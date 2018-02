Frankfurt liegt in Trümmern. Der zweite Weltkrieg hat nichts als Ruinen hinterlassen. Die Stadt ist fast leblos – nur noch 30 000 Frankfurter sind geblieben. Und die Stadt ist ohne Führung. Am 26. März 1945 haben NSDAP-Parteifunktionäre und die Wehrmacht die Stadt geräumt, aus Angst. Sie flohen vor den Amerikanern und dem Gerücht, dass Frankfurt neben Mannheim zur Todeszone werden könnte.



In der Frankfurter Rundschau vom 29. März 1955 wird die Szenerie wie folgt beschrieben: „Drei Tage lang hat in Frankfurt ein ausgesprochenes Vakuum geherrscht: Die Amerikaner waren noch nicht einmarschiert, die Parteifunktionäre und die Wehrmacht hatten Frankfurt geräumt und die Stadt sich selber überlassen […] Es waren Frühlingstage voller Wärme und Sonnenschein. Der Himmel war blau. Die Luftbombardements hatten aufgehört. Es hätte der schönste Frieden sein können, wäre nicht der Artilleriebeschuß gewesen und die quälende Frage: hoffentlich kommen sie nun auch bald…“

Provisorische Stadtverwaltung

Dann kamen sie: die Amerikaner. Am 29. März marschierten sie in Frankfurt ein. Dieser Tag markiert den Wendepunkt zwischen Verwüstung und Aufbau der Stadt. Mit dem Einmarsch gab es keine Stadtverwaltung mehr, doch die Amerikaner setzten schnell ein neues Stadtoberhaupt ein. Sein Name: Wilhelm Hollbach. Sein Beruf: Journalist. Sein Ziel: Das intakt gebliebene Leistungsvermögen der Frankfurter mobilisieren. Wie die Amerikaner auf ihn kamen? Eigentlich wollte Hollbach bei den Besetzern die Erlaubnis zur Gründung einer Zeitung einholen, doch es kam eben anders.

Bereits einen Tag nach der Verfügung zum Stadtoberhaupt hatte Hollbach „eine große Anzahl pflichtgetreuer Beamter“ an seiner Seite. Er schreibt in der Frankfurter Neuen Presse vom 26. März 1955: „Viele unter jenen Beamten haben mir einen Heidenrespekt eingeflößt; es waren Leute dabei, die in der Industrie ein Mehrfaches verdient hätten.“ Gemeinsam mit diesen Leuten und im Ringen mit den Amerikanern versuchte er Frankfurt wiederzubeleben.



Zeitzeugen berichten, dass die Stadt in den letzten Märztagen 1945 wie erstarrt war. Hollbach sollte damals nach Vorgabe der amerikanischen Militärregierung für die Versorgung der Frankfurter sorgen und die provisorische Stadtverwaltung organisieren. Hierzu hatte er jeden Nachmittag um fünf Uhr bei dem neuen Stadtkommandanten Leutnant Colonel Howard D. Criswell anzutreten. Das Verhältnis Hollbachs zum amerikanischen Stadtkommandanten war mal besser, mal schlechter. Bereits beim ersten Antrittsbesuch um fünf Uhr musste das provisorische Stadtoberhaupt den Forderungen Criswells widersprechen: "Das ist unmöglich, Sir." Der Leutnant, so berichtet Hollbach später, "pumpte den gewaltigen Brustkorb auf und brüllte dann: 'Nothing is impossible!'" Im weiteren Gespräch erklärte Hollbach "dem Riesen bescheiden [...], dass es sehr wohl Dinge gebe, die unmöglich seien. Wenn zum Beispiel der Oberst aus der Zahnpastatube zuviel Zahnpasta herausdrücke, so sei es ihm unmöglich sie wieder hineinzubringen." Daraufhin soll Criswell wieder seinen Brustkorb aufgepumpt haben und in Lachen ausgebrochen sein.

