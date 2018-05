Zwischen Römerberg und Historischem Museum sitzt Hakan Tugrul auf einem dreibeinigen Klapphocker in der Sonne. Vor sich hat er sein Instrument aufgebaut: Es hat einen trapezförmigen Korpus, darüber sind dutzende Metallsaiten gespannt, die Tugrul mit leichten Holzschlägeln rhythmisch bearbeitet. Die leichten, perlenden Melodien rufen Assoziationen an den Nahen Osten hervor.

Der Musiker mit Herrendutt, Vollbart und dem verschmitzten Grinsen zieht Aufmerksamkeit auf sich. Die exotischen Lieder und das warme Wetter sorgen dafür, dass immer wieder Menschen stehenbleiben und zuhören. Zwei chinesische Touristen lassen sich mit ihm fotografieren, ein junger Mann fragt, ob er mit seinem Smartphone ein Video drehen darf. Nach einem Stück applaudiert eine weißhaarige Dame kurz, bevor sie ihren Weg fortsetzt.

In Deutschland mögen vor allem Kinder und ältere Leute seine Musik, sagt der 33-Jährige. Oft wird er von Iranern angesprochen, weil sie das Instrument kennen. Es handelt sich nämlich um eine Santur – ein persisches Instrument. Er spielt Volksweisen aus der Türkei, dem Iran und vom Balkan. "Aber meistens spiele ich meine eigenen Kompositionen", sagt er.

Ein Autodidakt als Berufsmusiker

Vier Jahre lang hat er sich die Santur selbst beigebracht, weil es in der Türkei niemanden gibt, der das Instrument unterrichtet. Dann zog er in den Iran, um traditionelle Spieltechniken zu lernen. Dort nahm er auch Stunden bei Ali Bahrami Fard, einem anerkannten Santur-Solisten und Dozenten an der Universität von Teheran. Jetzt verdient Hakan als Musiker seinen Lebensunterhalt. Mit seinem Ensemble hat er schon mehrere Alben aufgenommen; sie reisen zu Konzerten und Festivals. Wenn Tugrul in seiner Heimatstadt Istanbul ist, gibt er auch Unterrichtsstunden an der Santur.

Seit zehn Jahren ist Hakan Tugrul Berufsmusiker - und genauso lange macht er Straßenmusik. In den vergangenen drei Jahren war er kaum zu Hause. "Ich liebe es zu reisen. Wenn ich reise, fühle ich mich stark", sagt Hakan. Seine Ziele sind Rumänien, Mazedonien, Bulgarien, Berlin und, immer wieder, Frankfurt: Seine Freundin lebt hier.

"Ich habe hier mehr Freiheit"

Diesmal hat er sich einen Monat Zeit genommen und ist bei Freunden untergekommen. Egal, wo es ihn hinzieht, immer musiziert er in den Innenstädten. "Ich habe hier mehr Freiheit", meint Tugrul. Er könne auf der Straße seine eigenen Stücke spielen und verdiene wesentlich mehr Geld als mit Konzerten. "Und ich mag es, solo zu spielen."

Negative Erfahrungen hat Tugrul bei seinen Auftritten in der Öffentlichkeit kaum gemacht. In Berliner U-Bahn-Höfen begegne er oft "verrückten Menschen", so der Musiker. Dort hätten auch schon Dealer mit ihm musiziert. Ein paar Mal sei ihm schon sein Geld gestohlen worden. "Aber ich lerne, besser aufzupassen."

Auf seinen Platz in der Nähe des Römers kommt er fast jeden Tag. Meist ist er dort ab dem Nachmittag zu finden, oft spielt er bis in die Abendstunden. Bei seinen vorigen Besuchen am Main hat er nicht so häufig musiziert. "Vielleicht einmal in der Woche", schätzt er. Aber momentan sei das Wetter perfekt zum Spielen.

Eigene Kompositionen zwischen Römer und Main

Ein paar Tage lang bleibt Tugrul in Frankfurt, unterhält die Flaneure zwischen Römer und Main mit seinen Kompositionen. Dann geht es zurück, erst nach Istanbul, in ein paar Wochen vielleicht nach Mazedonien oder Bulgarien - "das weiß ich noch nicht."