignet. Eine andere Möglichkeit wäre, den Anbau auf mehrere Orte, zum Beispiel die Wohnungen einiger Mitglieder, aufzuteilen. Leider ist so ein Projekt in Deutschland nicht erlaubt.