Aufmarsch der GI´s

Doch es gab auch andere Begegnungen zwischen den beiden. Einmal rückte der Stadtkommandant bei Hollbach wegen einer angeblich gefälschten Statistik mit acht bewaffneten GI´s an. Hollbach berichtet in der Frankfurter Rundschau vom 26.März 1955 wie folgt von der Begebenheit: "Die Statistik betraf die Durchführung der - Entnazifizierung bei der Stadtverwaltung. Ich fragte den Dolmetscher: "Kennen Sie das deutsche Wort: Kotzen?" "Nein." Dann sagte ich laut in den Raum hinein: "Es ist zum Kotzen!" Der Oberst fragte den Dolmetscher, was ich gesagt habe, der antwortete, er kenne da ein Wort nicht. Mir war nun wieder wohler. Ich war in der Lage, dem Oberst zu sagen, was zu sagen war: "Der Termin der Statistik in dieser Form war viel zu kurzfristig angesetzt und dadurch einen Menschenschinderei. Der zuständige Amtmann hat mit seinen Beamten zwölf Stunden daran gearbeitet, dann konnten seine Leute nicht mehr. Weil ihm aber gesagt worden war, daß sie größten Wert auf pünktliche Ablieferung legten, hat er die Arbeit in weiteren zwölf Stunden allein beendet." Unter diesem Umständen war der Mann schließlich zusammengebrochen und Hollbach hatte solche Arbeiten für die Zukunft verboten. Doch bei einer genauen Prüfung der Statistik stellte sich heraus, dass sie bis auf die letzte Kommastelle korrekt gewesen war. Der Stadtkommandant musste sich geschlagen geben: "Sie wissen genau, Oberst, daß ich gleich zu Beginn für die gesamte Stadtverwaltung angeordnet habe, niemals gegenüber der besetzenden Macht irgendeine Unaufrichtigkeit zu begehen. Sie dürfen nie den Eindruck bekommen, als ob weiter gelogen würde wie von Hitler und Goebbels. Sie wissen ferner genau, Oberst, daß ich selbst Sie nie getäuscht habe. Sie hätten sich also in diesem Falle wirklich vorher befragen können." Er sagte "good bye", machte auf dem Absatz kehrt und ging zur Tür hinaus. Nach einer Minute stieß er sie wieder auf und rief mir zu: "Come and have lunch with me."

Dieses Hin und Her zwischen den Amerikanern und das andauernde Trauen und Misstrauen machte die Zeit an der Stadtspitze für Hollbach zu einer anstrengenden Zeit. Am 11. Juni wurde sein späterer Nachfolger Kurt Blaum zunächst zum zweiten Bürgermeister ernannt. Wenige Tage danach war Hollbach "Oberbürgermeister". Schließlich wurde er am 4. Juli 1945 mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben. Blaum wurde das neue Stadtoberhaupt. Die offizielle Begründung der Amerikaner war, dass die Militärregierung es "für notwendig" erachtet habe, "den amtierenden Bürgermeister durch eine auf verwaltungstechnischen Gebieten mehr geschulten Mann zu ersetzen." Inoffiziell hieß es, dass Hollbach wegen seiner Kritik an den Amerikanern abgesetzt wurde. Er soll sie vor allem kritisiert haben, weil 8350 Wohnungen für die US-Armee beschlagnahmt hatten und sich deshalb 33 366 Frankfurter eine neue Unterkunft suchen mussten.

Marlene Dietrich braucht Make-up

Nach den 99 Tagen, die Hollbach vom 28. März bis zum 4. Juli 1945 als Stadtoberhaupt im Amt war, hatten die Frankfurter wieder Wasser und Licht, die Straßenbahnen und Züge fuhren wieder und sogar die Läden hatten teilweise wieder geöffnet. Wie das kam? Marlene Dietrich soll daran Schuld haben. Nur durch sie konnte Hollbach bei den Besatzern die Ladenöffnung durchsetzen. Die Schauspielerin und Sängerin sollte nämlich in Frankfurt für die amerikanischen Truppen auftreten, doch sie hatte nicht genug Make-up. Deshalb wandte sie sich an den Bürgermeister, der sich mit dem Stadtkommandanten in Verbindung setzte. So bekamen die Truppen den Auftritt von Marlene Dietrich mit perfekt sitzendem Make-up. Auch die Wiedereröffnung der Schulen und der Universität hatte Hollbach vorangetrieben. Und bereits am 1. Mai 1945 setzte Hollbach einen Tierpsychologen namens Bernhard Grizmek als Direktor des Frankfurter Zoos ein.