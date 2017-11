Alte Brücke komplett: Willkommen zurück! Brickegickel in Frankfurt enthüllt

Brandstiftung Neues Kita-Feuer schreckt Stadt auf - Polizei vermutet Zusammenhang von Bränden

Frankfurt. Wieder hat es ein Feuer in einem Kindergarten gegeben – das Gebäude wurde in der Nacht in Brand gesteckt. Die Polizei will nicht von einer Serie sprechen, schließt aber Zusammenhänge mit den Bränden im Waldorfkindergarten, am Goetheturm und in zwei Parks nicht aus. mehr